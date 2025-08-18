Два рецепти крабових салатів по-новому — усього по три інгредієнти

Два рецепти крабових салатів по-новому — всього по 3 інгредієнти
Крабові салати вже давно стали класикою святкового столу, але ці два варіанти здивують навіть досвідчених гурманів. Мінімум інгредієнтів, простота приготування й нові смакові акценти роблять їх ідеальними як для буднів, так і для свят. Один салат підкорить свіжістю та пікантністю маринованої цибулі, інший — ніжністю крабових паличок у поєднанні з плавленим сиром.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Салат №1 — "Свіжість із родзинкою"
- крабові палички — 100 г;
- свіжий огірок — 1–2 шт.;
- маринована червона цибуля — до свого смаку.
Для маринаду:
- вода — 100 мл.;
- яблучний оцет — 4–5 ст. л.;
- цукор — 2 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.
Заправка:
- майонез — до свого смаку.
Салат №2 — "Ніжність із крабовим смаком"
- крабові палички — 100 г;
- свіжий огірок — 1–2 шт.;
- плавлений сир — 2 шт.;
- молодий часник — 1 зубчик (за бажанням).
- майонез — для заправки.
Спосіб приготування — салат №1
Червону цибулю нарізати тонкими півкільцями, залити маринадом із води, яблучного оцту, цукру та солі. Залишити настоюватися кілька хвилин, щоб вона стала м’якою й втратила гіркоту.
Крабові палички нарізати невеликими кубиками, огірок подрібнити соломкою. З’єднати всі інгредієнти у мисці, додати мариновану цибулю, заправити майонезом і перемішати. Подавати одразу, прикрасивши зеленню.
Спосіб приготування — салат №2
Крабові палички нарізати шматочками, огірок подрібнити тонкими смужками або натерти на тертці. Плавлений сир попередньо охолодити в морозильнику, потім натерти на крупній тертці.
За бажанням додати подрібнений зубчик молодого часнику. Усі інгредієнти з’єднати, заправити майонезом і перемішати. Подавати охолодженим.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону
Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!