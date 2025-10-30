Тыквенные оладьи за 10 минут — просто тыква и два яйца, вкусный завтрак за считанные минуты

Тыква и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Эти тыквенные оладьи готовятся всего за 10 минут и не требуют сложных ингредиентов. Только тыква, яйца и специи — и на столе уже теплый, ароматный завтрак, который заряжает энергией на целый день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

тыква — 300 г;

яйца — 2 шт.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

молотый имбирь — ½ ч. л.;

мускатный орех — щепотка;

масло — 1 ст. л. (для жарки).

Способ приготовления

Нужно очистить тыкву от кожуры и семян, натрите мякоть на средней или мелкой терке. Сок, который выделяется, сливать не нужно — он сделает тесто более сочным.

Натертая тыква. Фото: smachnenke.com.ua

Добавьте яйца, ванильный сахар, соль и специи. Хорошо перемешайте ложкой или венчиком, пока масса не станет однородной. Если тыква очень сочная, можно добавить ложку муки или манки, но обычно этого не нужно.

Оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон — примерно по 2-3 минуты.

Жареные тыквенные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые оладьи выложите на тарелку, дайте немного остыть. Подавайте со сметаной, медом или йогуртом — в зависимости от того, хотите вы сладкий или нейтральный вариант.

