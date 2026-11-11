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Главная Вкус Десерт "Нежность" со сливками: понадобится 500 г тыквы

Десерт "Нежность" со сливками: понадобится 500 г тыквы

Ua ru
11 ноября 2026 01:04
Сливочный тыквенный десерт с яблоками: нежное лакомство без выпечки Фото: smachnenke.com.ua
Тыква и сливки. Фото: smachnenke.com.ua

Тыква может стать основой не только для каши или выпечки, но и для изысканного домашнего десерта. Благодаря сливкам и кукурузному крахмалу масса после охлаждения хорошо застывает, превращаясь в нежные порционные кусочки. А яблоки с лимонным соком и корицей придают приятную фруктовую нотку.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • очищенная тыква — 500 г;
  • вода — 250 мл;
  • сливки — 500 мл;
  • кукурузный крахмал — 140 г (2 порции по 70 г);
  • сахарная пудра — 55 г;
  • яблоко — 1 шт.;
  • лимонный сок — из ½ лимона;
  • корица — по вкусу;
  • кокосовая стружка — 20 г.
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Тыквенный десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Тыкву нарезать небольшими кусочками, залить водой и варить до мягкости.
  2. Слегка остудить, измельчить вместе с жидкостью и 250 мл сливок до однородной консистенции. Добавить 70 г крахмала и перемешать.
  3. Остальные сливки смешать с остальными 70 г крахмала.
  4. Тыквенную массу перелить в кастрюлю, добавить 35 г сахарной пудры и сливки с крахмалом.
  5. Варить на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения. После появления пузырьков прогреть ещё 1–2 минуты.
  6. Переложить массу в смоченную водой форму, разровнять и остудить.
  7. Накрыть и поставить в холодильник на 3–4 часа.
  8. Застывший десерт вынуть из формы, посыпать кокосовой стружкой и нарезать.
  9. Яблоко очистить, нарезать и тушить с оставшейся сахарной пудрой, лимонным соком и корицей до мягкости. Немного остудить, выложить на кусочки тыквенного десерта и подавать.

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тыква десерт рецепт без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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