Салат Дамский каприз №1 — рецепт с фото с курицей и гранатом

Салат "Дамский каприз". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Дамский каприз №1" сочетает нежное куриное филе, сочный гранат и красную фасоль. Легкая майонезная заправка делает блюдо нежным и ароматным. Рецепт простой в исполнении, а готовый салат выглядит празднично и имеет насыщенный вкус, идеально для обеда или ужина.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

куриное филе — 250 г;

фасоль красная консервированная — 200 г;

маринованные огурцы — 3 шт.;

гранат — 1 шт.;

красный лук — 1 шт.;

петрушка — по своему вкусу;

соль — 0,5 ч. л.;

перец черный молотый — по своему вкусу;

майонез — 2 ст. л.

Способ приготовления

Куриное филе отварить и разобрать на тонкие волокна. Маринованные огурцы нарезать тонкой соломкой, красный лук — полукольцами. С фасоли слить жидкость, гранат разобрать на зерна, а петрушку мелко нарезать.

Гранат и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

В большой миске смешать все подготовленные ингредиенты, добавить соль, перец и майонез. Тщательно перемешать, чтобы заправка равномерно покрыла все компоненты.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат готов к подаче, его можно подавать как отдельное блюдо или дополнение к праздничному столу.

