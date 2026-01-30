Видео
Французский рецепт на ужин — понадобится лаваш и 350 г творога

Французский рецепт на ужин — понадобится лаваш и 350 г творога

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 21:04
Французский сырный пирог из лаваша — быстрый рецепт на ужин
Запеканка с лавашем. Фото: gospodynka.com.ua

Этот французский сырный пирог из лаваша готовится быстро, получается невероятно нежным и сочным. Лаваш отлично впитывает заливку из яиц, кефира и сметаны, а сочетание творога и твердого сулугуни делает начинку насыщенной и ароматной. Идеальный вариант для быстрого ужина или семейного обеда.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • лаваш — 1 уп.

Для начинки:

  • творог кисломолочный 5% — 350 г;
  • сыр твердый сулугуни — 200 г;
  • зелень (укроп, петрушка) — по своему вкусу.

Для заливки:

  • яйца — 3 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • кефир 2,5% — 300 мл.;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

В глубокой миске смешайте творог с большей частью тертого сулугуни, оставив немного для присыпки сверху, и добавить измельченную зелень. Хорошо перемешайте. Если творог пресный, можно немного подсолить.

рецепт запіканки з лавашем
Лаваш и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Для заливки взбейте яйца с кефиром, сметаной и щепоткой соли до однородной массы. Форму для запекания не смазывайте.

простий рецепт запіканки з лавашем
Заливка для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Из лаваша вырежьте два кружочка по размеру формы. Выложите один на дно, залейте часть заливки и распределите по всей поверхности. Затем выложите половину начинки, еще немного заливки, слой лаваша из обрезков, снова заливку и вторую половину начинки. Верхний лаваш разрежьте на порционные кусочки, выложите сверху, залейте оставшейся заливкой и посыпьте сыром.

рецпт пирога з лавашем та сиром
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Запекайте в духовке при 190 °C примерно 25-30 минут. Дайте немного остыть, нарежьте и подавайте. Пирог получается сочным, мягким и невероятно ароматным — лаваш прекрасно впитывает всю заливку, а начинки становятся нежными и насыщенными.

пирог рецепт творог запеканки лаваш
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
