Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Французский салат с морковью — сытный и быстрый рецепт arrow

Французский салат с морковью — сытный и быстрый рецепт

21 июля 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Французский салат с морковью рецепт приготовления с фото — салат с сыром и яйцами
Французский салат с морковью. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот французский салат с морковью — идеальное сочетание нежных яиц, сочного яблока и ароматной моркови. Слои пропитываются майонезом, создавая легкую, но сытную закуску. Плавленый сыр добавляет кремовой текстуры, а кислинка яблока прекрасно уравновешивает сладкую нотку овощей.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • морковь — 140 г;
  • сырок плавленый — 160 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сыр твердый — 40 г;
  • яблоко кислое — 1 шт.;
  • майонез — 100 г;
  • чеснок — 1 зубчик.

Способ приготовления

Заранее сварить яйца вкрутую, а плавленые сырки поместить на 30 минут в морозильную камеру — так их будет удобнее натирать. Очистить яблоко и подготовить все остальные ингредиенты.

Французький салат з морквою рецепт приготування з фото
Морковь и яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Натереть морковь на мелкой терке, добавить измельченный через пресс чеснок и столовую ложку майонеза. Перемешать.

салат з морквою рецепт приготування з фото
Сыр и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Начать формировать салат: натереть половину охлажденных сырков сразу на тарелку, нанести тонкую сетку из майонеза. Отдельно натереть белки, выложить половину сверху на сырки. Далее добавить слой моркови и снова немного майонеза.

смачний салат з морквою рецепт приготування з фото
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Яблоко натереть на крупной терке (лучше свекольной) и выложить следующим слоем. Повторить предыдущие слои в обратном порядке: морковь, белки, остальные сырки - каждый слой смазывать тонкой сеткой майонеза.

Натереть твердый сыр, сверху посыпать измельченными желтками. Подавать салат сразу или дать настояться в холодильнике 30-60 минут.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

яйца морковь салат яблоки закуска
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации