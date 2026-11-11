Десерт "Нежность" со сливками: понадобится 500 г тыквы
Тыква может стать основой не только для каши или выпечки, но и для изысканного домашнего десерта. Благодаря сливкам и кукурузному крахмалу масса после охлаждения хорошо застывает, превращаясь в нежные порционные кусочки. А яблоки с лимонным соком и корицей придают приятную фруктовую нотку.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- очищенная тыква — 500 г;
- вода — 250 мл;
- сливки — 500 мл;
- кукурузный крахмал — 140 г (2 порции по 70 г);
- сахарная пудра — 55 г;
- яблоко — 1 шт.;
- лимонный сок — из ½ лимона;
- корица — по вкусу;
- кокосовая стружка — 20 г.
Способ приготовления
- Тыкву нарезать небольшими кусочками, залить водой и варить до мягкости.
- Слегка остудить, измельчить вместе с жидкостью и 250 мл сливок до однородной консистенции. Добавить 70 г крахмала и перемешать.
- Остальные сливки смешать с остальными 70 г крахмала.
- Тыквенную массу перелить в кастрюлю, добавить 35 г сахарной пудры и сливки с крахмалом.
- Варить на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения. После появления пузырьков прогреть ещё 1–2 минуты.
- Переложить массу в смоченную водой форму, разровнять и остудить.
- Накрыть и поставить в холодильник на 3–4 часа.
- Застывший десерт вынуть из формы, посыпать кокосовой стружкой и нарезать.
- Яблоко очистить, нарезать и тушить с оставшейся сахарной пудрой, лимонным соком и корицей до мягкости. Немного остудить, выложить на кусочки тыквенного десерта и подавать.
Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы
Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.
Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.
Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.
Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.
Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.