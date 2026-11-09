Натереть тыкву и добавить яйцо: рецепт завтрака за 5 минут
Этот рецепт станет отличным вариантом для завтрака, когда хочется приготовить что-нибудь вкусное без лишних хлопот. Натертая тыква делает блины сочными, а кефир помогает получить нежное и воздушное тесто. Всего несколько минут на подготовку — и можно подавать аппетитное домашнее блюдо к столу.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- очищенная тыква — 120–150 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- ванилин — щепотка;
- кефир — 180 мл;
- сода — ½ ч. л. или разрыхлитель — 1 ч. л.;
- пшеничная мука — примерно 5 ст. л. с горкой;
- растительное масло — 2 ст. л. в тесто и немного для жарки.
Способ приготовления
- Натереть тыкву на мелкой терке. Добавить яйцо, сахар, соль и ванилин, перемешать.
- Добавить кефир, всыпать соду или разрыхлитель, а затем постепенно всыпать муку.
- В конце влить растительное масло и замесить густое, но податливое тесто.
- Разогреть сковороду диаметром примерно 22 см, слегка смазать маслом.
- Выкладывать по две столовые ложки теста, распределять тонким слоем и жарить под крышкой на слабом огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Так же приготовить остальные блины.
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