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Главная Вкус Фаршированный перец "по-новому" без риса: рецепт на ужин

Фаршированный перец "по-новому" без риса: рецепт на ужин

Ua ru
12 сентября 2026 12:04
Фаршированный перец без риса: сочный рецепт в сливочно-томатном соусе
Фаршированный перец. Фото: smachnenke.com.ua

Привычный фаршированный перец можно приготовить без риса, заменив его мякотью батона и большим количеством овощей. Начинка получается нежной и сочной, а соус прекрасно дополняет вкус блюда. Такой перец хорошо сочетается с картофельным пюре или запеченным картофелем.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • мясной фарш — 500 г;
  • сладкий перец — 4 шт.;
  • лук — 3 шт.;
  • морковь — 200 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • мякиш батона — 3 ломтика;
  • сливочное масло — 20 г;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • соль и перец — по вкусу.

Для соуса:

  • сметана — 4 ст. л.;
  • томатная паста — 4 ч. л.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • вода — 400 мл.
рецепт фаршированого перцю
Начинка для перцев. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Две луковицы нарезать полукольцами, морковь натереть и обжарить на масле до мягкости.
  2. Добавить соль, перец, муку, сметану, томатную пасту, чеснок и воду. Перемешать и довести соус до кипения.
  3. Мякоть батона замочить и отжать. Смешать с фаршем, натертой луковицей, солью и перцем.
  4. Перец разрезать вдоль, удалить семена и перегородки.
  5. Смазать половинки сливочным маслом и наполнить фаршем.
  6. Выложить перец в форму, залить соусом и запекать при 180 °C около 45 минут.
  7. Подавать горячим с картофельным пюре или запеченным картофелем.

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Ужин рецепт фаршированный перец сладкий перец
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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