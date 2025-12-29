Дешевый и вкусный ужин с тунцом — рецепт запеканки с картофелем

Дешевый и супер вкусный ужин — понадобится 2 банки тунца
Когда хочется сытного домашнего ужина без лишних затрат, этот рецепт выручает всегда. Картофельное пюре, сочная томатная начинка с тунцом и сырная корочка создают простую, но очень удачную комбинацию. Блюдо готовится быстро, выглядит аппетитно и отлично подходит для будничного вечера.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель — 4-5 штук;
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- молоко — 175 мл.;
- соль — по своему вкусу;
- черный молотый перец — по своему вкусу.
Для начинки:
- лук — 1/2 штуки;
- томатная паста — 2 ст. л. или томатный соус — 4 ст. л;
- тунец консервированный — 2 банки;
- масло — для обжаривания;
- сыр твердый — 100 г.
Способ приготовления
Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Воду слить, картофель переложить в миску, добавить сливочное масло, молоко, соль и черный перец. Тщательно растолочь до нежного однородного пюре.
Лук очистить и нарезать полукольцами. На сковороде разогреть масло и обжарить лук до прозрачности. Добавить томатную пасту или томатный соус, хорошо перемешать. Добавить консервированный тунец вместе с соком или предварительно слегка его отжав. Если используется томатная паста, добавить немного отвара из-под картофеля, чтобы начинка была сочной. Прогреть массу еще несколько минут и снять с огня.
Форму для запекания слегка смазать растительным маслом. Выложить половину картофельного пюре и разровнять. Равномерно распределить половину начинки. Повторить слои, завершив начинкой. Сыр натереть на терке и щедро посыпать блюдо сверху.
Поставить форму в разогретую до 190 °C духовку и запекать до расплавления сыра и легкой румяной корочки. Подавать блюдо горячим, сразу после приготовления.
