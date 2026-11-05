Сочные рубленые котлеты из индейки, грибов и помидоров: тают во рту
Ua ru
5 ноября 2026 21:44
Фото: кадр из видео
Котлеты с индейкой. Фото: кадр из видео
Эти котлеты из индейки станут отличным вариантом для сытного обеда или легкого ужина. Фарш с шампиньонами и помидорами достаточно выдержать полчаса, а затем приготовить блюдо на пару всего за 30 минут.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- мясо индейки (бедро) — 500 г;
- шампиньоны — 300 г;
- помидор — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- манная крупа — 2 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- черный молотый перец — 2 г.
Для ароматной пары и подачи:
- чеснок — 2 зубчика;
- лавровый лист — 1 шт.;
- перец горошком — щепотка;
- свежий укроп — по вкусу.
Способ приготовления
- Индейку, лук и два зубчика чеснока пропустить через мясорубку.
- Шампиньоны и помидор нарезать мелкими кубиками.
- Смешать всё с фаршем, добавить соль, перец и манную крупу.
- Тщательно перемешать и оставить на 30 минут.
- В воду для приготовления на пару положить чеснок, лавровый лист и перец горошком.
- Из фарша сформировать небольшие котлеты и выложить на решетку, оставляя между ними немного места.
- Готовить на пару примерно 30 минут до полной готовности мяса. Перед подачей посыпать измельчённым укропом.
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