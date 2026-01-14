Видео
Главная Вкус Финский салат "Россолли" — блюдо из свеклы, превзошедшее "Шубу"

Финский салат "Россолли" — блюдо из свеклы, превзошедшее "Шубу"

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 12:04
Финский салат Россолли — рецепт из свеклы и сельди, лучше Шубы
Финский салат "Россолли". Фото: gospodynka.com.ua

Финский салат "Россолли" — это неожиданно гармоничное сочетание свеклы, сельди и нежного соуса. Он выглядит празднично, но готовится просто и без лишних хлопот. Салат получается сочным и сбалансированным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель вареный — 700 г;
  • свекла вареная — 600 г;
  • филе сельди — 400 г;
  • соленые огурцы — 150 г;
  • яблоко кислое — 1 шт.;
  • красный лук — 50 г;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • петрушка — 5 г.

Для соуса:

  • майонез — 120 мл.;
  • сметана — 120 мл.;
  • горчица — 1 ст. л.;
  • хрен — 1 ст. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • перец черный молотый — щепотка.

Способ приготовления

Картофель и свеклу отварить до готовности. Во время варки картофеля добавить соль. Овощи полностью охладить, очистить от кожуры и нарезать аккуратными кубиками одинакового размера.

рецепт салату з буряком
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Филе сельди и соленые огурцы нарезать такими же мелкими кубиками и добавить к овощам в глубокую миску. Яблоко очистить от сердцевины, нарезать мелкими кубиками вместе с красным луком и переложить в салат.

салат з буряком та оселедцем
Сельдь и свекла. Фото: gospodynka.com.ua

Для соуса соединить майонез, сметану, горчицу, хрен, соль и черный перец, хорошо перемешать до однородной консистенции. Заправить салат соусом и осторожно перемешать, чтобы кусочки сохранили форму.

рецепт салату з буряком та оселедцем
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Накрыть салат пищевой пленкой и поставить в холодильник на 30 минут, чтобы вкусы соединились. Перед подачей украсить нарезанными яйцами и свежей петрушкой.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

Юлия Щербак
Автор:
Юлия Щербак
