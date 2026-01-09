Салат Дамский каприз №1 — рецепт с фото с курицей и гранатом

Салат "Дамский каприз" №1 — понадобится курица и гранат
Салат "Дамский каприз №1" сочетает нежное куриное филе, сочный гранат и красную фасоль. Легкая майонезная заправка делает блюдо нежным и ароматным. Рецепт простой в исполнении, а готовый салат выглядит празднично и имеет насыщенный вкус, идеально для обеда или ужина.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриное филе — 250 г;
- фасоль красная консервированная — 200 г;
- маринованные огурцы — 3 шт.;
- гранат — 1 шт.;
- красный лук — 1 шт.;
- петрушка — по своему вкусу;
- соль — 0,5 ч. л.;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- майонез — 2 ст. л.
Способ приготовления
Куриное филе отварить и разобрать на тонкие волокна. Маринованные огурцы нарезать тонкой соломкой, красный лук — полукольцами. С фасоли слить жидкость, гранат разобрать на зерна, а петрушку мелко нарезать.
В большой миске смешать все подготовленные ингредиенты, добавить соль, перец и майонез. Тщательно перемешать, чтобы заправка равномерно покрыла все компоненты.
Салат готов к подаче, его можно подавать как отдельное блюдо или дополнение к праздничному столу.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".
Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.
Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.
Читайте Новини.LIVE!