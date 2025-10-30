Тыквенные оладьи за 10 минут — просто тыква и два яйца, вкусный завтрак за считанные минуты

Тыква + 2 яйца — рецепт вкусных оладий на завтрак за 10 минут
Эти тыквенные оладьи готовятся всего за 10 минут и не требуют сложных ингредиентов. Только тыква, яйца и специи — и на столе уже теплый, ароматный завтрак, который заряжает энергией на целый день.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- тыква — 300 г;
- яйца — 2 шт.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- молотый имбирь — ½ ч. л.;
- мускатный орех — щепотка;
- масло — 1 ст. л. (для жарки).
Способ приготовления
Нужно очистить тыкву от кожуры и семян, натрите мякоть на средней или мелкой терке. Сок, который выделяется, сливать не нужно — он сделает тесто более сочным.
Добавьте яйца, ванильный сахар, соль и специи. Хорошо перемешайте ложкой или венчиком, пока масса не станет однородной. Если тыква очень сочная, можно добавить ложку муки или манки, но обычно этого не нужно.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон — примерно по 2-3 минуты.
Готовые оладьи выложите на тарелку, дайте немного остыть. Подавайте со сметаной, медом или йогуртом — в зависимости от того, хотите вы сладкий или нейтральный вариант.
