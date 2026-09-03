Хек под сырно-овощной корочкой: ужин за полчаса

Медальоны из хека. Фото: кадр из видео

Когда на ужин хочется чего-то легкого, но сытного, этот рецепт станет отличным вариантом. Приготовление занимает совсем немного времени, а большую часть работы сделает духовка.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Кухня с Мариной, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

медальоны из хека — 6–8 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

твердый сыр — 100 г;

яйца — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль, черный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Рыба с творожной начинкой. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Медальоны из хека посолить и поперчить. Лук и морковь измельчить и обжарить до мягкости, после чего немного остудить. К овощам добавить сметану, майонез, яйца, крахмал, натертый сыр и измельченный чеснок. Посолить, поперчить и перемешать. Выложить рыбу в форму для запекания, сверху распределить овощно-сырную массу. Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 25–30 минут, до готовности рыбы и появления румяной корочки. Подавать хек горячим. По желанию медальоны можно заменить филе минтая или трески.

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