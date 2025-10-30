Видео
Тыква + 2 яйца — рецепт вкусных оладий на завтрак за 10 минут

Дата публикации 30 октября 2025 05:05
обновлено: 07:39
Тыквенные оладьи за 10 минут — просто тыква и два яйца, вкусный завтрак за считанные минуты
Тыква и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Эти тыквенные оладьи готовятся всего за 10 минут и не требуют сложных ингредиентов. Только тыква, яйца и специи — и на столе уже теплый, ароматный завтрак, который заряжает энергией на целый день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • тыква — 300 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • молотый имбирь — ½ ч. л.;
  • мускатный орех — щепотка;
  • масло — 1 ст. л. (для жарки).

Способ приготовления

Нужно очистить тыкву от кожуры и семян, натрите мякоть на средней или мелкой терке. Сок, который выделяется, сливать не нужно — он сделает тесто более сочным.

що приготувати з гарбуза
Натертая тыква. Фото: smachnenke.com.ua

Добавьте яйца, ванильный сахар, соль и специи. Хорошо перемешайте ложкой или венчиком, пока масса не станет однородной. Если тыква очень сочная, можно добавить ложку муки или манки, но обычно этого не нужно.

рецепт гарбузових оладок
Оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон — примерно по 2-3 минуты.

рецепт гарбузових оладок на сніданок
Жареные тыквенные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые оладьи выложите на тарелку, дайте немного остыть. Подавайте со сметаной, медом или йогуртом — в зависимости от того, хотите вы сладкий или нейтральный вариант.

Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы

Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.

Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.

Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.

Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.

Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.

тыква яйца рецепт оладьи идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
