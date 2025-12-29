Дешева та смачна вечеря з тунцем — рецепт запіканки з картоплею

Картопля та тунець. Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться ситної домашньої вечері без зайвих витрат, цей рецепт виручає завжди. Картопляне пюре, соковита томатна начинка з тунцем і сирна скоринка створюють просту, але дуже вдалу комбінацію. Страва готується швидко, виглядає апетитно й чудово підходить для буденного вечора.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

картопля — 4–5 штук;

вершкове масло — 1 ст. л.;

молоко — 175 мл;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку.

Для начинки:

цибуля — 1/2 штуки;

томатна паста — 2 ст. л. або томатний соус — 4 ст. л.;

тунець консервований — 2 банки;

олія — для обсмажування;

сир твердий — 100 г.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити у підсоленій воді до м’якості. Воду злити, картоплю перекласти в миску, додати вершкове масло, молоко, сіль і чорний перець. Ретельно потовкти до ніжного однорідного пюре.

Картопля та тунець. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю очистити й нарізати півкільцями. На сковорідці розігріти олію та обсмажити цибулю до прозорості. Додати томатну пасту або томатний соус, добре перемішати. Додати консервований тунець разом із соком або попередньо злегка його відтиснувши. Якщо використовується томатна паста, додати трохи відвару з-під картоплі, щоб начинка була соковитою. Прогріти масу ще кілька хвилин і зняти з вогню.

Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запікання злегка змастити олією. Викласти половину картопляного пюре та розрівняти. Рівномірно розподілити половину начинки. Повторити шари, завершивши начинкою. Сир натерти на тертці та щедро посипати страву зверху.

Запіканка з тунцем та картоплею. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити форму в розігріту до 190 °C духовку й запікати до розплавлення сиру та легкої рум’яної скоринки. Подавати страву гарячою, одразу після приготування.

