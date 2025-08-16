Новий салат за 5 хвилин з крабовими паличками та огірками

Новий салат за 5 хвилин із крабовими паличками та огірками
Цей новий салат з крабовими паличками та огірками підкорює простотою та свіжим смаком. Легка йогуртова заправка із соусом теріякі додає страві пікантності, а кунжут надає приємної горіхової нотки. Приготуйте його лише за кілька хвилин і насолоджуйтесь ніжним поєднанням інгредієнтів.
Рецепт опублікували на Youtube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 200 г;
- огірки — 2 шт.;
- зелена цибуля — 2–3 пера;
- йогурт 8 % — 100 г;
- соус теріякі — 1–2 ст. л.;
- сіль, перець — на свій смак;
- білий та чорний кунжут — для посипання.
Спосіб приготування
Крабові палички, огірки та зелену цибулю нарізати тонкою соломкою.
У невеликій мисці змішати йогурт із соусом теріякі, приправити сіллю та перцем до свого смаку.
Заправити овочі та крабові палички отриманою сумішшю, перемішати.
Перед подачею посипати обсмаженим білим та чорним кунжутом.
