Котлеты с индейкой. Фото: кадр из видео

Эти котлеты из индейки станут отличным вариантом для сытного обеда или легкого ужина. Фарш с шампиньонами и помидорами достаточно выдержать полчаса, а затем приготовить блюдо на пару всего за 30 минут.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

мясо индейки (бедро) — 500 г;

шампиньоны — 300 г;

помидор — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

манная крупа — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

черный молотый перец — 2 г.

Для ароматной пары и подачи:

чеснок — 2 зубчика;

лавровый лист — 1 шт.;

перец горошком — щепотка;

свежий укроп — по вкусу.

Фарш с помидорами и грибами. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Индейку, лук и два зубчика чеснока пропустить через мясорубку. Шампиньоны и помидор нарезать мелкими кубиками. Смешать всё с фаршем, добавить соль, перец и манную крупу. Тщательно перемешать и оставить на 30 минут. В воду для приготовления на пару положить чеснок, лавровый лист и перец горошком. Из фарша сформировать небольшие котлеты и выложить на решетку, оставляя между ними немного места. Готовить на пару примерно 30 минут до полной готовности мяса. Перед подачей посыпать измельчённым укропом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Читайте также:

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.