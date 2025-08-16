Новый салат за 5 минут с крабовыми палочками и огурцами

Салат с крабовыми палочками. Фото: кадр из видео

Этот новый салат с крабовыми палочками и огурцами покоряет простотой и свежим вкусом. Легкая йогуртовая заправка с соусом терияки добавляет блюду пикантности, а кунжут придает приятную ореховую нотку. Приготовьте его всего за несколько минут и наслаждайтесь нежным сочетанием ингредиентов.

Рецепт опубликовали на Youtube канале Eva Daren.

Вам понадобится:

крабовые палочки — 200 г;

огурцы — 2 шт.;

зеленый лук — 2-3 пера;

йогурт 8% — 100 г;

соус терияки — 1-2 ст. л.;

соль, перец — по своему вкусу;

белый и черный кунжут — для посыпки.

Способ приготовления

Крабовые палочки, огурцы и зеленый лук нарезать тонкой соломкой.

Крабовые палочки и огурцы. Фото: кадр из видео

В небольшой миске смешать йогурт с соусом терияки, приправить солью и перцем по своему вкусу.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Заправить овощи и крабовые палочки полученной смесью, перемешать.

Салат и соус. Фото: кадр из видео

Перед подачей посыпать обжаренным белым и черным кунжутом.

