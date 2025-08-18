Два рецепти крабових салатів по-новому — усього по три інгредієнти

Крабовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Крабові салати вже давно стали класикою святкового столу, але ці два варіанти здивують навіть досвідчених гурманів. Мінімум інгредієнтів, простота приготування й нові смакові акценти роблять їх ідеальними як для буднів, так і для свят. Один салат підкорить свіжістю та пікантністю маринованої цибулі, інший — ніжністю крабових паличок у поєднанні з плавленим сиром.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Салат №1 — "Свіжість із родзинкою"

крабові палички — 100 г;

свіжий огірок — 1–2 шт.;

маринована червона цибуля — до свого смаку.

Для маринаду:

вода — 100 мл.;

яблучний оцет — 4–5 ст. л.;

цукор — 2 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.

Заправка:

майонез — до свого смаку.

Салат №2 — "Ніжність із крабовим смаком"

крабові палички — 100 г;

свіжий огірок — 1–2 шт.;

плавлений сир — 2 шт.;

молодий часник — 1 зубчик (за бажанням).

майонез — для заправки.

Спосіб приготування — салат №1

Червону цибулю нарізати тонкими півкільцями, залити маринадом із води, яблучного оцту, цукру та солі. Залишити настоюватися кілька хвилин, щоб вона стала м’якою й втратила гіркоту.

Крабові палички, огірки та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Крабові палички нарізати невеликими кубиками, огірок подрібнити соломкою. З’єднати всі інгредієнти у мисці, додати мариновану цибулю, заправити майонезом і перемішати. Подавати одразу, прикрасивши зеленню.

Спосіб приготування — салат №2

Крабові палички нарізати шматочками, огірок подрібнити тонкими смужками або натерти на тертці. Плавлений сир попередньо охолодити в морозильнику, потім натерти на крупній тертці.

Салат з крабовими паличками. Фото: smakuiemo.com.ua

За бажанням додати подрібнений зубчик молодого часнику. Усі інгредієнти з’єднати, заправити майонезом і перемішати. Подавати охолодженим.

