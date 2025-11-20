Видео
Видео

Очень вкусные голубцы — по рецепту мамы, невозможно остановиться

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 16:14
обновлено: 16:07
Голубцы по домашнему рецепту мамы — рецепт приготовления блюда с фото
Домашние голубцы. Фото: smachnenke.com.ua

Домашние голубцы всегда имеют особый вкус, который трудно повторить в любом другом рецепте. Сочетание двух видов фарша, нежной капусты и насыщенного томатного соуса создает действительно глубокий и сбалансированный аромат. Именно этот рецепт напоминает классические голубцы — сочные, ароматные и такие, к которым хочется возвращаться снова.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • рис — 1 стакан;
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • сливочное масло — 1 ст. л.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • говяжий фарш — 450 г;
  • свиной фарш — 450 г;
  • петрушка — 2-3 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • черный перец — 1/3 ч. л.;
  • тимьян (тимьян) — 1 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • капуста — 1,3 кг.

Для соуса:

  • томатное пюре — 1,5 стакана;
  • вода — 2 стакана;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • лавровый лист — 2 шт.

Способ приготовления

Промыть рис и залить его горячей водой, оставить на 15 минут, чтобы зерно стало мягким и сохранило форму. Измельчить лук, натереть морковь, обжарить сначала лук, затем добавить морковь и тушить до мягкости. Добавить сливочное масло и томатную пасту, перемешать и прогреть до образования однородной овощной основы.

рецепт домашніх голубців
Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить в большую миску два вида фарша, добавить рис, овощную смесь, измельченную петрушку, специи и яйцо, вымешать до равномерной консистенции. Снять верхние листья с капусты, отделить листья и отварить по несколько минут. Выкладывать порции начинки на центр листа, подворачивать края и заворачивать в плотные рулетики.

простий рецепт голубців
Соус для голубцов. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать томатное пюре с водой, добавить сметану, сахар и лавровый лист, прогреть соус без кипения. Выложить голубцы в кастрюлю слоями, залить соусом так, чтобы он полностью покрывал рулетики, и тушить под крышкой 40 минут на слабом огне. Подавать голубцы горячими, со сметаной или свежей зеленью.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные, с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

капуста рецепт Украинская кухня мясной фарш голубцы
Автор:
Автор:
Юлия Щербак
