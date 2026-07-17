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Головна Смак Фарширований перець по-новому: рецепт без рису

Фарширований перець по-новому: рецепт без рису

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 12:04
Фарширований перець із соковитою м’ясною начинкою: новий варіант улюбленої страви
Фаршировані переці. Фото: кадр з відео

Фарширований перець — страва, яку багато хто готує влітку, коли сезон овочів у самому розпалі. У цьому варіанті немає рису, але завдяки м’ясу, томатам і кукурудзі начинка виходить дуже соковитою та ароматною. Простий рецепт допоможе урізноманітнити звичне меню та здивувати рідних новим смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • свинина — 800 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • помідори — 150 г;
  • кукурудза заморожена або консервована — 150 г;
  • коріандр мелений — 0,5 ч. л.;
  • чорний мелений перець — 0,5 ч. л. або до смаку;
  • солодкий перець — 7–8 шт.
рецепт фаршированих перців
Начинка в перці. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Свинину подрібнити на фарш. Додати дрібно нарізану цибулю, часник, помідори та кукурудзу.
  2. Приправити начинку коріандром і чорним перцем, добре перемішати до однорідності.
  3. Перець помити, зрізати верхівки та очистити від насіння.
  4. Наповнити овочі м’ясною начинкою та викласти у форму для запікання.
  5. Готувати до повної готовності перцю та м’яса. Під час запікання овочі віддадуть сік, завдяки чому страва вийде особливо ніжною та ароматною.
  6. Подавати фарширований перець гарячим із улюбленим соусом або зеленню.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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