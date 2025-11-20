Голубцы по домашнему рецепту мамы — рецепт приготовления блюда с фото

Домашние голубцы. Фото: smachnenke.com.ua

Домашние голубцы всегда имеют особый вкус, который трудно повторить в любом другом рецепте. Сочетание двух видов фарша, нежной капусты и насыщенного томатного соуса создает действительно глубокий и сбалансированный аромат. Именно этот рецепт напоминает классические голубцы — сочные, ароматные и такие, к которым хочется возвращаться снова.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

рис — 1 стакан;

лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

сливочное масло — 1 ст. л.;

томатная паста — 1 ст. л.;

говяжий фарш — 450 г;

свиной фарш — 450 г;

петрушка — 2-3 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

черный перец — 1/3 ч. л.;

тимьян (тимьян) — 1 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

капуста — 1,3 кг.

Для соуса:

томатное пюре — 1,5 стакана;

вода — 2 стакана;

сметана — 4 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

лавровый лист — 2 шт.

Способ приготовления

Промыть рис и залить его горячей водой, оставить на 15 минут, чтобы зерно стало мягким и сохранило форму. Измельчить лук, натереть морковь, обжарить сначала лук, затем добавить морковь и тушить до мягкости. Добавить сливочное масло и томатную пасту, перемешать и прогреть до образования однородной овощной основы.

Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить в большую миску два вида фарша, добавить рис, овощную смесь, измельченную петрушку, специи и яйцо, вымешать до равномерной консистенции. Снять верхние листья с капусты, отделить листья и отварить по несколько минут. Выкладывать порции начинки на центр листа, подворачивать края и заворачивать в плотные рулетики.

Соус для голубцов. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать томатное пюре с водой, добавить сметану, сахар и лавровый лист, прогреть соус без кипения. Выложить голубцы в кастрюлю слоями, залить соусом так, чтобы он полностью покрывал рулетики, и тушить под крышкой 40 минут на слабом огне. Подавать голубцы горячими, со сметаной или свежей зеленью.

