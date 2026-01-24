Дріжджові булочки з ковбасою та сиром — класичний домашній рецепт

Дріжджові булочки з ковбасою та сиром — перевірений рецепт бабусі
М’які та ароматні дріжджові булочки з ковбасою та сиром — справжня класика домашньої випічки. Вони виходять ніжними всередині, з рум’яною скоринкою зовні та відмінно підійдуть до чаю.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- молоко — 300 мл.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- сухі дріжджі — 1 ст. л.;
- майонез — 3 ст. л.;
- борошно — 700 г;
- сир — до свого смаку;
- ковбаса — до свого смаку;
- яйце — для змащування.
Спосіб приготування
У тепле молоко додати сухі дріжджі, цукор і сіль, перемішати до розчинення. Додати майонез і ретельно з’єднати інгредієнти.
Поступово всипати борошно, замішуючи еластичне і трохи липке тісто. Вимішувати 5–10 хвилин до м’якості та однорідності. Накрити тісто плівкою або рушником і залишити в теплому місці, щоб воно підросло у 2–3 рази.
Обім’яти підняте тісто на присипаному борошном столі та розділити на дві частини. Розкачати кожну частину в прямокутний пласт товщиною 3–4 мм. Ковбасу дрібно нарізати, сир натерти на крупній тертці.
Посипати пласти ковбасою і сиром, скрутити рулетом і розрізати на шматочки довжиною 5–7 см. Викласти рулетики на деко вертикально, злегка придавити та залишити під рушником на пів години. Змастити булочки збитим яйцем і випікати в розігрітій духовці при 180°C 25–30 хвилин до золотистої скоринки. Подавати теплими.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки
Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.
Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.
Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.
Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки.
Ситний пиріг, для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь.
Читайте Новини.LIVE!