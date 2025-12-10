Справжня домашня шинка без хімії — рецепт приготування за 3 години

Домашня шинка. Фото: smachnenke.com.ua

Ця шинка готується просто, без спеціального обладнання та хімії, але результат перевершує магазинні аналоги. Секрет у правильному посолі, домашніх спеціях та повільному запіканні. Приготуйте її одного разу — і цей рецепт залишиться у вашій родині надовго.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

свиняча корейка без кістки — 1,2 кг;

сіль для посолу європейського типу (0,4–0,5%) — 35 г;

цукор — 5 г;

суміш італійських трав — 2 ст. л.;

паприка — 1/2 ч. л.;

чорний перець — 1/2 ч. л.;

сушений часник — 1/2 ч. л.;

куркума — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування

Обсушити м’ясо паперовим рушником і натерти сумішшю солі та цукру. Щільно загорнути у харчову плівку в кілька шарів і залишити у холодильнику на 4–5 днів, щоб сіль рівномірно проникла у волокна.

Шинка в спеціях. Фото: smachnenke.com.ua

Після просолювання промити корейку холодною водою, обсушити й дати полежати за кімнатної температури приблизно годину. Підготувати пряну суміш: змішати італійські трави, паприку, куркуму, перець і сушений часник, подрібнити у блендері до стану порошку. Обсипати м’ясо спеціями з усіх боків і легко втерти, щоб аромат краще розкрився.

Домашня шинка. Фото: smachnenke.com.ua

Загорнути корейку спочатку у папір для випікання, потім у фольгу, поставити у холодну духовку. Поступове нагрівання допоможе м’ясу залишитися соковитим і ніжним. Запікати три години при температурі 90°C. Після цього дати шинці охолонути на столі приблизно годину, потім поставити у холодильник щонайменше на 8 годин.

