Новый салат за 5 минут с крабовыми палочками и огурцами

16 августа 2025 13:30
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат с крабовыми палочками. Фото: кадр из видео
Этот новый салат с крабовыми палочками и огурцами покоряет простотой и свежим вкусом. Легкая йогуртовая заправка с соусом терияки добавляет блюду пикантности, а кунжут придает приятную ореховую нотку. Приготовьте его всего за несколько минут и наслаждайтесь нежным сочетанием ингредиентов.

Рецепт опубликовали на Youtube канале Eva Daren.

Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 200 г;
  • огурцы — 2 шт.;
  • зеленый лук — 2-3 пера;
  • йогурт 8% — 100 г;
  • соус терияки — 1-2 ст. л.;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • белый и черный кунжут — для посыпки.

Способ приготовления

Крабовые палочки, огурцы и зеленый лук нарезать тонкой соломкой.

крабовий салат
Крабовые палочки и огурцы. Фото: кадр из видео

В небольшой миске смешать йогурт с соусом терияки, приправить солью и перцем по своему вкусу.

рецепт салату з крабовими паличками
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Заправить овощи и крабовые палочки полученной смесью, перемешать.

смачний салат з крабовими паличками
Салат и соус. Фото: кадр из видео

Перед подачей посыпать обжаренным белым и черным кунжутом.

