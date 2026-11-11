Гарбуз та вершки. Фото: smachnenke.com.ua

Гарбуз може стати основою не лише для каші чи випічки, а й для вишуканого домашнього десерту. Завдяки вершкам і кукурудзяному крохмалю маса після охолодження добре застигає, перетворюючись на ніжні порційні шматочки. А яблука з лимонним соком і корицею додають приємної фруктової нотки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

очищений гарбуз — 500 г;

вода — 250 мл;

вершки — 500 мл;

кукурудзяний крохмаль — 140 г (2 порції по 70 г);

цукрова пудра — 55 г;

яблуко — 1 шт.;

лимонний сік — із ½ лимона;

кориця — за смаком;

кокосова стружка — 20 г.

Гарбузовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Гарбуз нарізати невеликими шматочками, залити водою та варити до м’якості. Трохи охолодити, подрібнити разом із рідиною та 250 мл вершків до однорідності. Додати 70 г крохмалю й перемішати. Решту вершків змішати з іншими 70 г крохмалю. Гарбузову масу перелити в каструлю, додати 35 г цукрової пудри та вершки з крохмалем. Варити на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Після появи бульбашок прогріти ще 1–2 хвилини. Перекласти масу у змочену водою форму, розрівняти й охолодити. Накрити та поставити в холодильник на 3–4 години. Застиглий десерт дістати з форми, посипати кокосовою стружкою та нарізати. Яблуко очистити, нарізати й тушкувати з рештою цукрової пудри, лимонним соком і корицею до м’якості. Трохи охолодити, викласти на шматочки гарбузового десерту та подавати.

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