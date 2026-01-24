Дріжджові булочки з ковбасою та сиром — класичний домашній рецепт

Дріжджові булочки. Фото: smachnenke.com.ua

М’які та ароматні дріжджові булочки з ковбасою та сиром — справжня класика домашньої випічки. Вони виходять ніжними всередині, з рум’яною скоринкою зовні та відмінно підійдуть до чаю.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

молоко — 300 мл.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

сухі дріжджі — 1 ст. л.;

майонез — 3 ст. л.;

борошно — 700 г;

сир — до свого смаку;

ковбаса — до свого смаку;

яйце — для змащування.

Спосіб приготування

У тепле молоко додати сухі дріжджі, цукор і сіль, перемішати до розчинення. Додати майонез і ретельно з’єднати інгредієнти.

Поступово всипати борошно, замішуючи еластичне і трохи липке тісто. Вимішувати 5–10 хвилин до м’якості та однорідності. Накрити тісто плівкою або рушником і залишити в теплому місці, щоб воно підросло у 2–3 рази.

Обім’яти підняте тісто на присипаному борошном столі та розділити на дві частини. Розкачати кожну частину в прямокутний пласт товщиною 3–4 мм. Ковбасу дрібно нарізати, сир натерти на крупній тертці.

Готові булочки. Фото: smachnenke.com.ua

Посипати пласти ковбасою і сиром, скрутити рулетом і розрізати на шматочки довжиною 5–7 см. Викласти рулетики на деко вертикально, злегка придавити та залишити під рушником на пів години. Змастити булочки збитим яйцем і випікати в розігрітій духовці при 180°C 25–30 хвилин до золотистої скоринки. Подавати теплими.

