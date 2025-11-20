Відео
Дуже смачні голубці — за рецептом мами, неможливо зупинитися

Дуже смачні голубці — за рецептом мами, неможливо зупинитися

Дата публікації: 20 листопада 2025 16:14
Оновлено: 16:07
Голубці за домашнім рецептом мами — рецепт приготування страви з фото
Домашні голубці. Фото: smachnenke.com.ua

Домашні голубці завжди мають особливий смак, який важко повторити у будь-якому іншому рецепті. Поєднання двох видів фаршу, ніжної капусти та насиченого томатного соусу створює справді глибокий і збалансований аромат. Саме цей рецепт нагадує класичні голубці — соковиті, ароматні та такі, до яких хочеться повертатися знову.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • рис — 1 склянка;
  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • вершкове масло — 1 ст. л.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • яловичий фарш — 450 г;
  • свинячий фарш — 450 г;
  • петрушка — 2–3 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • чорний перець — 1/3 ч. л.;
  • чебрець (тим’ян) — 1 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • капуста — 1,3 кг.

Для соусу:

  • томатне пюре — 1,5 склянки;
  • вода — 2 склянки;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • лавровий лист — 2 шт.

Спосіб приготування

Промити рис і залити його гарячою водою, залишити на 15 хвилин, щоб зерно стало м’яким та зберегло форму. Подрібнити цибулю, натерти моркву, обсмажити спочатку цибулю, потім додати моркву та тушкувати до м’якості. Додати вершкове масло й томатну пасту, перемішати та прогріти до утворення однорідної овочевої основи.

рецепт домашніх голубців
Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти у велику миску два види фаршу, додати рис, овочеву суміш, подрібнену петрушку, спеції та яйце, вимішати до рівномірної консистенції. Зняти верхні листки з капусти, відокремити листя та відварити по кілька хвилин. Викладати порції начинки на центр листка, підвертати краї та загортати у щільні рулетики.

простий рецепт голубців
Соус для голубців. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати томатне пюре з водою, додати сметану, цукор і лавровий лист, прогріти соус без кипіння. Викласти голубці у каструлю шарами, залити соусом так, щоб він повністю покривав рулетики, і тушкувати під кришкою 40 хвилин на слабкому вогні. Подавати голубці гарячими, зі сметаною або свіжою зеленню.

капуста рецепт Українська кухня м'ясний фарш голубці
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
