Два рецепта крабовых салатов по-новому — всего по три ингредиента

Крабовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Крабовые салаты уже давно стали классикой праздничного стола, но эти два варианта удивят даже искушенных гурманов. Минимум ингредиентов, простота приготовления и новые вкусовые акценты делают их идеальными как для будней, так и для праздников. Один салат покорит свежестью и пикантностью маринованного лука, другой — нежностью крабовых палочек в сочетании с плавленым сыром.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Салат №1 — "Свежесть с изюминкой"

крабовые палочки — 100 г;

свежий огурец — 1-2 шт.;

маринованный красный лук — по своему вкусу.

Для маринада:

вода — 100 мл.;

яблочный уксус — 4-5 ст. л.;

сахар — 2 ч. л.;

соль — 1 ч. л.

Заправка:

майонез — по своему вкусу.

Салат №2 — "Нежность с крабовым вкусом"

крабовые палочки — 100 г;

свежий огурец — 1-2 шт.;

плавленый сыр — 2 шт.;

молодой чеснок — 1 зубчик (по желанию).

майонез — для заправки.

Способ приготовления — салат №1

Красный лук нарезать тонкими полукольцами, залить маринадом из воды, яблочного уксуса, сахара и соли. Оставить настаиваться несколько минут, чтобы он стал мягким и потерял горечь.

Крабовые палочки, огурцы и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Крабовые палочки нарезать небольшими кубиками, огурец измельчить соломкой. Соединить все ингредиенты в миске, добавить маринованный лук, заправить майонезом и перемешать. Подавать сразу, украсив зеленью.

Способ приготовления — салат №2

Крабовые палочки нарезать кусочками, огурец измельчить тонкими полосками или натереть на терке. Плавленый сыр предварительно охладить в морозильнике, затем натереть на крупной терке.

Салат с крабовыми палочками. Фото: smakuiemo.com.ua

По желанию добавить измельченный зубчик молодого чеснока. Все ингредиенты соединить, заправить майонезом и перемешать. Подавать охлажденным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.