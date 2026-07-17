Фаршированный перец с сочной мясной начинкой: новый вариант любимого блюда

Фаршированный перец по-новому: рецепт без риса
Фаршированный перец — блюдо, которое многие готовят летом, когда сезон овощей в самом разгаре. В этом варианте нет риса, но благодаря мясу, помидорам и кукурузе начинка получается очень сочной и ароматной. Простой рецепт поможет разнообразить привычное меню и удивить близких новым вкусом.
Рецепт опубликован на YouTube-канале Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свинина — 800 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- помидоры — 150 г;
- кукуруза замороженная или консервированная — 150 г;
- кориандр молотый — 0,5 ч. л.;
- чёрный молотый перец — 0,5 ч. л. или по вкусу;
- сладкий перец — 7–8 шт.
Способ приготовления
- Свинину измельчить в фарш. Добавить мелко нарезанный лук, чеснок, помидоры и кукурузу.
- Приправить начинку кориандром и черным перцем, хорошо перемешать до однородности.
- Перец помыть, срезать верхушки и очистить от семян.
- Наполнить овощи мясной начинкой и выложить в форму для запекания.
- Готовить до полной готовности перца и мяса. Во время запекания овощи отдадут сок, благодаря чему блюдо получится особенно нежным и ароматным.
- Подавайте фаршированный перец горячим с любимым соусом или зеленью.
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