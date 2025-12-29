Видео
Главная Вкус Дешевый и супер вкусный ужин — понадобится 2 банки тунца

Дешевый и супер вкусный ужин — понадобится 2 банки тунца

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 21:04
Дешевый и вкусный ужин с тунцом — рецепт запеканки с картофелем
Картофель и тунец. Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется сытного домашнего ужина без лишних затрат, этот рецепт выручает всегда. Картофельное пюре, сочная томатная начинка с тунцом и сырная корочка создают простую, но очень удачную комбинацию. Блюдо готовится быстро, выглядит аппетитно и отлично подходит для будничного вечера.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель — 4-5 штук;
  • сливочное масло — 1 ст. л.;
  • молоко — 175 мл.;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу.

Для начинки:

  • лук — 1/2 штуки;
  • томатная паста — 2 ст. л. или томатный соус — 4 ст. л;
  • тунец консервированный — 2 банки;
  • масло — для обжаривания;
  • сыр твердый — 100 г.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Воду слить, картофель переложить в миску, добавить сливочное масло, молоко, соль и черный перец. Тщательно растолочь до нежного однородного пюре.

рецепт запіканки з тунцем
Картофель и тунец. Фото: gospodynka.com.ua

Лук очистить и нарезать полукольцами. На сковороде разогреть масло и обжарить лук до прозрачности. Добавить томатную пасту или томатный соус, хорошо перемешать. Добавить консервированный тунец вместе с соком или предварительно слегка его отжав. Если используется томатная паста, добавить немного отвара из-под картофеля, чтобы начинка была сочной. Прогреть массу еще несколько минут и снять с огня.

рецепт запіканки з тунцем та картоплею
Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запекания слегка смазать растительным маслом. Выложить половину картофельного пюре и разровнять. Равномерно распределить половину начинки. Повторить слои, завершив начинкой. Сыр натереть на терке и щедро посыпать блюдо сверху.

простий рецепт запіканки з тунцем та картоплею
Запеканка с тунцом и картофелем. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить форму в разогретую до 190 °C духовку и запекать до расплавления сыра и легкой румяной корочки. Подавать блюдо горячим, сразу после приготовления.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

Ужин картошка рыба рецепт тунец
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
