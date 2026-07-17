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Главная Вкус Фаршированный перец по-новому: рецепт без риса

Фаршированный перец по-новому: рецепт без риса

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 12:04
Фаршированный перец с сочной мясной начинкой: новый вариант любимого блюда
Фаршированные перцы. Фото: кадр из видео

Фаршированный перец — блюдо, которое многие готовят летом, когда сезон овощей в самом разгаре. В этом варианте нет риса, но благодаря мясу, помидорам и кукурузе начинка получается очень сочной и ароматной. Простой рецепт поможет разнообразить привычное меню и удивить близких новым вкусом.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • свинина — 800 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • помидоры — 150 г;
  • кукуруза замороженная или консервированная — 150 г;
  • кориандр молотый — 0,5 ч. л.;
  • чёрный молотый перец — 0,5 ч. л. или по вкусу;
  • сладкий перец — 7–8 шт.
рецепт фаршированих перців
Начинка в перце. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Свинину измельчить в фарш. Добавить мелко нарезанный лук, чеснок, помидоры и кукурузу.
  2. Приправить начинку кориандром и черным перцем, хорошо перемешать до однородности.
  3. Перец помыть, срезать верхушки и очистить от семян.
  4. Наполнить овощи мясной начинкой и выложить в форму для запекания.
  5. Готовить до полной готовности перца и мяса. Во время запекания овощи отдадут сок, благодаря чему блюдо получится особенно нежным и ароматным.
  6. Подавайте фаршированный перец горячим с любимым соусом или зеленью.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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