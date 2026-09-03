Хек под сырно-овощной корочкой: ужин за полчаса

Медальоны из хека в духовке за 30 минут: рецепт на ужин
Ua ru
3 сентября 2026 21:04
Медальоны из хека. Фото: кадр из видео
Когда на ужин хочется чего-то легкого, но сытного, этот рецепт станет отличным вариантом. Приготовление занимает совсем немного времени, а большую часть работы сделает духовка.
Рецепт опубликован на YouTube-канале Кухня с Мариной, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- медальоны из хека — 6–8 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль, черный перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Медальоны из хека посолить и поперчить. Лук и морковь измельчить и обжарить до мягкости, после чего немного остудить.
- К овощам добавить сметану, майонез, яйца, крахмал, натертый сыр и измельченный чеснок. Посолить, поперчить и перемешать.
- Выложить рыбу в форму для запекания, сверху распределить овощно-сырную массу.
- Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 25–30 минут, до готовности рыбы и появления румяной корочки.
- Подавать хек горячим. По желанию медальоны можно заменить филе минтая или трески.
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