Фаршированный перец без риса: сочный рецепт в сливочно-томатном соусе

Фаршированный перец "по-новому" без риса: рецепт на ужин
Привычный фаршированный перец можно приготовить без риса, заменив его мякотью батона и большим количеством овощей. Начинка получается нежной и сочной, а соус прекрасно дополняет вкус блюда. Такой перец хорошо сочетается с картофельным пюре или запеченным картофелем.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мясной фарш — 500 г;
- сладкий перец — 4 шт.;
- лук — 3 шт.;
- морковь — 200 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- мякиш батона — 3 ломтика;
- сливочное масло — 20 г;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- соль и перец — по вкусу.
Для соуса:
- сметана — 4 ст. л.;
- томатная паста — 4 ч. л.;
- мука — 1 ст. л.;
- вода — 400 мл.
Способ приготовления
- Две луковицы нарезать полукольцами, морковь натереть и обжарить на масле до мягкости.
- Добавить соль, перец, муку, сметану, томатную пасту, чеснок и воду. Перемешать и довести соус до кипения.
- Мякоть батона замочить и отжать. Смешать с фаршем, натертой луковицей, солью и перцем.
- Перец разрезать вдоль, удалить семена и перегородки.
- Смазать половинки сливочным маслом и наполнить фаршем.
- Выложить перец в форму, залить соусом и запекать при 180 °C около 45 минут.
- Подавать горячим с картофельным пюре или запеченным картофелем.
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