Французький салат з морквою рецепт приготування з фото — салат із сиром та яйцями

Французький салат з морквою — ситний та швидкий рецепт
Цей французький салат з морквою — ідеальне поєднання ніжних яєць, соковитого яблука та ароматної моркви. Шари просочуються майонезом, створюючи легку, але ситну закуску. Плавлений сир додає кремової текстури, а кислинка яблука чудово врівноважує солодку нотку овочів.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- морква — 140 г;
- сирок плавлений — 160 г;
- яйця — 3 шт.;
- сир твердий — 40 г;
- яблуко кисле — 1 шт.;
- майонез — 100 г;
- часник — 1 зубець.
Спосіб приготування
Заздалегідь зварити яйця вкруту, а плавлені сирки помістити на 30 хвилин у морозильну камеру — так їх буде зручніше натирати. Очистити яблуко та підготувати всі інші інгредієнти.
Натерти моркву на дрібній тертці, додати подрібнений через прес часник і столову ложку майонезу. Перемішати.
Почати формувати салат: натерти половину охолоджених сирків одразу на тарілку, нанести тонку сітку з майонезу. Окремо натерти білки, викласти половину зверху на сирки. Далі додати шар моркви й знову трохи майонезу.
Яблуко натерти на великій тертці (краще буряковій) і викласти наступним шаром. Повторити попередні шари у зворотному порядку: морква, білки, решта сирків — кожен шар змащувати тонкою сіткою майонезу.
Натерти твердий сир, зверху посипати подрібненими жовтками. Подавати салат одразу або дати настоятися в холодильнику 30–60 хвилин.
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