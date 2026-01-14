Финский салат Россолли — рецепт из свеклы и сельди, лучше Шубы

Финский салат "Россолли" — блюдо из свеклы, превзошедшее "Шубу"
Финский салат "Россолли" — это неожиданно гармоничное сочетание свеклы, сельди и нежного соуса. Он выглядит празднично, но готовится просто и без лишних хлопот. Салат получается сочным и сбалансированным.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель вареный — 700 г;
- свекла вареная — 600 г;
- филе сельди — 400 г;
- соленые огурцы — 150 г;
- яблоко кислое — 1 шт.;
- красный лук — 50 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- петрушка — 5 г.
Для соуса:
- майонез — 120 мл.;
- сметана — 120 мл.;
- горчица — 1 ст. л.;
- хрен — 1 ст. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- перец черный молотый — щепотка.
Способ приготовления
Картофель и свеклу отварить до готовности. Во время варки картофеля добавить соль. Овощи полностью охладить, очистить от кожуры и нарезать аккуратными кубиками одинакового размера.
Филе сельди и соленые огурцы нарезать такими же мелкими кубиками и добавить к овощам в глубокую миску. Яблоко очистить от сердцевины, нарезать мелкими кубиками вместе с красным луком и переложить в салат.
Для соуса соединить майонез, сметану, горчицу, хрен, соль и черный перец, хорошо перемешать до однородной консистенции. Заправить салат соусом и осторожно перемешать, чтобы кусочки сохранили форму.
Накрыть салат пищевой пленкой и поставить в холодильник на 30 минут, чтобы вкусы соединились. Перед подачей украсить нарезанными яйцами и свежей петрушкой.
