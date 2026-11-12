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Главная Вкус Деруны с мясом: по этому рецепту фарш всегда хорошо прожаривается

Деруны с мясом: по этому рецепту фарш всегда хорошо прожаривается

Ua ru
12 ноября 2026 12:04
Сочные оладьи с индейкой и сыром: сытное блюдо с хрустящей корочкой Фото: кадр из видео
Оладьи с мясом и сыром. Фото: кадр из видео

Главный секрет удачного результата — тонкая мясная начинка и умеренный огонь во время жарки. Фарш из индейки смешивается с луком и копченым будзом, а картофельная масса надежно удерживает начинку внутри.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для мясной начинки):

  • фарш из индюшиного бедра — 300–400 г;
  • копченый домашний будз — 100 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • соль и черный молотый перец — по вкусу.

Для картофельного теста:

  • картофель — 5 крупных шт.;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • мука — 1 ст. л. без горки;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль и черный молотый перец — по вкусу.

Для жарки и подачи:

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  • растительное масло — для жарки;
  • сметана с зеленью и чесноком — для подачи.
рецепт дерунів з фаршем
Оладьи с фаршем. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Фарш посолить, поперчить, добавить натертый лук вместе с соком и натертый копченый сыр. Перемешать и оставить немного настояться.
  2. Картофель натереть вместе с луком, слить лишнюю жидкость.
  3. Добавить измельчённый чеснок, сметану, муку, яйцо, соль и перец. Перемешать до однородности.
  4. На разогретую сковороду с маслом выложить порции картофельной массы.
  5. Сверху выложить тонкие плоские котлетки из фарша и накрыть ещё одним слоем картофельного теста, тщательно запечатав края.
  6. Жарить на умеренном огне без крышки до золотистой корочки с обеих сторон, чтобы мясная начинка успела прожариться.
  7. Готовые деруны выложить на бумажное полотенце и подавать горячими со сметанным соусом, зеленью и чесноком.

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Деруны рецепт Украинская кухня грибы
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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