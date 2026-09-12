Фарширований перець без рису: соковитий рецепт у вершково-томатному соусі

Фарширований перець "по-новому"без рису: рецепт на вечерю
Звичний фарширований перець можна приготувати без рису, замінивши його м’якушем батона та великою кількістю овочів. Начинка виходить ніжною і соковитою, а соус чудово доповнює смак страви. Такий перець добре поєднується з картопляним пюре або запеченою картоплею.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- м’ясний фарш — 500 г;
- солодкий перець — 4 шт.;
- цибуля — 3 шт.;
- морква — 200 г;
- часник — 2 зубчики;
- м’якуш батона — 3 скибочки;
- вершкове масло — 20 г;
- олія — 3 ст. л.;
- сіль і перець — до смаку.
Для соусу:
- сметана — 4 ст. л.;
- томатна паста — 4 ч. л.;
- борошно — 1 ст. л.;
- вода — 400 мл.
Спосіб приготування
- Дві цибулини нарізати півкільцями, моркву натерти та обсмажити на олії до м’якості.
- Додати сіль, перець, борошно, сметану, томатну пасту, часник і воду. Перемішати та довести соус до кипіння.
- М’якуш батона замочити й відтиснути. Змішати з фаршем, натертою цибулиною, сіллю та перцем.
- Перець розрізати вздовж, видалити насіння та перегородки.
- Змастити половинки вершковим маслом і наповнити фаршем.
- Викласти перець у форму, залити соусом і запікати при 180 °C близько 45 хвилин.
- Подавати гарячим із картопляним пюре або запеченою картоплею.
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