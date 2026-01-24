Видео
Україна
Видео

Дрожжевые булочки с колбасой и сыром — проверенный рецепт бабушки

Дрожжевые булочки с колбасой и сыром — проверенный рецепт бабушки

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 03:04
Дрожжевые булочки с колбасой и сыром — классический домашний рецепт
Дрожжевые булочки с дрожжами. Фото: smachnenke.com.ua

Мягкие и ароматные дрожжевые булочки с колбасой и сыром — настоящая классика домашней выпечки. Они получаются нежными внутри, с румяной корочкой снаружи и отлично подойдут к чаю.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

  • молоко — 300 мл.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сухие дрожжи — 1 ст. л.;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • мука — 700 г;
  • сыр — по своему вкусу;
  • колбаса — по своему вкусу;
  • яйцо — для смазывания.

Способ приготовления

В теплое молоко добавить сухие дрожжи, сахар и соль, перемешать до растворения. Добавить майонез и тщательно соединить ингредиенты.

Постепенно всыпать муку, замешивая эластичное и немного липкое тесто. Вымешивать 5-10 минут до мягкости и однородности. Накрыть тесто пленкой или полотенцем и оставить в теплом месте, чтобы оно подросло в 2-3 раза.

Обмять поднятое тесто на присыпанном мукой столе и разделить на две части. Раскатать каждую часть в прямоугольный пласт толщиной 3-4 мм. Колбасу мелко нарезать, сыр натереть на крупной терке.

рецепт булочок з ковбасою та сиром
Готовые булочки. Фото: smachnenke.com.ua

Посыпать пласты колбасой и сыром, свернуть рулетом и разрезать на кусочки длиной 5-7 см. Выложить рулетики на противень вертикально, слегка придавить и оставить под полотенцем на полчаса. Смазать булочки взбитым яйцом и выпекать в разогретой духовке при 180°C 25-30 минут до золотистой корочки. Подавать теплыми.

рецепт выпечка булочки пицца колбаса
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
