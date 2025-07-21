Французский салат с морковью рецепт приготовления с фото — салат с сыром и яйцами

Французский салат с морковью. Фото: smachnenke.com.ua

Этот французский салат с морковью — идеальное сочетание нежных яиц, сочного яблока и ароматной моркови. Слои пропитываются майонезом, создавая легкую, но сытную закуску. Плавленый сыр добавляет кремовой текстуры, а кислинка яблока прекрасно уравновешивает сладкую нотку овощей.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

морковь — 140 г;

сырок плавленый — 160 г;

яйца — 3 шт.;

сыр твердый — 40 г;

яблоко кислое — 1 шт.;

майонез — 100 г;

чеснок — 1 зубчик.

Способ приготовления

Заранее сварить яйца вкрутую, а плавленые сырки поместить на 30 минут в морозильную камеру — так их будет удобнее натирать. Очистить яблоко и подготовить все остальные ингредиенты.

Морковь и яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Натереть морковь на мелкой терке, добавить измельченный через пресс чеснок и столовую ложку майонеза. Перемешать.

Сыр и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Начать формировать салат: натереть половину охлажденных сырков сразу на тарелку, нанести тонкую сетку из майонеза. Отдельно натереть белки, выложить половину сверху на сырки. Далее добавить слой моркови и снова немного майонеза.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Яблоко натереть на крупной терке (лучше свекольной) и выложить следующим слоем. Повторить предыдущие слои в обратном порядке: морковь, белки, остальные сырки - каждый слой смазывать тонкой сеткой майонеза.

Натереть твердый сыр, сверху посыпать измельченными желтками. Подавать салат сразу или дать настояться в холодильнике 30-60 минут.

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