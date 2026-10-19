Рыбные котлеты из хека по-одесски: сочный рецепт без хлеба

Котлеты по-одесски без хлеба: рецепт из обычного хека
Ua ru
19 октября 2026 21:04
Котлеты по-одесски. Фото: smachnenke.com.ua
Эти котлеты из хека получаются мягкими, нежными и насыщенными по вкусу. Обжаренный лук с чесноком и сливочным маслом придает рыбному фаршу сочность, а панировку можно не использовать.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- хек неочищенный — 1 кг 700 г или готовое филе — 1 кг 100 г;
- лук — 900 г;
- яйцо — 1 шт., при необходимости ещё 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- сливочное масло — 80 г;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для обжаривания;
- пшеничная или кукурузная мука — для панировки, по желанию.
Способ приготовления
- Хек разморозить, очистить, отделить филе и тщательно удалить кости.
- Лук мелко нарезать и обжарить до мягкости.
- Добавить измельченный чеснок, сливочное масло, соль и перец, готовить ещё 3–5 минут, затем остудить.
- Пропустить рыбу и луковую смесь через мясорубку.
- Добавить яйцо, хорошо перемешать фарш и оставить на 10 минут.
- Сформировать котлеты влажными руками, по желанию обвалять в муке.
- Обжарить на разогретом масле на умеренном огне с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности внутри.
- Переворачивать осторожно, ведь котлеты очень нежные. Подавать с картофельным пюре или овощами.
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