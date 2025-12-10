Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Домашня шинка за 3 години — без хімії за рецептом бабусі

Домашня шинка за 3 години — без хімії за рецептом бабусі

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 15:14
Справжня домашня шинка без хімії — рецепт приготування за 3 години
Домашня шинка. Фото: smachnenke.com.ua

Ця шинка готується просто, без спеціального обладнання та хімії, але результат перевершує магазинні аналоги. Секрет у правильному посолі, домашніх спеціях та повільному запіканні. Приготуйте її одного разу — і цей рецепт залишиться у вашій родині надовго.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • свиняча корейка без кістки — 1,2 кг;
  • сіль для посолу європейського типу (0,4–0,5%) — 35 г;
  • цукор — 5 г;
  • суміш італійських трав — 2 ст. л.;
  • паприка — 1/2 ч. л.;
  • чорний перець — 1/2 ч. л.;
  • сушений часник — 1/2 ч. л.;
  • куркума — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування

Обсушити м’ясо паперовим рушником і натерти сумішшю солі та цукру. Щільно загорнути у харчову плівку в кілька шарів і залишити у холодильнику на 4–5 днів, щоб сіль рівномірно проникла у волокна.

простий рецепт шинки
Шинка в спеціях. Фото: smachnenke.com.ua

Після просолювання промити корейку холодною водою, обсушити й дати полежати за кімнатної температури приблизно годину. Підготувати пряну суміш: змішати італійські трави, паприку, куркуму, перець і сушений часник, подрібнити у блендері до стану порошку. Обсипати м’ясо спеціями з усіх боків і легко втерти, щоб аромат краще розкрився.

рецепт домашньої шинки
Домашня шинка. Фото: smachnenke.com.ua

Загорнути корейку спочатку у папір для випікання, потім у фольгу, поставити у холодну духовку. Поступове нагрівання допоможе м’ясу залишитися соковитим і ніжним. Запікати три години при температурі 90°C. Після цього дати шинці охолонути на столі приблизно годину, потім поставити у холодильник щонайменше на 8 годин.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

шинка рецепт домашня ковбаса свинина закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації