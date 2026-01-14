Фінський салат Росоллі — рецепт з буряка та оселедця, кращий за Шубу

Фінський салат "Росоллі" — страва з буряка, перевершила "Шубу"
Фінський салат "Росоллі" — це несподівано гармонійне поєднання буряка, оселедця та ніжного соусу. Він виглядає святково, але готується просто і без зайвих клопотів. Салат виходить соковитим та збалансованим.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля варена — 700 г;
- буряк варений — 600 г;
- філе оселедця — 400 г;
- солоні огірки — 150 г;
- яблуко кисле — 1 шт.;
- червона цибуля — 50 г;
- яйця варені — 3 шт.;
- петрушка — 5 г.
Для соусу:
- майонез — 120 мл.;
- сметана — 120 мл.;
- гірчиця — 1 ст. л.;
- хрін — 1 ст. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- перець чорний мелений — дрібка.
Спосіб приготування
Картоплю та буряк відварити до готовності. Під час варіння картоплі додати сіль. Овочі повністю охолодити, очистити від шкірки та нарізати акуратними кубиками однакового розміру.
Філе оселедця та солоні огірки нарізати такими ж дрібними кубиками та додати до овочів у глибоку миску. Яблуко очистити від серцевини, нарізати дрібними кубиками разом із червоною цибулею та перекласти до салату.
Для соусу з’єднати майонез, сметану, гірчицю, хрін, сіль і чорний перець, добре перемішати до однорідної консистенції. Заправити салат соусом і обережно перемішати, щоб шматочки зберегли форму.
Накрити салат харчовою плівкою та поставити в холодильник на 30 хвилин, щоб смаки поєдналися. Перед подачею прикрасити нарізаними яйцями та свіжою петрушкою.
