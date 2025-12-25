Хек в духовке с картошкой — вкуснее лосося, проверенный рецепт

Хек вкуснее лосося — по рецепту еврейской бабушки
Этот хек в духовке удивляет с первого кусочка. Нежная рыба, кремовый луковый соус и ароматный картофель создают по-настоящему домашнее блюдо. Рецепт простой, но результат настолько удачный, что хек легко конкурирует даже с дорогой красной рыбой.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- хек — 5 шт.;
- соль — по своему вкусу;
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- овощная приправа — по своему вкусу;
- приправа для рыбы — по своему вкусу;
- чеснок — 3 зубчика;
- репчатый лук — 4 шт.;
- сода — ⅓ ч. л.;
- масло — для жарки;
- сливочное масло — для жарки.
Для картофеля:
- картофель сырой — 4 шт.;
- соль — по своему вкусу;
- приправа для картофеля — по своему вкусу;
- паприка — по своему вкусу;
- масло — по своему вкусу.
Для заправки:
- сметана — 400 мл.;
- вода — 50-100 мл.;
- мука — 1 ст. л.;
- сухая зелень — по своему вкусу.
Способ приготовления
Хек почистить, удалить внутренности и нарезать порционными кусочками. Добавить соль, черный молотый перец, овощную приправу и приправу для рыбы. Хорошо перемешать руками и оставить мариноваться на 15-20 минут. На сковородке разогреть растительное и сливочное масло. Лук и чеснок мелко нарезать, добавить на сковородку и обжаривать на среднем огне до мягкости и легкой золотистости.
Добавить соду, быстро перемешать и прогреть несколько секунд, чтобы лук превратился в нежную кремовую массу. Лук переложить в форму для запекания, сверху равномерно выложить подготовленную рыбу. Картофель нарезать тонкими ломтиками, переложить в глубокую миску, добавить соль, приправу для картофеля, паприку и масло. Хорошо перемешать и выложить картофель в форму рядом или поверх рыбы.
Для заправки сметану смешать с водой и мукой до однородной консистенции, добавить сухую зелень. Заправку равномерно распределить в форме. Пергамент смочить водой, накрыть форму. Запекать в разогретой до 200 °C духовке 45-50 минут, пока рыба станет нежной, а картофель — мягким.
