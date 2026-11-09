Натерти гарбуз і додати яйце: рецепт на сніданок за 5 хвилин
Цей рецепт стане чудовою ідеєю для сніданку, коли хочеться приготувати щось смачне без зайвого клопоту. Натертий гарбуз робить млинці соковитими, а кефір допомагає отримати ніжне та пухке тісто. Усього кілька хвилин на підготовку — і можна подавати апетитну домашню страву до столу.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- гарбуз очищений — 120–150 г;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — ½ ч. л.;
- ванілін — дрібка;
- кефір — 180 мл;
- сода — ½ ч. л. або розпушувач — 1 ч. л.;
- пшеничне борошно — приблизно 5 ст. л. з гіркою;
- олія — 2 ст. л. у тісто та трохи для смаження.
Спосіб приготування
- Натерти гарбуз на дрібній тертці. Додати яйце, цукор, сіль і ванілін, перемішати.
- Додати кефір, всипати соду або розпушувач, а потім поступово додати борошно.
- Наприкінці влити олію та замісити густе, але податливе тісто.
- Розігріти сковороду діаметром приблизно 22 см, злегка змастити олією.
- Викладати по дві столові ложки тіста, розподіляти тонким шаром і смажити під кришкою на слабкому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Так само приготувати решту млинців.
Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза
Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю.
Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю.
Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я.
Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку.
Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.