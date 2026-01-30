Французький сирний пиріг із лаваша — швидкий рецепт на вечерю

Запіканка з лавашем. Фото: gospodynka.com.ua

Цей французький сирний пиріг із лаваша готується швидко, виходить неймовірно ніжним і соковитим. Лаваш чудово вбирає заливку з яєць, кефіру і сметани, а поєднання кисломолочного та твердого сулугуні робить начинку насиченою та ароматною. Ідеальний варіант для швидкої вечері або сімейного обіду.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

лаваш — 1 уп.

Для начинки:

сир кисломолочний 5% — 350 г;

сир твердий сулугуні — 200 г;

зелень (кріп, петрушка) — до свого смаку.

Для заливки:

яйця — 3 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

кефір 2,5% — 300 мл.;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішайте кисломолочний сир із більшістю тертого сулугуні, залишивши трохи для присипання зверху, і додайте подрібнену зелень. Добре перемішайте. Якщо сир прісний, можна трохи підсолити.

Лаваш та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Для заливки збийте яйця з кефіром, сметаною і щіпкою солі до однорідної маси. Форму для запікання не змащуйте.

Заливка для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

З лаваша виріжте два кружечки за розміром форми. Викладіть один на дно, залийте частину заливки й розподіліть по всій поверхні. Потім викладіть половину начинки, ще трохи заливки, шар лаваша з обрізків, знову заливку і другу половину начинки. Верхній лаваш розріжте на порційні шматочки, викладіть зверху, залийте рештою заливки та посипте сиром.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Запікайте в духовці при 190 °C приблизно 25–30 хвилин. Дайте трохи охолонути, наріжте й подавайте. Пиріг виходить соковитим, м’яким і неймовірно ароматним — лаваш чудово вбирає всю заливку, а начинки стають ніжними та насиченими.

