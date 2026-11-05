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Главная Вкус Сочные рубленые котлеты из индейки, грибов и помидоров: тают во рту

Сочные рубленые котлеты из индейки, грибов и помидоров: тают во рту

Ua ru
5 ноября 2026 21:44
Нежные котлеты из индейки, приготовленные на пару: сочный рецепт с шампиньонами Фото: кадр из видео
Котлеты с индейкой. Фото: кадр из видео

Эти котлеты из индейки станут отличным вариантом для сытного обеда или легкого ужина. Фарш с шампиньонами и помидорами достаточно выдержать полчаса, а затем приготовить блюдо на пару всего за 30 минут.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • мясо индейки (бедро) — 500 г;
  • шампиньоны — 300 г;
  • помидор — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • манная крупа — 2 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • черный молотый перец — 2 г.

Для ароматной пары и подачи:

  • чеснок — 2 зубчика;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • перец горошком — щепотка;
  • свежий укроп — по вкусу.
рецепт котлет з індичкою
Фарш с помидорами и грибами. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Индейку, лук и два зубчика чеснока пропустить через мясорубку.
  2. Шампиньоны и помидор нарезать мелкими кубиками.
  3. Смешать всё с фаршем, добавить соль, перец и манную крупу.
  4. Тщательно перемешать и оставить на 30 минут.
  5. В воду для приготовления на пару положить чеснок, лавровый лист и перец горошком.
  6. Из фарша сформировать небольшие котлеты и выложить на решетку, оставляя между ними немного места.
  7. Готовить на пару примерно 30 минут до полной готовности мяса. Перед подачей посыпать измельчённым укропом.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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