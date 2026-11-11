Тыква и сливки. Фото: smachnenke.com.ua

Тыква может стать основой не только для каши или выпечки, но и для изысканного домашнего десерта. Благодаря сливкам и кукурузному крахмалу масса после охлаждения хорошо застывает, превращаясь в нежные порционные кусочки. А яблоки с лимонным соком и корицей придают приятную фруктовую нотку.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

очищенная тыква — 500 г;

вода — 250 мл;

сливки — 500 мл;

кукурузный крахмал — 140 г (2 порции по 70 г);

сахарная пудра — 55 г;

яблоко — 1 шт.;

лимонный сок — из ½ лимона;

корица — по вкусу;

кокосовая стружка — 20 г.

Тыквенный десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Тыкву нарезать небольшими кусочками, залить водой и варить до мягкости. Слегка остудить, измельчить вместе с жидкостью и 250 мл сливок до однородной консистенции. Добавить 70 г крахмала и перемешать. Остальные сливки смешать с остальными 70 г крахмала. Тыквенную массу перелить в кастрюлю, добавить 35 г сахарной пудры и сливки с крахмалом. Варить на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения. После появления пузырьков прогреть ещё 1–2 минуты. Переложить массу в смоченную водой форму, разровнять и остудить. Накрыть и поставить в холодильник на 3–4 часа. Застывший десерт вынуть из формы, посыпать кокосовой стружкой и нарезать. Яблоко очистить, нарезать и тушить с оставшейся сахарной пудрой, лимонным соком и корицей до мягкости. Немного остудить, выложить на кусочки тыквенного десерта и подавать.

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