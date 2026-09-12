Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Фарширований перець "по-новому"без рису: рецепт на вечерю

Фарширований перець "по-новому"без рису: рецепт на вечерю

Ua ru
12 вересня 2026 12:04
Фарширований перець без рису: соковитий рецепт у вершково-томатному соусі
Фарширований перець. Фото: smachnenke.com.ua

Звичний фарширований перець можна приготувати без рису, замінивши його м’якушем батона та великою кількістю овочів. Начинка виходить ніжною і соковитою, а соус чудово доповнює смак страви. Такий перець добре поєднується з картопляним пюре або запеченою картоплею.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • м’ясний фарш — 500 г;
  • солодкий перець — 4 шт.;
  • цибуля — 3 шт.;
  • морква — 200 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • м’якуш батона — 3 скибочки;
  • вершкове масло — 20 г;
  • олія — 3 ст. л.;
  • сіль і перець — до смаку.

Для соусу:

  • сметана — 4 ст. л.;
  • томатна паста — 4 ч. л.;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • вода — 400 мл.
рецепт фаршированого перцю
Начинка для перців. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Дві цибулини нарізати півкільцями, моркву натерти та обсмажити на олії до м’якості. 
  2. Додати сіль, перець, борошно, сметану, томатну пасту, часник і воду. Перемішати та довести соус до кипіння.
  3. М’якуш батона замочити й відтиснути. Змішати з фаршем, натертою цибулиною, сіллю та перцем.
  4. Перець розрізати вздовж, видалити насіння та перегородки.
  5. Змастити половинки вершковим маслом і наповнити фаршем.
  6. Викласти перець у форму, залити соусом і запікати при 180 °C близько 45 хвилин.
  7. Подавати гарячим із картопляним пюре або запеченою картоплею.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю. 

Читайте також:

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо. 

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока. 

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу. 

Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.

Вечеря рецепт фаршировані перці солодкий перець
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації