Головна Смак Хек смачніший за лосося — за рецептом єврейської бабусі

Хек смачніший за лосося — за рецептом єврейської бабусі

Дата публікації: 25 грудня 2025 01:04
Хек у духовці з картоплею — смачніший за лосося, перевірений рецепт
Хек та картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Цей хек у духовці дивує з першого шматочка. Ніжна риба, кремовий цибулевий соус і ароматна картопля створюють по-справжньому домашню страву. Рецепт простий, але результат настільки вдалий, що хек легко конкурує навіть із дорогою червоною рибою.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • хек — 5 шт.;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • овочева приправа — до свого смаку;
  • приправа для риби — до свого смаку;
  • часник — 3 зубчики;
  • ріпчаста цибуля — 4 шт.;
  • сода — ⅓ ч. л.;
  • олія — для смаження;
  • вершкове масло — для смаження.

Для картоплі:

  • картопля сира — 4 шт.;
  • сіль — до свого смаку;
  • приправа для картоплі — до свого смаку;
  • паприка — до свого смаку;
  • олія — до свого смаку.

Для заправки:

  • сметана — 400 мл.;
  • вода — 50–100 мл.;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • суха зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування

Хек почистити, видалити нутрощі та нарізати порційними шматочками. Додати сіль, чорний мелений перець, овочеву приправу та приправу для риби. Добре перемішати руками й залишити маринуватися на 15–20 хвилин. На сковорідці розігріти олію разом із вершковим маслом. Цибулю та часник дрібно нарізати, додати на сковорідку й обсмажувати на середньому вогні до м’якості та легкої золотистості.

рецепт хека в духовці
Картопля та соус. Фото: smachnenke.com.ua

Додати соду, швидко перемішати й прогріти кілька секунд, щоб цибуля перетворилася на ніжну кремову масу. Цибулю перекласти у форму для запікання, зверху рівномірно викласти підготовлену рибу. Картоплю нарізати тонкими скибками, перекласти в глибоку миску, додати сіль, приправу для картоплі, паприку та олію. Добре перемішати й викласти картоплю у форму поруч або поверх риби.

рецепт хека з картоплею в духовці
Риба та картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки сметану змішати з водою та борошном до однорідної консистенції, додати суху зелень. Заправку рівномірно розподілити у формі. Пергамент змочити водою, накрити форму. Запікати у розігрітій до 200 °C духовці 45–50 хвилин, доки риба стане ніжною, а картопля — м’якою.

Вечеря риба рецепт лосось хек
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
