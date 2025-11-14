Видео
Видео

Главная Вкус "Царские пальчики" — рецепт вместо котлет на 5+, получается 16 шт

"Царские пальчики" — рецепт вместо котлет на 5+, получается 16 шт

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 21:04
обновлено: 21:11
Царские пальчики — рецепт вместо котлет, который покоряет с первой попытки
"Царские пальчики". Фото: gospodynka.com.ua

"Царские пальчики" — это блюдо, которое точно оценят все, кто любит сочное мясо и домашний вкус. Готовятся они быстро, из простых продуктов, а результат — нежные внутри, ароматные снаружи, с аппетитной корочкой. Идеальный вариант вместо привычных котлет — блюдо получается праздничным даже в будний день.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

"Царские пальчики" — простой рецепт вместо котлет

Вам понадобится:

  • мясной фарш — 600 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • картофель — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль, специи — по своему вкусу;
  • мука — 3-4 ст. л. (для панировки).

Для кляра:

  • яйца — 3 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • молоко — 100 мл;
  • мука — 120 г;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

В глубокой миске натереть морковь, лук и картофель, пропустить чеснок через пресс.

рецепт котлет
Приготовление котлет. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить фарш, соль и специи, хорошо перемешать до однородности. Из полученной массы сформировать порционные колбаски, обвалять их в муке.

домашній рецепт котлет
Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить кляр: в миске взбить яйца со сметаной, молоком, мукой и солью — до гладкой консистенции без комочков. Каждый "пальчик" окунуть в кляр и выложить на разогретую сковородку с маслом.

рецепт страви з фаршу
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить с двух сторон до золотистой корочки, затем добавить немного воды, накрыть крышкой и тушить на слабом огне еще 10 минут.

мясо Ужин рецепт котлеты мясной фарш
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
