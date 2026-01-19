Пицца Минутка из простых ингредиентов - быстрый рецепт приготовления с фото

Пицца "Минутка". Фото: кадр из видео

Пицца "Минутка" — настоящая находка, когда хочется чего-то вкусного без долгого замешивания теста. Все ингредиенты просто сочетаются в одной миске, начинка подбирается из того, что есть под рукой, а духовка делает все остальное. Этот рецепт выручает в будни, когда время на приготовление ограничено.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

сметана — 5 ст. л.;

майонез — 5 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

мука — 9 ст. л.;

разрыхлитель — ½ ч. л.;

сыр моцарелла — 100 г;

колбаса — по своему вкусу;

помидоры — по своему вкусу.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить сметану, майонез и яйца, тщательно перемешать до однородной консистенции. Добавить муку и разрыхлитель, снова перемешать, чтобы тесто получилось гладким, без комочков, по консистенции похожим на густую сметану.

Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Форму для запекания или сковородку с антипригарным покрытием слегка смазать растительным маслом. Вылить тесто и равномерно распределить его по дну.

Колбаса и сыр. Фото: кадр из видео

Колбасу нарезать тонкими кружочками или соломкой, помидоры нарезать ломтиками, моцареллу натереть или нарезать тонкими пластинами.

Готовая пицца. Фото: кадр из видео

Выложить начинку на тесто в произвольном порядке, равномерно распределяя ингредиенты. Поставить пиццу в разогретую духовку и запекать при 180 °C до румяной корочки и полного пропекания основы.

