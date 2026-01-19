Піца Хвилинка з простих інгредієнтів — швидкий рецепт приготування з фото

Піца "Хвилинка". Фото: кадр з відео

Піца "Хвилинка" — справжня знахідка, коли хочеться чогось смачного без довгого замішування тіста. Усі інгредієнти просто поєднуються в одній мисці, начинка підбирається з того, що є під рукою, а духовка робить усе інше. Цей рецепт виручає у будні, коли час на приготування обмежений.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Вам знадобиться:

сметана — 5 ст. л.;

майонез — 5 ст. л.;

яйця — 2 шт.;

борошно — 9 ст. л.;

розпушувач — ½ ч. л.;

сир моцарела — 100 г;

ковбаса — до свого смаку;

помідори — до свого смаку.

Спосіб приготування

У глибокій мисці поєднати сметану, майонез і яйця, ретельно перемішати до однорідної консистенції. Додати борошно та розпушувач, знову перемішати, щоб тісто вийшло гладким, без грудочок, за консистенцією схожим на густу сметану.

Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Форму для запікання або сковорідку з антипригарним покриттям злегка змастити олією. Вилити тісто та рівномірно розподілити його по дну.

Ковбаса ти сир. Фото: кадр з відео

Ковбасу нарізати тонкими кружальцями або соломкою, помідори нарізати скибками, моцарелу натерти або нарізати тонкими пластинами.

Готова піца. Фото: кадр з відео

Викласти начинку на тісто у довільному порядку, рівномірно розподіляючи інгредієнти. Поставити піцу у розігріту духовку та запікати при 180 °C до рум’яної скоринки й повного пропікання основи.

