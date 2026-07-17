Фарширований перець із соковитою м’ясною начинкою: новий варіант улюбленої страви

Фарширований перець по-новому: рецепт без рису
Фарширований перець — страва, яку багато хто готує влітку, коли сезон овочів у самому розпалі. У цьому варіанті немає рису, але завдяки м’ясу, томатам і кукурудзі начинка виходить дуже соковитою та ароматною. Простий рецепт допоможе урізноманітнити звичне меню та здивувати рідних новим смаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- свинина — 800 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- помідори — 150 г;
- кукурудза заморожена або консервована — 150 г;
- коріандр мелений — 0,5 ч. л.;
- чорний мелений перець — 0,5 ч. л. або до смаку;
- солодкий перець — 7–8 шт.
Спосіб приготування
- Свинину подрібнити на фарш. Додати дрібно нарізану цибулю, часник, помідори та кукурудзу.
- Приправити начинку коріандром і чорним перцем, добре перемішати до однорідності.
- Перець помити, зрізати верхівки та очистити від насіння.
- Наповнити овочі м’ясною начинкою та викласти у форму для запікання.
- Готувати до повної готовності перцю та м’яса. Під час запікання овочі віддадуть сік, завдяки чому страва вийде особливо ніжною та ароматною.
- Подавати фарширований перець гарячим із улюбленим соусом або зеленню.
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