Рыбные котлеты из хека по-одесски: сочный рецепт без хлеба

Котлеты по-одесски. Фото: smachnenke.com.ua

Эти котлеты из хека получаются мягкими, нежными и насыщенными по вкусу. Обжаренный лук с чесноком и сливочным маслом придает рыбному фаршу сочность, а панировку можно не использовать.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

хек неочищенный — 1 кг 700 г или готовое филе — 1 кг 100 г;

лук — 900 г;

яйцо — 1 шт., при необходимости ещё 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

сливочное масло — 80 г;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для обжаривания;

пшеничная или кукурузная мука — для панировки, по желанию.

Рыбные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Хек разморозить, очистить, отделить филе и тщательно удалить кости. Лук мелко нарезать и обжарить до мягкости. Добавить измельченный чеснок, сливочное масло, соль и перец, готовить ещё 3–5 минут, затем остудить. Пропустить рыбу и луковую смесь через мясорубку. Добавить яйцо, хорошо перемешать фарш и оставить на 10 минут. Сформировать котлеты влажными руками, по желанию обвалять в муке. Обжарить на разогретом масле на умеренном огне с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности внутри. Переворачивать осторожно, ведь котлеты очень нежные. Подавать с картофельным пюре или овощами.

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