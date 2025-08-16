Новый салат за 5 минут с крабовыми палочками и огурцами
Этот новый салат с крабовыми палочками и огурцами покоряет простотой и свежим вкусом. Легкая йогуртовая заправка с соусом терияки добавляет блюду пикантности, а кунжут придает приятную ореховую нотку. Приготовьте его всего за несколько минут и наслаждайтесь нежным сочетанием ингредиентов.
Рецепт опубликовали на Youtube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 200 г;
- огурцы — 2 шт.;
- зеленый лук — 2-3 пера;
- йогурт 8% — 100 г;
- соус терияки — 1-2 ст. л.;
- соль, перец — по своему вкусу;
- белый и черный кунжут — для посыпки.
Способ приготовления
Крабовые палочки, огурцы и зеленый лук нарезать тонкой соломкой.
В небольшой миске смешать йогурт с соусом терияки, приправить солью и перцем по своему вкусу.
Заправить овощи и крабовые палочки полученной смесью, перемешать.
Перед подачей посыпать обжаренным белым и черным кунжутом.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для летнего рациона
Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!