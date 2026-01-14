Фінський салат Росоллі — рецепт з буряка та оселедця, кращий за Шубу

Фінський салат "Росоллі". Фото: gospodynka.com.ua

Фінський салат "Росоллі" — це несподівано гармонійне поєднання буряка, оселедця та ніжного соусу. Він виглядає святково, але готується просто і без зайвих клопотів. Салат виходить соковитим та збалансованим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

картопля варена — 700 г;

буряк варений — 600 г;

філе оселедця — 400 г;

солоні огірки — 150 г;

яблуко кисле — 1 шт.;

червона цибуля — 50 г;

яйця варені — 3 шт.;

петрушка — 5 г.

Для соусу:

майонез — 120 мл.;

сметана — 120 мл.;

гірчиця — 1 ст. л.;

хрін — 1 ст. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

перець чорний мелений — дрібка.

Спосіб приготування

Картоплю та буряк відварити до готовності. Під час варіння картоплі додати сіль. Овочі повністю охолодити, очистити від шкірки та нарізати акуратними кубиками однакового розміру.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Філе оселедця та солоні огірки нарізати такими ж дрібними кубиками та додати до овочів у глибоку миску. Яблуко очистити від серцевини, нарізати дрібними кубиками разом із червоною цибулею та перекласти до салату.

Оселедець та буряк. Фото: gospodynka.com.ua

Для соусу з’єднати майонез, сметану, гірчицю, хрін, сіль і чорний перець, добре перемішати до однорідної консистенції. Заправити салат соусом і обережно перемішати, щоб шматочки зберегли форму.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Накрити салат харчовою плівкою та поставити в холодильник на 30 хвилин, щоб смаки поєдналися. Перед подачею прикрасити нарізаними яйцями та свіжою петрушкою.

