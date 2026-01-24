Дрожжевые булочки с колбасой и сыром — классический домашний рецепт

Дрожжевые булочки с колбасой и сыром — проверенный рецепт бабушки
Мягкие и ароматные дрожжевые булочки с колбасой и сыром — настоящая классика домашней выпечки. Они получаются нежными внутри, с румяной корочкой снаружи и отлично подойдут к чаю.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- молоко — 300 мл.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сухие дрожжи — 1 ст. л.;
- майонез — 3 ст. л.;
- мука — 700 г;
- сыр — по своему вкусу;
- колбаса — по своему вкусу;
- яйцо — для смазывания.
Способ приготовления
В теплое молоко добавить сухие дрожжи, сахар и соль, перемешать до растворения. Добавить майонез и тщательно соединить ингредиенты.
Постепенно всыпать муку, замешивая эластичное и немного липкое тесто. Вымешивать 5-10 минут до мягкости и однородности. Накрыть тесто пленкой или полотенцем и оставить в теплом месте, чтобы оно подросло в 2-3 раза.
Обмять поднятое тесто на присыпанном мукой столе и разделить на две части. Раскатать каждую часть в прямоугольный пласт толщиной 3-4 мм. Колбасу мелко нарезать, сыр натереть на крупной терке.
Посыпать пласты колбасой и сыром, свернуть рулетом и разрезать на кусочки длиной 5-7 см. Выложить рулетики на противень вертикально, слегка придавить и оставить под полотенцем на полчаса. Смазать булочки взбитым яйцом и выпекать в разогретой духовке при 180°C 25-30 минут до золотистой корочки. Подавать теплыми.
