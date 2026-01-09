Салат Дамський каприз №1 — рецепт з фото з куркою та гранатом

Салат "Дамський каприз". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Дамський каприз №1" поєднує ніжне куряче філе, соковитий гранат та червону квасолю. Легка майонезна заправка робить страву ніжною та ароматною. Рецепт простий у виконанні, а готовий салат виглядає святково і смакує насичено, ідеально для обіду або вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

куряче філе — 250 г;

квасоля червона консервована — 200 г;

мариновані огірки — 3 шт.;

гранат — 1 шт.;

червона цибуля — 1 шт.;

петрушка — до свого смаку;

сіль — 0,5 ч. л.;

перець чорний мелений — до свого смаку;

майонез — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Куряче філе відварити та розібрати на тонкі волокна. Мариновані огірки нарізати тонкою соломкою, червону цибулю — півкільцями. З квасолі злити рідину, гранат розібрати на зерна, а петрушку дрібно нарізати.

Грана та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

У великій мисці змішати всі підготовлені інгредієнти, додати сіль, перець і майонез. Ретельно перемішати, щоб заправка рівномірно покрила всі компоненти.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат готовий до подачі, його можна подавати як окрему страву або доповнення до святкового столу.

