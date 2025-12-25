Хек в духовке с картошкой — вкуснее лосося, проверенный рецепт

Хек и картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Этот хек в духовке удивляет с первого кусочка. Нежная рыба, кремовый луковый соус и ароматный картофель создают по-настоящему домашнее блюдо. Рецепт простой, но результат настолько удачный, что хек легко конкурирует даже с дорогой красной рыбой.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

хек — 5 шт.;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу;

овощная приправа — по своему вкусу;

приправа для рыбы — по своему вкусу;

чеснок — 3 зубчика;

репчатый лук — 4 шт.;

сода — ⅓ ч. л.;

масло — для жарки;

сливочное масло — для жарки.

Для картофеля:

картофель сырой — 4 шт.;

соль — по своему вкусу;

приправа для картофеля — по своему вкусу;

паприка — по своему вкусу;

масло — по своему вкусу.

Для заправки:

сметана — 400 мл.;

вода — 50-100 мл.;

мука — 1 ст. л.;

сухая зелень — по своему вкусу.

Способ приготовления

Хек почистить, удалить внутренности и нарезать порционными кусочками. Добавить соль, черный молотый перец, овощную приправу и приправу для рыбы. Хорошо перемешать руками и оставить мариноваться на 15-20 минут. На сковородке разогреть растительное и сливочное масло. Лук и чеснок мелко нарезать, добавить на сковородку и обжаривать на среднем огне до мягкости и легкой золотистости.

Картофель и соус. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить соду, быстро перемешать и прогреть несколько секунд, чтобы лук превратился в нежную кремовую массу. Лук переложить в форму для запекания, сверху равномерно выложить подготовленную рыбу. Картофель нарезать тонкими ломтиками, переложить в глубокую миску, добавить соль, приправу для картофеля, паприку и масло. Хорошо перемешать и выложить картофель в форму рядом или поверх рыбы.

Рыба и картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки сметану смешать с водой и мукой до однородной консистенции, добавить сухую зелень. Заправку равномерно распределить в форме. Пергамент смочить водой, накрыть форму. Запекать в разогретой до 200 °C духовке 45-50 минут, пока рыба станет нежной, а картофель — мягким.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.