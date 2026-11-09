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Главная Вкус Натереть тыкву и добавить яйцо: рецепт завтрака за 5 минут

Натереть тыкву и добавить яйцо: рецепт завтрака за 5 минут

Ua ru
9 ноября 2026 05:04
Тыквенные блины на кефире: нежный и быстрый завтрак для всей семьи Фото: smachnenke.com.ua
Тесто с тыквой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт станет отличным вариантом для завтрака, когда хочется приготовить что-нибудь вкусное без лишних хлопот. Натертая тыква делает блины сочными, а кефир помогает получить нежное и воздушное тесто. Всего несколько минут на подготовку — и можно подавать аппетитное домашнее блюдо к столу.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • очищенная тыква — 120–150 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • ванилин — щепотка;
  • кефир — 180 мл;
  • сода — ½ ч. л. или разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • пшеничная мука — примерно 5 ст. л. с горкой;
  • растительное масло — 2 ст. л. в тесто и немного для жарки.
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Тыквенные блины. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Натереть тыкву на мелкой терке. Добавить яйцо, сахар, соль и ванилин, перемешать.
  2. Добавить кефир, всыпать соду или разрыхлитель, а затем постепенно всыпать муку.
  3. В конце влить растительное масло и замесить густое, но податливое тесто.
  4. Разогреть сковороду диаметром примерно 22 см, слегка смазать маслом.
  5. Выкладывать по две столовые ложки теста, распределять тонким слоем и жарить под крышкой на слабом огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Так же приготовить остальные блины.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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