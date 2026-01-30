Французский сырный пирог из лаваша — быстрый рецепт на ужин

Запеканка с лавашем. Фото: gospodynka.com.ua

Этот французский сырный пирог из лаваша готовится быстро, получается невероятно нежным и сочным. Лаваш отлично впитывает заливку из яиц, кефира и сметаны, а сочетание творога и твердого сулугуни делает начинку насыщенной и ароматной. Идеальный вариант для быстрого ужина или семейного обеда.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

лаваш — 1 уп.

Для начинки:

творог кисломолочный 5% — 350 г;

сыр твердый сулугуни — 200 г;

зелень (укроп, петрушка) — по своему вкусу.

Для заливки:

яйца — 3 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

кефир 2,5% — 300 мл.;

соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

В глубокой миске смешайте творог с большей частью тертого сулугуни, оставив немного для присыпки сверху, и добавить измельченную зелень. Хорошо перемешайте. Если творог пресный, можно немного подсолить.

Лаваш и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Для заливки взбейте яйца с кефиром, сметаной и щепоткой соли до однородной массы. Форму для запекания не смазывайте.

Заливка для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Из лаваша вырежьте два кружочка по размеру формы. Выложите один на дно, залейте часть заливки и распределите по всей поверхности. Затем выложите половину начинки, еще немного заливки, слой лаваша из обрезков, снова заливку и вторую половину начинки. Верхний лаваш разрежьте на порционные кусочки, выложите сверху, залейте оставшейся заливкой и посыпьте сыром.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Запекайте в духовке при 190 °C примерно 25-30 минут. Дайте немного остыть, нарежьте и подавайте. Пирог получается сочным, мягким и невероятно ароматным — лаваш прекрасно впитывает всю заливку, а начинки становятся нежными и насыщенными.

