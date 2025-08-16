Відео
Новий салат за 5 хвилин із крабовими паличками та огірками

16 серпня 2025 13:30
Новий салат за 5 хвилин з крабовими паличками та огірками
Салат з крабовими паличками. Фото: кадр з відео
Цей новий салат з крабовими паличками та огірками підкорює простотою та свіжим смаком. Легка йогуртова заправка із соусом теріякі додає страві пікантності, а кунжут надає приємної горіхової нотки. Приготуйте його лише за кілька хвилин і насолоджуйтесь ніжним поєднанням інгредієнтів.

Рецепт опублікували на Youtube каналі Eva Daren.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • крабові палички — 200 г;
  • огірки — 2 шт.;
  • зелена цибуля — 2–3 пера;
  • йогурт 8 % — 100 г;
  • соус теріякі — 1–2 ст. л.;
  • сіль, перець — на свій смак;
  • білий та чорний кунжут — для посипання.

Спосіб приготування

Крабові палички, огірки та зелену цибулю нарізати тонкою соломкою. 

крабовий салат
Крабові палички та огірки. Фото: кадр з відео

У невеликій мисці змішати йогурт із соусом теріякі, приправити сіллю та перцем до свого смаку. 

рецепт салату з крабовими паличками
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Заправити овочі та крабові палички отриманою сумішшю, перемішати.

смачний салат з крабовими паличками
Салат та соус. Фото: кадр з відео

Перед подачею посипати обсмаженим білим та чорним кунжутом.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону 

Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

салат рецепт огірки крабові палички крабовий салат
