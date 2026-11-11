Десерт "Ніжність" із вершками: знадобиться 500 г гарбуза
Гарбуз може стати основою не лише для каші чи випічки, а й для вишуканого домашнього десерту. Завдяки вершкам і кукурудзяному крохмалю маса після охолодження добре застигає, перетворюючись на ніжні порційні шматочки. А яблука з лимонним соком і корицею додають приємної фруктової нотки.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- очищений гарбуз — 500 г;
- вода — 250 мл;
- вершки — 500 мл;
- кукурудзяний крохмаль — 140 г (2 порції по 70 г);
- цукрова пудра — 55 г;
- яблуко — 1 шт.;
- лимонний сік — із ½ лимона;
- кориця — за смаком;
- кокосова стружка — 20 г.
Спосіб приготування
- Гарбуз нарізати невеликими шматочками, залити водою та варити до м’якості.
- Трохи охолодити, подрібнити разом із рідиною та 250 мл вершків до однорідності. Додати 70 г крохмалю й перемішати.
- Решту вершків змішати з іншими 70 г крохмалю.
- Гарбузову масу перелити в каструлю, додати 35 г цукрової пудри та вершки з крохмалем.
- Варити на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Після появи бульбашок прогріти ще 1–2 хвилини.
- Перекласти масу у змочену водою форму, розрівняти й охолодити.
- Накрити та поставити в холодильник на 3–4 години.
- Застиглий десерт дістати з форми, посипати кокосовою стружкою та нарізати.
- Яблуко очистити, нарізати й тушкувати з рештою цукрової пудри, лимонним соком і корицею до м’якості. Трохи охолодити, викласти на шматочки гарбузового десерту та подавати.
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