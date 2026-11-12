Деруны с мясом: по этому рецепту фарш всегда хорошо прожаривается
Главный секрет удачного результата — тонкая мясная начинка и умеренный огонь во время жарки. Фарш из индейки смешивается с луком и копченым будзом, а картофельная масса надежно удерживает начинку внутри.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится (для мясной начинки):
- фарш из индюшиного бедра — 300–400 г;
- копченый домашний будз — 100 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- соль и черный молотый перец — по вкусу.
Для картофельного теста:
- картофель — 5 крупных шт.;
- репчатый лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- сметана — 1 ст. л.;
- мука — 1 ст. л. без горки;
- яйцо — 1 шт.;
- соль и черный молотый перец — по вкусу.
Для жарки и подачи:
- растительное масло — для жарки;
- сметана с зеленью и чесноком — для подачи.
Способ приготовления
- Фарш посолить, поперчить, добавить натертый лук вместе с соком и натертый копченый сыр. Перемешать и оставить немного настояться.
- Картофель натереть вместе с луком, слить лишнюю жидкость.
- Добавить измельчённый чеснок, сметану, муку, яйцо, соль и перец. Перемешать до однородности.
- На разогретую сковороду с маслом выложить порции картофельной массы.
- Сверху выложить тонкие плоские котлетки из фарша и накрыть ещё одним слоем картофельного теста, тщательно запечатав края.
- Жарить на умеренном огне без крышки до золотистой корочки с обеих сторон, чтобы мясная начинка успела прожариться.
- Готовые деруны выложить на бумажное полотенце и подавать горячими со сметанным соусом, зеленью и чесноком.
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