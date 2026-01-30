Французький сирний пиріг із лаваша — швидкий рецепт на вечерю

Французький рецепт на вечерю — знадобиться лаваш та 350 г сиру
Цей французький сирний пиріг із лаваша готується швидко, виходить неймовірно ніжним і соковитим. Лаваш чудово вбирає заливку з яєць, кефіру і сметани, а поєднання кисломолочного та твердого сулугуні робить начинку насиченою та ароматною. Ідеальний варіант для швидкої вечері або сімейного обіду.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- лаваш — 1 уп.
Для начинки:
- сир кисломолочний 5% — 350 г;
- сир твердий сулугуні — 200 г;
- зелень (кріп, петрушка) — до свого смаку.
Для заливки:
- яйця — 3 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- кефір 2,5% — 300 мл.;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування
У глибокій мисці змішайте кисломолочний сир із більшістю тертого сулугуні, залишивши трохи для присипання зверху, і додайте подрібнену зелень. Добре перемішайте. Якщо сир прісний, можна трохи підсолити.
Для заливки збийте яйця з кефіром, сметаною і щіпкою солі до однорідної маси. Форму для запікання не змащуйте.
З лаваша виріжте два кружечки за розміром форми. Викладіть один на дно, залийте частину заливки й розподіліть по всій поверхні. Потім викладіть половину начинки, ще трохи заливки, шар лаваша з обрізків, знову заливку і другу половину начинки. Верхній лаваш розріжте на порційні шматочки, викладіть зверху, залийте рештою заливки та посипте сиром.
Запікайте в духовці при 190 °C приблизно 25–30 хвилин. Дайте трохи охолонути, наріжте й подавайте. Пиріг виходить соковитим, м’яким і неймовірно ароматним — лаваш чудово вбирає всю заливку, а начинки стають ніжними та насиченими.
