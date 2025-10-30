Відео
Дата публікації: 30 жовтня 2025 05:05
Оновлено: 07:39
Гарбузові оладки за 10 хвилин — просто гарбуз і два яйця, смачний сніданок за лічені хвилини
Гарбуз та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Ці гарбузові оладки готуються всього за 10 хвилин і не потребують складних інгредієнтів. Лише гарбуз, яйця та спеції — і на столі вже теплий, ароматний сніданок, який заряджає енергією на цілий день.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • гарбуз — 300 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — дрібка;
  • мелений імбир — ½ ч. л.;
  • мускатний горіх — дрібка;
  • олія — 1 ст. л. (для смаження).

Спосіб приготування

Потрібно очистити гарбуз від шкірки та насіння, натріть м'якуш на середній або дрібній тертці. Сік, який виділяється, зливати не потрібно — він зробить тісто соковитішим.

що приготувати з гарбуза
Натертий гарбуз. Фото: smachnenke.com.ua

Додайте яйця, ванільний цукор, сіль і спеції. Добре перемішайте ложкою або віничком, поки маса не стане однорідною. Якщо гарбуз дуже соковитий, можна додати ложку борошна або манки, але зазвичай цього не потрібно.

рецепт гарбузових оладок
Оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Викладайте тісто ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажте на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків — приблизно по 2–3 хвилини.

рецепт гарбузових оладок на сніданок
Смажені гарбузові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Готові оладки викладіть на тарілку, дайте трохи охолонути. Подавайте зі сметаною, медом або йогуртом — залежно від того, хочете ви солодкий чи нейтральний варіант.

Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза 

Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю. 

Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю. 

Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я. 

Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку. 

Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
