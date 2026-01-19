Піца Хвилинка з простих інгредієнтів — швидкий рецепт приготування з фото

Піца "Хвилинка" з того, що є в завжди — змішати та запекти
Піца "Хвилинка" — справжня знахідка, коли хочеться чогось смачного без довгого замішування тіста. Усі інгредієнти просто поєднуються в одній мисці, начинка підбирається з того, що є під рукою, а духовка робить усе інше. Цей рецепт виручає у будні, коли час на приготування обмежений.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- сметана — 5 ст. л.;
- майонез — 5 ст. л.;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 9 ст. л.;
- розпушувач — ½ ч. л.;
- сир моцарела — 100 г;
- ковбаса — до свого смаку;
- помідори — до свого смаку.
Спосіб приготування
У глибокій мисці поєднати сметану, майонез і яйця, ретельно перемішати до однорідної консистенції. Додати борошно та розпушувач, знову перемішати, щоб тісто вийшло гладким, без грудочок, за консистенцією схожим на густу сметану.
Форму для запікання або сковорідку з антипригарним покриттям злегка змастити олією. Вилити тісто та рівномірно розподілити його по дну.
Ковбасу нарізати тонкими кружальцями або соломкою, помідори нарізати скибками, моцарелу натерти або нарізати тонкими пластинами.
Викласти начинку на тісто у довільному порядку, рівномірно розподіляючи інгредієнти. Поставити піцу у розігріту духовку та запікати при 180 °C до рум’яної скоринки й повного пропікання основи.
