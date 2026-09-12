Фаршированный перец без риса: сочный рецепт в сливочно-томатном соусе

Фаршированный перец. Фото: smachnenke.com.ua

Привычный фаршированный перец можно приготовить без риса, заменив его мякотью батона и большим количеством овощей. Начинка получается нежной и сочной, а соус прекрасно дополняет вкус блюда. Такой перец хорошо сочетается с картофельным пюре или запеченным картофелем.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

мясной фарш — 500 г;

сладкий перец — 4 шт.;

лук — 3 шт.;

морковь — 200 г;

чеснок — 2 зубчика;

мякиш батона — 3 ломтика;

сливочное масло — 20 г;

растительное масло — 3 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Для соуса:

сметана — 4 ст. л.;

томатная паста — 4 ч. л.;

мука — 1 ст. л.;

вода — 400 мл.

Начинка для перцев. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Две луковицы нарезать полукольцами, морковь натереть и обжарить на масле до мягкости. Добавить соль, перец, муку, сметану, томатную пасту, чеснок и воду. Перемешать и довести соус до кипения. Мякоть батона замочить и отжать. Смешать с фаршем, натертой луковицей, солью и перцем. Перец разрезать вдоль, удалить семена и перегородки. Смазать половинки сливочным маслом и наполнить фаршем. Выложить перец в форму, залить соусом и запекать при 180 °C около 45 минут. Подавать горячим с картофельным пюре или запеченным картофелем.

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