Настоящая домашняя ветчина без химии — рецепт приготовления за 3 часа

Домашняя ветчина за 3 часа — без химии по рецепту бабушки
Эта ветчина готовится просто, без специального оборудования и химии, но результат превосходит магазинные аналоги. Секрет в правильной посолке, домашних специях и медленном запекании. Приготовьте ее однажды — и этот рецепт останется в вашей семье надолго.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свиная корейка без кости — 1,2 кг;
- соль для посола европейского типа (0,4-0,5%) — 35 г;
- сахар — 5 г;
- смесь итальянских трав — 2 ст. л.;
- паприка — 1/2 ч. л.;
- черный перец — 1/2 ч. л.;
- сушеный чеснок — 1/2 ч. л.;
- куркума — 1/2 ч. л.
Способ приготовления
Обсушить мясо бумажным полотенцем и натереть смесью соли и сахара. Плотно завернуть в пищевую пленку в несколько слоев и оставить в холодильнике на 4-5 дней, чтобы соль равномерно проникла в волокна.
После просолки промыть корейку холодной водой, обсушить и дать полежать при комнатной температуре около часа. Подготовить пряную смесь: смешать итальянские травы, паприку, куркуму, перец и сушеный чеснок, измельчить в блендере до состояния порошка. Обсыпать мясо специями со всех сторон и легко втереть, чтобы аромат лучше раскрылся.
Завернуть корейку сначала в бумагу для выпечки, затем в фольгу, поставить в холодную духовку. Постепенный нагрев поможет мясу остаться сочным и нежным. Запекать три часа при температуре 90°C. После этого дать ветчине остыть на столе примерно час, затем поставить в холодильник минимум на 8 часов.
