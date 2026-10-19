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Главная Вкус Котлеты по-одесски без хлеба: рецепт из обычного хека

Котлеты по-одесски без хлеба: рецепт из обычного хека

Ua ru
19 октября 2026 21:04
Рыбные котлеты из хека по-одесски: сочный рецепт без хлеба
Котлеты по-одесски. Фото: smachnenke.com.ua

Эти котлеты из хека получаются мягкими, нежными и насыщенными по вкусу. Обжаренный лук с чесноком и сливочным маслом придает рыбному фаршу сочность, а панировку можно не использовать.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • хек неочищенный — 1 кг 700 г или готовое филе — 1 кг 100 г;
  • лук — 900 г;
  • яйцо — 1 шт., при необходимости ещё 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сливочное масло — 80 г;
  • соль и черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для обжаривания;
  • пшеничная или кукурузная мука — для панировки, по желанию.
рецепт рибних котлет з хека
Рыбные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Хек разморозить, очистить, отделить филе и тщательно удалить кости.
  2. Лук мелко нарезать и обжарить до мягкости.
  3. Добавить измельченный чеснок, сливочное масло, соль и перец, готовить ещё 3–5 минут, затем остудить.
  4. Пропустить рыбу и луковую смесь через мясорубку.
  5. Добавить яйцо, хорошо перемешать фарш и оставить на 10 минут.
  6. Сформировать котлеты влажными руками, по желанию обвалять в муке.
  7. Обжарить на разогретом масле на умеренном огне с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности внутри.
  8. Переворачивать осторожно, ведь котлеты очень нежные. Подавать с картофельным пюре или овощами.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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