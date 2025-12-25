Видео
Україна
Видео

Хек вкуснее лосося — по рецепту еврейской бабушки

Дата публикации 25 декабря 2025 01:04
Хек в духовке с картошкой — вкуснее лосося, проверенный рецепт
Хек и картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Этот хек в духовке удивляет с первого кусочка. Нежная рыба, кремовый луковый соус и ароматный картофель создают по-настоящему домашнее блюдо. Рецепт простой, но результат настолько удачный, что хек легко конкурирует даже с дорогой красной рыбой.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • хек — 5 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • овощная приправа — по своему вкусу;
  • приправа для рыбы — по своему вкусу;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • репчатый лук — 4 шт.;
  • сода — ⅓ ч. л.;
  • масло — для жарки;
  • сливочное масло — для жарки.

Для картофеля:

  • картофель сырой — 4 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • приправа для картофеля — по своему вкусу;
  • паприка — по своему вкусу;
  • масло — по своему вкусу.

Для заправки:

  • сметана — 400 мл.;
  • вода — 50-100 мл.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • сухая зелень — по своему вкусу.

Способ приготовления

Хек почистить, удалить внутренности и нарезать порционными кусочками. Добавить соль, черный молотый перец, овощную приправу и приправу для рыбы. Хорошо перемешать руками и оставить мариноваться на 15-20 минут. На сковородке разогреть растительное и сливочное масло. Лук и чеснок мелко нарезать, добавить на сковородку и обжаривать на среднем огне до мягкости и легкой золотистости.

рецепт хека в духовці
Картофель и соус. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить соду, быстро перемешать и прогреть несколько секунд, чтобы лук превратился в нежную кремовую массу. Лук переложить в форму для запекания, сверху равномерно выложить подготовленную рыбу. Картофель нарезать тонкими ломтиками, переложить в глубокую миску, добавить соль, приправу для картофеля, паприку и масло. Хорошо перемешать и выложить картофель в форму рядом или поверх рыбы.

рецепт хека з картоплею в духовці
Рыба и картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки сметану смешать с водой и мукой до однородной консистенции, добавить сухую зелень. Заправку равномерно распределить в форме. Пергамент смочить водой, накрыть форму. Запекать в разогретой до 200 °C духовке 45-50 минут, пока рыба станет нежной, а картофель — мягким.

Ужин рыба рецепт лосось хек
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
