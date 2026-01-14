Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Фінський салат "Росоллі" — страва з буряка, перевершила "Шубу"

Фінський салат "Росоллі" — страва з буряка, перевершила "Шубу"

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 12:04
Фінський салат Росоллі — рецепт з буряка та оселедця, кращий за Шубу
Фінський салат "Росоллі". Фото: gospodynka.com.ua

Фінський салат "Росоллі" — це несподівано гармонійне поєднання буряка, оселедця та ніжного соусу. Він виглядає святково, але готується просто і без зайвих клопотів. Салат виходить соковитим та збалансованим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля варена — 700 г;
  • буряк варений — 600 г;
  • філе оселедця — 400 г;
  • солоні огірки — 150 г;
  • яблуко кисле — 1 шт.;
  • червона цибуля — 50 г;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • петрушка — 5 г.

Для соусу:

  • майонез — 120 мл.;
  • сметана — 120 мл.;
  • гірчиця — 1 ст. л.;
  • хрін — 1 ст. л.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • перець чорний мелений — дрібка.

Спосіб приготування

Картоплю та буряк відварити до готовності. Під час варіння картоплі додати сіль. Овочі повністю охолодити, очистити від шкірки та нарізати акуратними кубиками однакового розміру.

рецепт салату з буряком
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Філе оселедця та солоні огірки нарізати такими ж дрібними кубиками та додати до овочів у глибоку миску. Яблуко очистити від серцевини, нарізати дрібними кубиками разом із червоною цибулею та перекласти до салату.

салат з буряком та оселедцем
Оселедець та буряк. Фото: gospodynka.com.ua

Для соусу з’єднати майонез, сметану, гірчицю, хрін, сіль і чорний перець, добре перемішати до однорідної консистенції. Заправити салат соусом і обережно перемішати, щоб шматочки зберегли форму.

рецепт салату з буряком та оселедцем
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Накрити салат харчовою плівкою та поставити в холодильник на 30 хвилин, щоб смаки поєдналися. Перед подачею прикрасити нарізаними яйцями та свіжою петрушкою.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин. 

салат рецепт оселедець салат шуба буряк
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації