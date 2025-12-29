Дешевый и вкусный ужин с тунцом — рецепт запеканки с картофелем

Картофель и тунец. Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется сытного домашнего ужина без лишних затрат, этот рецепт выручает всегда. Картофельное пюре, сочная томатная начинка с тунцом и сырная корочка создают простую, но очень удачную комбинацию. Блюдо готовится быстро, выглядит аппетитно и отлично подходит для будничного вечера.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

картофель — 4-5 штук;

сливочное масло — 1 ст. л.;

молоко — 175 мл.;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу.

Для начинки:

лук — 1/2 штуки;

томатная паста — 2 ст. л. или томатный соус — 4 ст. л;

тунец консервированный — 2 банки;

масло — для обжаривания;

сыр твердый — 100 г.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Воду слить, картофель переложить в миску, добавить сливочное масло, молоко, соль и черный перец. Тщательно растолочь до нежного однородного пюре.

Картофель и тунец. Фото: gospodynka.com.ua

Лук очистить и нарезать полукольцами. На сковороде разогреть масло и обжарить лук до прозрачности. Добавить томатную пасту или томатный соус, хорошо перемешать. Добавить консервированный тунец вместе с соком или предварительно слегка его отжав. Если используется томатная паста, добавить немного отвара из-под картофеля, чтобы начинка была сочной. Прогреть массу еще несколько минут и снять с огня.

Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запекания слегка смазать растительным маслом. Выложить половину картофельного пюре и разровнять. Равномерно распределить половину начинки. Повторить слои, завершив начинкой. Сыр натереть на терке и щедро посыпать блюдо сверху.

Запеканка с тунцом и картофелем. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить форму в разогретую до 190 °C духовку и запекать до расплавления сыра и легкой румяной корочки. Подавать блюдо горячим, сразу после приготовления.

