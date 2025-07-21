Французький салат з морквою рецепт приготування з фото — салат із сиром та яйцями

Французький салат з морквою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей французький салат з морквою — ідеальне поєднання ніжних яєць, соковитого яблука та ароматної моркви. Шари просочуються майонезом, створюючи легку, але ситну закуску. Плавлений сир додає кремової текстури, а кислинка яблука чудово врівноважує солодку нотку овочів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

морква — 140 г;

сирок плавлений — 160 г;

яйця — 3 шт.;

сир твердий — 40 г;

яблуко кисле — 1 шт.;

майонез — 100 г;

часник — 1 зубець.

Спосіб приготування

Заздалегідь зварити яйця вкруту, а плавлені сирки помістити на 30 хвилин у морозильну камеру — так їх буде зручніше натирати. Очистити яблуко та підготувати всі інші інгредієнти.

Морква та яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Натерти моркву на дрібній тертці, додати подрібнений через прес часник і столову ложку майонезу. Перемішати.

Сир та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Почати формувати салат: натерти половину охолоджених сирків одразу на тарілку, нанести тонку сітку з майонезу. Окремо натерти білки, викласти половину зверху на сирки. Далі додати шар моркви й знову трохи майонезу.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Яблуко натерти на великій тертці (краще буряковій) і викласти наступним шаром. Повторити попередні шари у зворотному порядку: морква, білки, решта сирків — кожен шар змащувати тонкою сіткою майонезу.

Натерти твердий сир, зверху посипати подрібненими жовтками. Подавати салат одразу або дати настоятися в холодильнику 30–60 хвилин.

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