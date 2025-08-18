Відео
Два рецепти крабових салатів по-новому — всього по 3 інгредієнти

18 серпня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Два рецепти крабових салатів по-новому — усього по три інгредієнти
Крабовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак

Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Крабові салати вже давно стали класикою святкового столу, але ці два варіанти здивують навіть досвідчених гурманів. Мінімум інгредієнтів, простота приготування й нові смакові акценти роблять їх ідеальними як для буднів, так і для свят. Один салат підкорить свіжістю та пікантністю маринованої цибулі, інший — ніжністю крабових паличок у поєднанні з плавленим сиром.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Салат №1 — "Свіжість із родзинкою"

  • крабові палички — 100 г;
  • свіжий огірок — 1–2 шт.;
  • маринована червона цибуля — до свого смаку.

Для маринаду:

  • вода — 100 мл.;
  • яблучний оцет — 4–5 ст. л.;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.

Заправка:

  • майонез — до свого смаку.

Салат №2 — "Ніжність із крабовим смаком"

  • крабові палички — 100 г;
  • свіжий огірок — 1–2 шт.;
  • плавлений сир — 2 шт.;
  • молодий часник — 1 зубчик (за бажанням).
  • майонез — для заправки.

Спосіб приготування — салат №1

Червону цибулю нарізати тонкими півкільцями, залити маринадом із води, яблучного оцту, цукру та солі. Залишити настоюватися кілька хвилин, щоб вона стала м’якою й втратила гіркоту.

рецепт крабового салату
Крабові палички, огірки та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Крабові палички нарізати невеликими кубиками, огірок подрібнити соломкою. З’єднати всі інгредієнти у мисці, додати мариновану цибулю, заправити майонезом і перемішати. Подавати одразу, прикрасивши зеленню.

Спосіб приготування — салат №2

Крабові палички нарізати шматочками, огірок подрібнити тонкими смужками або натерти на тертці. Плавлений сир попередньо охолодити в морозильнику, потім натерти на крупній тертці.

рецепт салату з крабовими паличками
Салат з крабовими паличками. Фото: smakuiemo.com.ua

За бажанням додати подрібнений зубчик молодого часнику. Усі інгредієнти з’єднати, заправити майонезом і перемішати. Подавати охолодженим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону 

Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

салат рецепт крабові палички крабовий салат закуска
