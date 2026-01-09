Видео
Україна
Видео

Главная Вкус Салат "Дамский каприз" №1 — понадобится курица и гранат

Салат "Дамский каприз" №1 — понадобится курица и гранат

Дата публикации 9 января 2026 12:04
Салат Дамский каприз №1 — рецепт с фото с курицей и гранатом
Салат "Дамский каприз". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Дамский каприз №1" сочетает нежное куриное филе, сочный гранат и красную фасоль. Легкая майонезная заправка делает блюдо нежным и ароматным. Рецепт простой в исполнении, а готовый салат выглядит празднично и имеет насыщенный вкус, идеально для обеда или ужина.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриное филе — 250 г;
  • фасоль красная консервированная — 200 г;
  • маринованные огурцы — 3 шт.;
  • гранат — 1 шт.;
  • красный лук — 1 шт.;
  • петрушка — по своему вкусу;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • майонез — 2 ст. л.

Способ приготовления

Куриное филе отварить и разобрать на тонкие волокна. Маринованные огурцы нарезать тонкой соломкой, красный лук — полукольцами. С фасоли слить жидкость, гранат разобрать на зерна, а петрушку мелко нарезать.

рецепт салату з куркою, гранатом, квасолею та маринованими огірками
Гранат и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

В большой миске смешать все подготовленные ингредиенты, добавить соль, перец и майонез. Тщательно перемешать, чтобы заправка равномерно покрыла все компоненты.

простий салату з куркою, гранатом та квасолею
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат готов к подаче, его можно подавать как отдельное блюдо или дополнение к праздничному столу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

салат рецепт курица закуска гранат
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
