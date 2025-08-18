Два рецепта крабовых салатов по-новому — всего по три ингредиента

Два рецепта крабовых салатов по-новому — всего по 3 ингредиента
Крабовые салаты уже давно стали классикой праздничного стола, но эти два варианта удивят даже искушенных гурманов. Минимум ингредиентов, простота приготовления и новые вкусовые акценты делают их идеальными как для будней, так и для праздников. Один салат покорит свежестью и пикантностью маринованного лука, другой — нежностью крабовых палочек в сочетании с плавленым сыром.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Салат №1 — "Свежесть с изюминкой"
- крабовые палочки — 100 г;
- свежий огурец — 1-2 шт.;
- маринованный красный лук — по своему вкусу.
Для маринада:
- вода — 100 мл.;
- яблочный уксус — 4-5 ст. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.
Заправка:
- майонез — по своему вкусу.
Салат №2 — "Нежность с крабовым вкусом"
- крабовые палочки — 100 г;
- свежий огурец — 1-2 шт.;
- плавленый сыр — 2 шт.;
- молодой чеснок — 1 зубчик (по желанию).
- майонез — для заправки.
Способ приготовления — салат №1
Красный лук нарезать тонкими полукольцами, залить маринадом из воды, яблочного уксуса, сахара и соли. Оставить настаиваться несколько минут, чтобы он стал мягким и потерял горечь.
Крабовые палочки нарезать небольшими кубиками, огурец измельчить соломкой. Соединить все ингредиенты в миске, добавить маринованный лук, заправить майонезом и перемешать. Подавать сразу, украсив зеленью.
Способ приготовления — салат №2
Крабовые палочки нарезать кусочками, огурец измельчить тонкими полосками или натереть на терке. Плавленый сыр предварительно охладить в морозильнике, затем натереть на крупной терке.
По желанию добавить измельченный зубчик молодого чеснока. Все ингредиенты соединить, заправить майонезом и перемешать. Подавать охлажденным.
