Україна
Пицца "Минутка" из того, что есть всегда — смешать и запечь

Пицца "Минутка" из того, что есть всегда — смешать и запечь

Дата публикации 19 января 2026 15:04
Пицца Минутка из простых ингредиентов - быстрый рецепт приготовления с фото
Пицца "Минутка". Фото: кадр из видео

Пицца "Минутка" — настоящая находка, когда хочется чего-то вкусного без долгого замешивания теста. Все ингредиенты просто сочетаются в одной миске, начинка подбирается из того, что есть под рукой, а духовка делает все остальное. Этот рецепт выручает в будни, когда время на приготовление ограничено.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

  • сметана — 5 ст. л.;
  • майонез — 5 ст. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 9 ст. л.;
  • разрыхлитель — ½ ч. л.;
  • сыр моцарелла — 100 г;
  • колбаса — по своему вкусу;
  • помидоры — по своему вкусу.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить сметану, майонез и яйца, тщательно перемешать до однородной консистенции. Добавить муку и разрыхлитель, снова перемешать, чтобы тесто получилось гладким, без комочков, по консистенции похожим на густую сметану.

рецепт піца хвилинка
Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Форму для запекания или сковородку с антипригарным покрытием слегка смазать растительным маслом. Вылить тесто и равномерно распределить его по дну.

рецепт швидкої піци
Колбаса и сыр. Фото: кадр из видео

Колбасу нарезать тонкими кружочками или соломкой, помидоры нарезать ломтиками, моцареллу натереть или нарезать тонкими пластинами.

швидкий рецепт піци
Готовая пицца. Фото: кадр из видео

Выложить начинку на тесто в произвольном порядке, равномерно распределяя ингредиенты. Поставить пиццу в разогретую духовку и запекать при 180 °C до румяной корочки и полного пропекания основы.

рецепт выпечка тесто пицца колбаса
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
