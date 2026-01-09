Відео
Салат "Дамський каприз" №1 — знадобиться курка та гранат

Салат "Дамський каприз" №1 — знадобиться курка та гранат

Дата публікації: 9 січня 2026 12:04
Салат Дамський каприз №1 — рецепт з фото з куркою та гранатом
Салат "Дамський каприз". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Дамський каприз №1" поєднує ніжне куряче філе, соковитий гранат та червону квасолю. Легка майонезна заправка робить страву ніжною та ароматною. Рецепт простий у виконанні, а готовий салат виглядає святково і смакує насичено, ідеально для обіду або вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 250 г;
  • квасоля червона консервована — 200 г;
  • мариновані огірки — 3 шт.;
  • гранат — 1 шт.;
  • червона цибуля — 1 шт.;
  • петрушка — до свого смаку;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • майонез — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Куряче філе відварити та розібрати на тонкі волокна. Мариновані огірки нарізати тонкою соломкою, червону цибулю — півкільцями. З квасолі злити рідину, гранат розібрати на зерна, а петрушку дрібно нарізати.

рецепт салату з куркою, гранатом, квасолею та маринованими огірками
Грана та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

У великій мисці змішати всі підготовлені інгредієнти, додати сіль, перець і майонез. Ретельно перемішати, щоб заправка рівномірно покрила всі компоненти. 

простий салату з куркою, гранатом та квасолею
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат готовий до подачі, його можна подавати як окрему страву або доповнення до святкового столу.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
