Гарбузові оладки за 10 хвилин — просто гарбуз і два яйця, смачний сніданок за лічені хвилини

Гарбуз + 2 яйця — рецепт смачних оладок на сніданок за 10 хвилин
Ці гарбузові оладки готуються всього за 10 хвилин і не потребують складних інгредієнтів. Лише гарбуз, яйця та спеції — і на столі вже теплий, ароматний сніданок, який заряджає енергією на цілий день.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- гарбуз — 300 г;
- яйця — 2 шт.;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- сіль — дрібка;
- мелений імбир — ½ ч. л.;
- мускатний горіх — дрібка;
- олія — 1 ст. л. (для смаження).
Спосіб приготування
Потрібно очистити гарбуз від шкірки та насіння, натріть м'якуш на середній або дрібній тертці. Сік, який виділяється, зливати не потрібно — він зробить тісто соковитішим.
Додайте яйця, ванільний цукор, сіль і спеції. Добре перемішайте ложкою або віничком, поки маса не стане однорідною. Якщо гарбуз дуже соковитий, можна додати ложку борошна або манки, але зазвичай цього не потрібно.
Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Викладайте тісто ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажте на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків — приблизно по 2–3 хвилини.
Готові оладки викладіть на тарілку, дайте трохи охолонути. Подавайте зі сметаною, медом або йогуртом — залежно від того, хочете ви солодкий чи нейтральний варіант.
