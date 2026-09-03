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Главная Вкус Медальоны из хека в духовке за 30 минут: рецепт на ужин

Медальоны из хека в духовке за 30 минут: рецепт на ужин

Ua ru
3 сентября 2026 21:04
Хек под сырно-овощной корочкой: ужин за полчаса
Медальоны из хека. Фото: кадр из видео

Когда на ужин хочется чего-то легкого, но сытного, этот рецепт станет отличным вариантом. Приготовление занимает совсем немного времени, а большую часть работы сделает духовка.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Кухня с Мариной, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • медальоны из хека — 6–8 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт хека в духовці
Рыба с творожной начинкой. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Медальоны из хека посолить и поперчить. Лук и морковь измельчить и обжарить до мягкости, после чего немного остудить.
  2. К овощам добавить сметану, майонез, яйца, крахмал, натертый сыр и измельченный чеснок. Посолить, поперчить и перемешать.
  3. Выложить рыбу в форму для запекания, сверху распределить овощно-сырную массу.
  4. Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 25–30 минут, до готовности рыбы и появления румяной корочки.
  5. Подавать хек горячим. По желанию медальоны можно заменить филе минтая или трески.

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Ужин рыба рецепт хек
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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