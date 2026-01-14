Финский салат Россолли — рецепт из свеклы и сельди, лучше Шубы

Финский салат "Россолли". Фото: gospodynka.com.ua

Финский салат "Россолли" — это неожиданно гармоничное сочетание свеклы, сельди и нежного соуса. Он выглядит празднично, но готовится просто и без лишних хлопот. Салат получается сочным и сбалансированным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

картофель вареный — 700 г;

свекла вареная — 600 г;

филе сельди — 400 г;

соленые огурцы — 150 г;

яблоко кислое — 1 шт.;

красный лук — 50 г;

яйца вареные — 3 шт.;

петрушка — 5 г.

Для соуса:

майонез — 120 мл.;

сметана — 120 мл.;

горчица — 1 ст. л.;

хрен — 1 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

перец черный молотый — щепотка.

Способ приготовления

Картофель и свеклу отварить до готовности. Во время варки картофеля добавить соль. Овощи полностью охладить, очистить от кожуры и нарезать аккуратными кубиками одинакового размера.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Филе сельди и соленые огурцы нарезать такими же мелкими кубиками и добавить к овощам в глубокую миску. Яблоко очистить от сердцевины, нарезать мелкими кубиками вместе с красным луком и переложить в салат.

Сельдь и свекла. Фото: gospodynka.com.ua

Для соуса соединить майонез, сметану, горчицу, хрен, соль и черный перец, хорошо перемешать до однородной консистенции. Заправить салат соусом и осторожно перемешать, чтобы кусочки сохранили форму.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Накрыть салат пищевой пленкой и поставить в холодильник на 30 минут, чтобы вкусы соединились. Перед подачей украсить нарезанными яйцами и свежей петрушкой.

