Царские пальчики — рецепт вместо котлет, который покоряет с первой попытки

"Царские пальчики". Фото: gospodynka.com.ua

"Царские пальчики" — это блюдо, которое точно оценят все, кто любит сочное мясо и домашний вкус. Готовятся они быстро, из простых продуктов, а результат — нежные внутри, ароматные снаружи, с аппетитной корочкой. Идеальный вариант вместо привычных котлет — блюдо получается праздничным даже в будний день.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

"Царские пальчики" — простой рецепт вместо котлет

Вам понадобится:

мясной фарш — 600 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

картофель — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

соль, специи — по своему вкусу;

мука — 3-4 ст. л. (для панировки).

Для кляра:

яйца — 3 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

молоко — 100 мл;

мука — 120 г;

соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

В глубокой миске натереть морковь, лук и картофель, пропустить чеснок через пресс.

Приготовление котлет. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить фарш, соль и специи, хорошо перемешать до однородности. Из полученной массы сформировать порционные колбаски, обвалять их в муке.

Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить кляр: в миске взбить яйца со сметаной, молоком, мукой и солью — до гладкой консистенции без комочков. Каждый "пальчик" окунуть в кляр и выложить на разогретую сковородку с маслом.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить с двух сторон до золотистой корочки, затем добавить немного воды, накрыть крышкой и тушить на слабом огне еще 10 минут.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные, с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.