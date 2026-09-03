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Головна Смак Медальйони з хека в духовці за 30 хвилин: рецепт на вечерю

Медальйони з хека в духовці за 30 хвилин: рецепт на вечерю

Ua ru
3 вересня 2026 21:04
Хек під сирно-овочевою шапочкою: вечеря за пів години
Медальйони з хека. Фото: кадр з відео

Коли на вечерю хочеться чогось легкого, але ситного, цей рецепт стане чудовим варіантом. Підготовка займає зовсім небагато часу, а більшу частину роботи зробить духовка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • медальйони хека — 6–8 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль, чорний перець — до смаку;
  • олія — для смаження.
рецепт хека в духовці
Риба на сирна начинка. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Медальйони хека посолити та поперчити. Цибулю й моркву подрібнити та обсмажити до м’якості, після чого трохи охолодити.
  2. До овочів додати сметану, майонез, яйця, крохмаль, натертий сир і подрібнений часник. Посолити, поперчити та перемішати.
  3. Викласти рибу у форму для запікання, зверху розподілити овочево-сирну масу.
  4. Запікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 25–30 хвилин, до готовності риби та рум’яної скоринки.
  5. Подавати хек гарячим. За бажанням медальйони можна замінити філе минтая або тріски.

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Вечеря риба рецепт хек
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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