Гарбуз із сочевицею: ситна вечеря без м’яса за 20 хвилин

Гарбуз і склянка сочевиці. Фото: smachnenke.com.ua

Гарбуз і червона сочевиця чудово поєднуються в одній страві — овочі додають ніжності, а бобові роблять вечерю більш ситною. Приготування не потребує складних інгредієнтів і займає зовсім небагато часу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

червона сочевиця — 230 г;

гарбуз очищений — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

гаряча вода — 500 мл;

часник — 2 зубчики;

олія — 2 ст. л.;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

кріп або петрушка — за смаком;

густий йогурт або сметана — для подавання;

лимонний сік — за бажанням.

Страва з гарбузом та сочевицею. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Очистити гарбуз і нарізати невеликими кубиками, цибулю дрібно посікти, сочевицю добре промити. Розігріти олію в глибокій сковороді, пасерувати цибулю до м’якості, додати гарбуз і готувати ще 3 хвилини. Додати сочевицю, перемішати та прогріти 1–2 хвилини. Додати гарячу воду, посолити й поперчити, довести до кипіння, накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні близько 15 хвилин. За потреби підлити трохи гарячої води. Додати подрібнений часник і зелень, перемішати та зняти з вогню. Подавати з густим йогуртом або сметаною, за бажанням доповнити лимонним соком.

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