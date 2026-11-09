Тісто з гарбузом. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт стане чудовою ідеєю для сніданку, коли хочеться приготувати щось смачне без зайвого клопоту. Натертий гарбуз робить млинці соковитими, а кефір допомагає отримати ніжне та пухке тісто. Усього кілька хвилин на підготовку — і можна подавати апетитну домашню страву до столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

гарбуз очищений — 120–150 г;

яйце — 1 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — ½ ч. л.;

ванілін — дрібка;

кефір — 180 мл;

сода — ½ ч. л. або розпушувач — 1 ч. л.;

пшеничне борошно — приблизно 5 ст. л. з гіркою;

олія — 2 ст. л. у тісто та трохи для смаження.

Гарбузові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Натерти гарбуз на дрібній тертці. Додати яйце, цукор, сіль і ванілін, перемішати. Додати кефір, всипати соду або розпушувач, а потім поступово додати борошно. Наприкінці влити олію та замісити густе, але податливе тісто. Розігріти сковороду діаметром приблизно 22 см, злегка змастити олією. Викладати по дві столові ложки тіста, розподіляти тонким шаром і смажити під кришкою на слабкому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Так само приготувати решту млинців.

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