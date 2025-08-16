Новий салат за 5 хвилин з крабовими паличками та огірками

Салат з крабовими паличками. Фото: кадр з відео

Цей новий салат з крабовими паличками та огірками підкорює простотою та свіжим смаком. Легка йогуртова заправка із соусом теріякі додає страві пікантності, а кунжут надає приємної горіхової нотки. Приготуйте його лише за кілька хвилин і насолоджуйтесь ніжним поєднанням інгредієнтів.

Рецепт опублікували на Youtube каналі Eva Daren.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

крабові палички — 200 г;

огірки — 2 шт.;

зелена цибуля — 2–3 пера;

йогурт 8 % — 100 г;

соус теріякі — 1–2 ст. л.;

сіль, перець — на свій смак;

білий та чорний кунжут — для посипання.

Спосіб приготування

Крабові палички, огірки та зелену цибулю нарізати тонкою соломкою.

Крабові палички та огірки. Фото: кадр з відео

У невеликій мисці змішати йогурт із соусом теріякі, приправити сіллю та перцем до свого смаку.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Заправити овочі та крабові палички отриманою сумішшю, перемішати.

Салат та соус. Фото: кадр з відео

Перед подачею посипати обсмаженим білим та чорним кунжутом.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону

Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого.