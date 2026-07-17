Фаршированный перец с сочной мясной начинкой: новый вариант любимого блюда

Фаршированные перцы. Фото: кадр из видео

Фаршированный перец — блюдо, которое многие готовят летом, когда сезон овощей в самом разгаре. В этом варианте нет риса, но благодаря мясу, помидорам и кукурузе начинка получается очень сочной и ароматной. Простой рецепт поможет разнообразить привычное меню и удивить близких новым вкусом.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

свинина — 800 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

помидоры — 150 г;

кукуруза замороженная или консервированная — 150 г;

кориандр молотый — 0,5 ч. л.;

чёрный молотый перец — 0,5 ч. л. или по вкусу;

сладкий перец — 7–8 шт.

Начинка в перце. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Свинину измельчить в фарш. Добавить мелко нарезанный лук, чеснок, помидоры и кукурузу. Приправить начинку кориандром и черным перцем, хорошо перемешать до однородности. Перец помыть, срезать верхушки и очистить от семян. Наполнить овощи мясной начинкой и выложить в форму для запекания. Готовить до полной готовности перца и мяса. Во время запекания овощи отдадут сок, благодаря чему блюдо получится особенно нежным и ароматным. Подавайте фаршированный перец горячим с любимым соусом или зеленью.

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