Голубцы по домашнему рецепту мамы — рецепт приготовления блюда с фото

Очень вкусные голубцы — по рецепту мамы, невозможно остановиться
Домашние голубцы всегда имеют особый вкус, который трудно повторить в любом другом рецепте. Сочетание двух видов фарша, нежной капусты и насыщенного томатного соуса создает действительно глубокий и сбалансированный аромат. Именно этот рецепт напоминает классические голубцы — сочные, ароматные и такие, к которым хочется возвращаться снова.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- рис — 1 стакан;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- говяжий фарш — 450 г;
- свиной фарш — 450 г;
- петрушка — 2-3 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- черный перец — 1/3 ч. л.;
- тимьян (тимьян) — 1 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- капуста — 1,3 кг.
Для соуса:
- томатное пюре — 1,5 стакана;
- вода — 2 стакана;
- сметана — 4 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- лавровый лист — 2 шт.
Способ приготовления
Промыть рис и залить его горячей водой, оставить на 15 минут, чтобы зерно стало мягким и сохранило форму. Измельчить лук, натереть морковь, обжарить сначала лук, затем добавить морковь и тушить до мягкости. Добавить сливочное масло и томатную пасту, перемешать и прогреть до образования однородной овощной основы.
Переложить в большую миску два вида фарша, добавить рис, овощную смесь, измельченную петрушку, специи и яйцо, вымешать до равномерной консистенции. Снять верхние листья с капусты, отделить листья и отварить по несколько минут. Выкладывать порции начинки на центр листа, подворачивать края и заворачивать в плотные рулетики.
Смешать томатное пюре с водой, добавить сметану, сахар и лавровый лист, прогреть соус без кипения. Выложить голубцы в кастрюлю слоями, залить соусом так, чтобы он полностью покрывал рулетики, и тушить под крышкой 40 минут на слабом огне. Подавать голубцы горячими, со сметаной или свежей зеленью.
