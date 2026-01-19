Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Піца "Хвилинка" з того, що є в завжди — змішати та запекти

Піца "Хвилинка" з того, що є в завжди — змішати та запекти

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 15:04
Піца Хвилинка з простих інгредієнтів — швидкий рецепт приготування з фото
Піца "Хвилинка". Фото: кадр з відео

Піца "Хвилинка" — справжня знахідка, коли хочеться чогось смачного без довгого замішування тіста. Усі інгредієнти просто поєднуються в одній мисці, начинка підбирається з того, що є під рукою, а духовка робить усе інше. Цей рецепт виручає у будні, коли час на приготування обмежений.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сметана — 5 ст. л.;
  • майонез — 5 ст. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 9 ст. л.;
  • розпушувач — ½ ч. л.;
  • сир моцарела — 100 г;
  • ковбаса — до свого смаку;
  • помідори — до свого смаку.

Спосіб приготування

У глибокій мисці поєднати сметану, майонез і яйця, ретельно перемішати до однорідної консистенції. Додати борошно та розпушувач, знову перемішати, щоб тісто вийшло гладким, без грудочок, за консистенцією схожим на густу сметану.

рецепт піца хвилинка
Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Форму для запікання або сковорідку з антипригарним покриттям злегка змастити олією. Вилити тісто та рівномірно розподілити його по дну.

рецепт швидкої піци
Ковбаса ти сир. Фото: кадр з відео

Ковбасу нарізати тонкими кружальцями або соломкою, помідори нарізати скибками, моцарелу натерти або нарізати тонкими пластинами.

швидкий рецепт піци
Готова піца. Фото: кадр з відео

Викласти начинку на тісто у довільному порядку, рівномірно розподіляючи інгредієнти. Поставити піцу у розігріту духовку та запікати при 180 °C до рум’яної скоринки й повного пропікання основи.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою. 

Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки. 

Ситний пиріг, для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь.

рецепт випічка тісто піца ковбаса
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації