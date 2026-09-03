Хек під сирно-овочевою шапочкою: вечеря за пів години

Медальйони з хека в духовці за 30 хвилин: рецепт на вечерю
Ua ru
3 вересня 2026 21:04
Медальйони з хека. Фото: кадр з відео
Коли на вечерю хочеться чогось легкого, але ситного, цей рецепт стане чудовим варіантом. Підготовка займає зовсім небагато часу, а більшу частину роботи зробить духовка.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- медальйони хека — 6–8 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- твердий сир — 100 г;
- яйця — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;
- часник — 1 зубчик;
- сіль, чорний перець — до смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Медальйони хека посолити та поперчити. Цибулю й моркву подрібнити та обсмажити до м’якості, після чого трохи охолодити.
- До овочів додати сметану, майонез, яйця, крохмаль, натертий сир і подрібнений часник. Посолити, поперчити та перемішати.
- Викласти рибу у форму для запікання, зверху розподілити овочево-сирну масу.
- Запікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 25–30 хвилин, до готовності риби та рум’яної скоринки.
- Подавати хек гарячим. За бажанням медальйони можна замінити філе минтая або тріски.
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