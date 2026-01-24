Дрожжевые булочки с колбасой и сыром — классический домашний рецепт

Дрожжевые булочки с дрожжами. Фото: smachnenke.com.ua

Мягкие и ароматные дрожжевые булочки с колбасой и сыром — настоящая классика домашней выпечки. Они получаются нежными внутри, с румяной корочкой снаружи и отлично подойдут к чаю.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

молоко — 300 мл.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

сухие дрожжи — 1 ст. л.;

майонез — 3 ст. л.;

мука — 700 г;

сыр — по своему вкусу;

колбаса — по своему вкусу;

яйцо — для смазывания.

Способ приготовления

В теплое молоко добавить сухие дрожжи, сахар и соль, перемешать до растворения. Добавить майонез и тщательно соединить ингредиенты.

Постепенно всыпать муку, замешивая эластичное и немного липкое тесто. Вымешивать 5-10 минут до мягкости и однородности. Накрыть тесто пленкой или полотенцем и оставить в теплом месте, чтобы оно подросло в 2-3 раза.

Обмять поднятое тесто на присыпанном мукой столе и разделить на две части. Раскатать каждую часть в прямоугольный пласт толщиной 3-4 мм. Колбасу мелко нарезать, сыр натереть на крупной терке.

Готовые булочки. Фото: smachnenke.com.ua

Посыпать пласты колбасой и сыром, свернуть рулетом и разрезать на кусочки длиной 5-7 см. Выложить рулетики на противень вертикально, слегка придавить и оставить под полотенцем на полчаса. Смазать булочки взбитым яйцом и выпекать в разогретой духовке при 180°C 25-30 минут до золотистой корочки. Подавать теплыми.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.

Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.