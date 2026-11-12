Оладьи с мясом и сыром. Фото: кадр из видео

Главный секрет удачного результата — тонкая мясная начинка и умеренный огонь во время жарки. Фарш из индейки смешивается с луком и копченым будзом, а картофельная масса надежно удерживает начинку внутри.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для мясной начинки):

фарш из индюшиного бедра — 300–400 г;

копченый домашний будз — 100 г;

репчатый лук — 1 шт.;

соль и черный молотый перец — по вкусу.

Для картофельного теста:

картофель — 5 крупных шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

сметана — 1 ст. л.;

мука — 1 ст. л. без горки;

яйцо — 1 шт.;

соль и черный молотый перец — по вкусу.

Для жарки и подачи:

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растительное масло — для жарки;

сметана с зеленью и чесноком — для подачи.

Оладьи с фаршем. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Фарш посолить, поперчить, добавить натертый лук вместе с соком и натертый копченый сыр. Перемешать и оставить немного настояться. Картофель натереть вместе с луком, слить лишнюю жидкость. Добавить измельчённый чеснок, сметану, муку, яйцо, соль и перец. Перемешать до однородности. На разогретую сковороду с маслом выложить порции картофельной массы. Сверху выложить тонкие плоские котлетки из фарша и накрыть ещё одним слоем картофельного теста, тщательно запечатав края. Жарить на умеренном огне без крышки до золотистой корочки с обеих сторон, чтобы мясная начинка успела прожариться. Готовые деруны выложить на бумажное полотенце и подавать горячими со сметанным соусом, зеленью и чесноком.

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