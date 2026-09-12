Фарширований перець без рису: соковитий рецепт у вершково-томатному соусі

Фарширований перець. Фото: smachnenke.com.ua

Звичний фарширований перець можна приготувати без рису, замінивши його м’якушем батона та великою кількістю овочів. Начинка виходить ніжною і соковитою, а соус чудово доповнює смак страви. Такий перець добре поєднується з картопляним пюре або запеченою картоплею.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

м’ясний фарш — 500 г;

солодкий перець — 4 шт.;

цибуля — 3 шт.;

морква — 200 г;

часник — 2 зубчики;

м’якуш батона — 3 скибочки;

вершкове масло — 20 г;

олія — 3 ст. л.;

сіль і перець — до смаку.

Для соусу:

сметана — 4 ст. л.;

томатна паста — 4 ч. л.;

борошно — 1 ст. л.;

вода — 400 мл.

Начинка для перців. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Дві цибулини нарізати півкільцями, моркву натерти та обсмажити на олії до м’якості. Додати сіль, перець, борошно, сметану, томатну пасту, часник і воду. Перемішати та довести соус до кипіння. М’якуш батона замочити й відтиснути. Змішати з фаршем, натертою цибулиною, сіллю та перцем. Перець розрізати вздовж, видалити насіння та перегородки. Змастити половинки вершковим маслом і наповнити фаршем. Викласти перець у форму, залити соусом і запікати при 180 °C близько 45 хвилин. Подавати гарячим із картопляним пюре або запеченою картоплею.

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