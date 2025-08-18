Видео
Два рецепта крабовых салатов по-новому — всего по 3 ингредиента

Два рецепта крабовых салатов по-новому — всего по 3 ингредиента

18 августа 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Два рецепта крабовых салатов по-новому — всего по три ингредиента
Крабовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Крабовые салаты уже давно стали классикой праздничного стола, но эти два варианта удивят даже искушенных гурманов. Минимум ингредиентов, простота приготовления и новые вкусовые акценты делают их идеальными как для будней, так и для праздников. Один салат покорит свежестью и пикантностью маринованного лука, другой — нежностью крабовых палочек в сочетании с плавленым сыром.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Салат №1 — "Свежесть с изюминкой"

  • крабовые палочки — 100 г;
  • свежий огурец — 1-2 шт.;
  • маринованный красный лук — по своему вкусу.

Для маринада:

  • вода — 100 мл.;
  • яблочный уксус — 4-5 ст. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.

Заправка:

  • майонез — по своему вкусу.

Салат №2  — "Нежность с крабовым вкусом"

  • крабовые палочки — 100 г;
  • свежий огурец — 1-2 шт.;
  • плавленый сыр — 2 шт.;
  • молодой чеснок — 1 зубчик (по желанию).
  • майонез — для заправки.

Способ приготовления — салат №1

Красный лук нарезать тонкими полукольцами, залить маринадом из воды, яблочного уксуса, сахара и соли. Оставить настаиваться несколько минут, чтобы он стал мягким и потерял горечь.

рецепт крабового салату
Крабовые палочки, огурцы и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Крабовые палочки нарезать небольшими кубиками, огурец измельчить соломкой. Соединить все ингредиенты в миске, добавить маринованный лук, заправить майонезом и перемешать. Подавать сразу, украсив зеленью.

Способ приготовления — салат №2

Крабовые палочки нарезать кусочками, огурец измельчить тонкими полосками или натереть на терке. Плавленый сыр предварительно охладить в морозильнике, затем натереть на крупной терке.

рецепт салату з крабовими паличками
Салат с крабовыми палочками. Фото: smakuiemo.com.ua

По желанию добавить измельченный зубчик молодого чеснока. Все ингредиенты соединить, заправить майонезом и перемешать. Подавать охлажденным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

салат рецепт крабовые палочки крабовый салат закуска
