Україна
Дріжджові булочки з ковбасою та сиром — перевірений рецепт бабусі

Дріжджові булочки з ковбасою та сиром — перевірений рецепт бабусі

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 03:04
Дріжджові булочки з ковбасою та сиром — класичний домашній рецепт
Дріжджові булочки. Фото: smachnenke.com.ua

М’які та ароматні дріжджові булочки з ковбасою та сиром — справжня класика домашньої випічки. Вони виходять ніжними всередині, з рум’яною скоринкою зовні та відмінно підійдуть до чаю.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • молоко — 300 мл.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • сухі дріжджі — 1 ст. л.;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • борошно — 700 г;
  • сир — до свого смаку;
  • ковбаса — до свого смаку;
  • яйце — для змащування.

Спосіб приготування

У тепле молоко додати сухі дріжджі, цукор і сіль, перемішати до розчинення. Додати майонез і ретельно з’єднати інгредієнти.

Поступово всипати борошно, замішуючи еластичне і трохи липке тісто. Вимішувати 5–10 хвилин до м’якості та однорідності. Накрити тісто плівкою або рушником і залишити в теплому місці, щоб воно підросло у 2–3 рази.

Обім’яти підняте тісто на присипаному борошном столі та розділити на дві частини. Розкачати кожну частину в прямокутний пласт товщиною 3–4 мм. Ковбасу дрібно нарізати, сир натерти на крупній тертці.

рецепт булочок з ковбасою та сиром
Готові булочки. Фото: smachnenke.com.ua

Посипати пласти ковбасою і сиром, скрутити рулетом і розрізати на шматочки довжиною 5–7 см. Викласти рулетики на деко вертикально, злегка придавити та залишити під рушником на пів години. Змастити булочки збитим яйцем і випікати в розігрітій духовці при 180°C 25–30 хвилин до золотистої скоринки. Подавати теплими.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою. 

Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки. 

Ситний пиріг, для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь.

рецепт випічка булочки піца ковбаса
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
