Салат Дамський каприз №1 — рецепт з фото з куркою та гранатом

Салат "Дамський каприз" №1 — знадобиться курка та гранат
Салат "Дамський каприз №1" поєднує ніжне куряче філе, соковитий гранат та червону квасолю. Легка майонезна заправка робить страву ніжною та ароматною. Рецепт простий у виконанні, а готовий салат виглядає святково і смакує насичено, ідеально для обіду або вечері.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 250 г;
- квасоля червона консервована — 200 г;
- мариновані огірки — 3 шт.;
- гранат — 1 шт.;
- червона цибуля — 1 шт.;
- петрушка — до свого смаку;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- перець чорний мелений — до свого смаку;
- майонез — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Куряче філе відварити та розібрати на тонкі волокна. Мариновані огірки нарізати тонкою соломкою, червону цибулю — півкільцями. З квасолі злити рідину, гранат розібрати на зерна, а петрушку дрібно нарізати.
У великій мисці змішати всі підготовлені інгредієнти, додати сіль, перець і майонез. Ретельно перемішати, щоб заправка рівномірно покрила всі компоненти.
Салат готовий до подачі, його можна подавати як окрему страву або доповнення до святкового столу.
