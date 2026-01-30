Французский сырный пирог из лаваша — быстрый рецепт на ужин

Французский рецепт на ужин — понадобится лаваш и 350 г творога
Этот французский сырный пирог из лаваша готовится быстро, получается невероятно нежным и сочным. Лаваш отлично впитывает заливку из яиц, кефира и сметаны, а сочетание творога и твердого сулугуни делает начинку насыщенной и ароматной. Идеальный вариант для быстрого ужина или семейного обеда.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- лаваш — 1 уп.
Для начинки:
- творог кисломолочный 5% — 350 г;
- сыр твердый сулугуни — 200 г;
- зелень (укроп, петрушка) — по своему вкусу.
Для заливки:
- яйца — 3 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- кефир 2,5% — 300 мл.;
- соль — по своему вкусу.
Способ приготовления
В глубокой миске смешайте творог с большей частью тертого сулугуни, оставив немного для присыпки сверху, и добавить измельченную зелень. Хорошо перемешайте. Если творог пресный, можно немного подсолить.
Для заливки взбейте яйца с кефиром, сметаной и щепоткой соли до однородной массы. Форму для запекания не смазывайте.
Из лаваша вырежьте два кружочка по размеру формы. Выложите один на дно, залейте часть заливки и распределите по всей поверхности. Затем выложите половину начинки, еще немного заливки, слой лаваша из обрезков, снова заливку и вторую половину начинки. Верхний лаваш разрежьте на порционные кусочки, выложите сверху, залейте оставшейся заливкой и посыпьте сыром.
Запекайте в духовке при 190 °C примерно 25-30 минут. Дайте немного остыть, нарежьте и подавайте. Пирог получается сочным, мягким и невероятно ароматным — лаваш прекрасно впитывает всю заливку, а начинки становятся нежными и насыщенными.
