Справжня домашня шинка без хімії — рецепт приготування за 3 години

Домашня шинка за 3 години — без хімії за рецептом бабусі
Ця шинка готується просто, без спеціального обладнання та хімії, але результат перевершує магазинні аналоги. Секрет у правильному посолі, домашніх спеціях та повільному запіканні. Приготуйте її одного разу — і цей рецепт залишиться у вашій родині надовго.
Вам знадобиться:
- свиняча корейка без кістки — 1,2 кг;
- сіль для посолу європейського типу (0,4–0,5%) — 35 г;
- цукор — 5 г;
- суміш італійських трав — 2 ст. л.;
- паприка — 1/2 ч. л.;
- чорний перець — 1/2 ч. л.;
- сушений часник — 1/2 ч. л.;
- куркума — 1/2 ч. л.
Спосіб приготування
Обсушити м’ясо паперовим рушником і натерти сумішшю солі та цукру. Щільно загорнути у харчову плівку в кілька шарів і залишити у холодильнику на 4–5 днів, щоб сіль рівномірно проникла у волокна.
Після просолювання промити корейку холодною водою, обсушити й дати полежати за кімнатної температури приблизно годину. Підготувати пряну суміш: змішати італійські трави, паприку, куркуму, перець і сушений часник, подрібнити у блендері до стану порошку. Обсипати м’ясо спеціями з усіх боків і легко втерти, щоб аромат краще розкрився.
Загорнути корейку спочатку у папір для випікання, потім у фольгу, поставити у холодну духовку. Поступове нагрівання допоможе м’ясу залишитися соковитим і ніжним. Запікати три години при температурі 90°C. Після цього дати шинці охолонути на столі приблизно годину, потім поставити у холодильник щонайменше на 8 годин.
