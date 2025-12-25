Хек у духовці з картоплею — смачніший за лосося, перевірений рецепт

Хек смачніший за лосося — за рецептом єврейської бабусі
Цей хек у духовці дивує з першого шматочка. Ніжна риба, кремовий цибулевий соус і ароматна картопля створюють по-справжньому домашню страву. Рецепт простий, але результат настільки вдалий, що хек легко конкурує навіть із дорогою червоною рибою.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- хек — 5 шт.;
- сіль — до свого смаку;
- чорний мелений перець — до свого смаку;
- овочева приправа — до свого смаку;
- приправа для риби — до свого смаку;
- часник — 3 зубчики;
- ріпчаста цибуля — 4 шт.;
- сода — ⅓ ч. л.;
- олія — для смаження;
- вершкове масло — для смаження.
Для картоплі:
- картопля сира — 4 шт.;
- сіль — до свого смаку;
- приправа для картоплі — до свого смаку;
- паприка — до свого смаку;
- олія — до свого смаку.
Для заправки:
- сметана — 400 мл.;
- вода — 50–100 мл.;
- борошно — 1 ст. л.;
- суха зелень — до свого смаку.
Спосіб приготування
Хек почистити, видалити нутрощі та нарізати порційними шматочками. Додати сіль, чорний мелений перець, овочеву приправу та приправу для риби. Добре перемішати руками й залишити маринуватися на 15–20 хвилин. На сковорідці розігріти олію разом із вершковим маслом. Цибулю та часник дрібно нарізати, додати на сковорідку й обсмажувати на середньому вогні до м’якості та легкої золотистості.
Додати соду, швидко перемішати й прогріти кілька секунд, щоб цибуля перетворилася на ніжну кремову масу. Цибулю перекласти у форму для запікання, зверху рівномірно викласти підготовлену рибу. Картоплю нарізати тонкими скибками, перекласти в глибоку миску, додати сіль, приправу для картоплі, паприку та олію. Добре перемішати й викласти картоплю у форму поруч або поверх риби.
Для заправки сметану змішати з водою та борошном до однорідної консистенції, додати суху зелень. Заправку рівномірно розподілити у формі. Пергамент змочити водою, накрити форму. Запікати у розігрітій до 200 °C духовці 45–50 хвилин, доки риба стане ніжною, а картопля — м’якою.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби
Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.
Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.
Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.
Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.
Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.
Читайте Новини.LIVE!