Хек у духовці з картоплею — смачніший за лосося, перевірений рецепт

Хек та картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Цей хек у духовці дивує з першого шматочка. Ніжна риба, кремовий цибулевий соус і ароматна картопля створюють по-справжньому домашню страву. Рецепт простий, але результат настільки вдалий, що хек легко конкурує навіть із дорогою червоною рибою.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

хек — 5 шт.;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку;

овочева приправа — до свого смаку;

приправа для риби — до свого смаку;

часник — 3 зубчики;

ріпчаста цибуля — 4 шт.;

сода — ⅓ ч. л.;

олія — для смаження;

вершкове масло — для смаження.

Для картоплі:

картопля сира — 4 шт.;

сіль — до свого смаку;

приправа для картоплі — до свого смаку;

паприка — до свого смаку;

олія — до свого смаку.

Для заправки:

сметана — 400 мл.;

вода — 50–100 мл.;

борошно — 1 ст. л.;

суха зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування

Хек почистити, видалити нутрощі та нарізати порційними шматочками. Додати сіль, чорний мелений перець, овочеву приправу та приправу для риби. Добре перемішати руками й залишити маринуватися на 15–20 хвилин. На сковорідці розігріти олію разом із вершковим маслом. Цибулю та часник дрібно нарізати, додати на сковорідку й обсмажувати на середньому вогні до м’якості та легкої золотистості.

Картопля та соус. Фото: smachnenke.com.ua

Додати соду, швидко перемішати й прогріти кілька секунд, щоб цибуля перетворилася на ніжну кремову масу. Цибулю перекласти у форму для запікання, зверху рівномірно викласти підготовлену рибу. Картоплю нарізати тонкими скибками, перекласти в глибоку миску, додати сіль, приправу для картоплі, паприку та олію. Добре перемішати й викласти картоплю у форму поруч або поверх риби.

Риба та картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки сметану змішати з водою та борошном до однорідної консистенції, додати суху зелень. Заправку рівномірно розподілити у формі. Пергамент змочити водою, накрити форму. Запікати у розігрітій до 200 °C духовці 45–50 хвилин, доки риба стане ніжною, а картопля — м’якою.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.