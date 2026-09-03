Хек під сирно-овочевою шапочкою: вечеря за пів години

Медальйони з хека. Фото: кадр з відео

Коли на вечерю хочеться чогось легкого, але ситного, цей рецепт стане чудовим варіантом. Підготовка займає зовсім небагато часу, а більшу частину роботи зробить духовка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

медальйони хека — 6–8 шт.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

твердий сир — 100 г;

яйця — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;

часник — 1 зубчик;

сіль, чорний перець — до смаку;

олія — для смаження.

Риба на сирна начинка. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Медальйони хека посолити та поперчити. Цибулю й моркву подрібнити та обсмажити до м’якості, після чого трохи охолодити. До овочів додати сметану, майонез, яйця, крохмаль, натертий сир і подрібнений часник. Посолити, поперчити та перемішати. Викласти рибу у форму для запікання, зверху розподілити овочево-сирну масу. Запікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 25–30 хвилин, до готовності риби та рум’яної скоринки. Подавати хек гарячим. За бажанням медальйони можна замінити філе минтая або тріски.

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