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Головна Смак Десерт "Ніжність" із вершками: знадобиться 500 г гарбуза

Десерт "Ніжність" із вершками: знадобиться 500 г гарбуза

Ua ru
11 листопада 2026 01:04
Вершковий гарбузовий десерт із яблуками: ніжні ласощі без випікання Фото: smachnenke.com.ua
Гарбуз та вершки. Фото: smachnenke.com.ua

Гарбуз може стати основою не лише для каші чи випічки, а й для вишуканого домашнього десерту. Завдяки вершкам і кукурудзяному крохмалю маса після охолодження добре застигає, перетворюючись на ніжні порційні шматочки. А яблука з лимонним соком і корицею додають приємної фруктової нотки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • очищений гарбуз — 500 г;
  • вода — 250 мл;
  • вершки — 500 мл;
  • кукурудзяний крохмаль — 140 г (2 порції по 70 г);
  • цукрова пудра — 55 г;
  • яблуко — 1 шт.;
  • лимонний сік — із ½ лимона;
  • кориця — за смаком;
  • кокосова стружка — 20 г.
рецепт десерту з гарбуза без випічки
Гарбузовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Гарбуз нарізати невеликими шматочками, залити водою та варити до м’якості.
  2. Трохи охолодити, подрібнити разом із рідиною та 250 мл вершків до однорідності. Додати 70 г крохмалю й перемішати.
  3. Решту вершків змішати з іншими 70 г крохмалю.
  4. Гарбузову масу перелити в каструлю, додати 35 г цукрової пудри та вершки з крохмалем.
  5. Варити на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Після появи бульбашок прогріти ще 1–2 хвилини.
  6. Перекласти масу у змочену водою форму, розрівняти й охолодити.
  7. Накрити та поставити в холодильник на 3–4 години.
  8. Застиглий десерт дістати з форми, посипати кокосовою стружкою та нарізати.
  9. Яблуко очистити, нарізати й тушкувати з рештою цукрової пудри, лимонним соком і корицею до м’якості. Трохи охолодити, викласти на шматочки гарбузового десерту та подавати.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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