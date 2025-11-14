Царские пальчики — рецепт вместо котлет, который покоряет с первой попытки

"Царские пальчики" — рецепт вместо котлет на 5+, получается 16 шт
"Царские пальчики" — это блюдо, которое точно оценят все, кто любит сочное мясо и домашний вкус. Готовятся они быстро, из простых продуктов, а результат — нежные внутри, ароматные снаружи, с аппетитной корочкой. Идеальный вариант вместо привычных котлет — блюдо получается праздничным даже в будний день.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
"Царские пальчики" — простой рецепт вместо котлет
Вам понадобится:
- мясной фарш — 600 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- картофель — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль, специи — по своему вкусу;
- мука — 3-4 ст. л. (для панировки).
Для кляра:
- яйца — 3 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- молоко — 100 мл;
- мука — 120 г;
- соль — по своему вкусу.
Способ приготовления
В глубокой миске натереть морковь, лук и картофель, пропустить чеснок через пресс.
Добавить фарш, соль и специи, хорошо перемешать до однородности. Из полученной массы сформировать порционные колбаски, обвалять их в муке.
Приготовить кляр: в миске взбить яйца со сметаной, молоком, мукой и солью — до гладкой консистенции без комочков. Каждый "пальчик" окунуть в кляр и выложить на разогретую сковородку с маслом.
Обжарить с двух сторон до золотистой корочки, затем добавить немного воды, накрыть крышкой и тушить на слабом огне еще 10 минут.
