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Головна Смак Гарбуз і 1 склянка сочевиці: рецепт без м’яса №1 на вечерю

Гарбуз і 1 склянка сочевиці: рецепт без м’яса №1 на вечерю

Ua ru
1 жовтня 2026 20:44
Гарбуз із сочевицею: ситна вечеря без м’яса за 20 хвилин
Гарбуз і склянка сочевиці. Фото: smachnenke.com.ua

Гарбуз і червона сочевиця чудово поєднуються в одній страві — овочі додають ніжності, а бобові роблять вечерю більш ситною. Приготування не потребує складних інгредієнтів і займає зовсім небагато часу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • червона сочевиця — 230 г;
  • гарбуз очищений — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • гаряча вода — 500 мл;
  • часник — 2 зубчики;
  • олія — 2 ст. л.;
  • сіль, чорний мелений перець — за смаком;
  • кріп або петрушка — за смаком;
  • густий йогурт або сметана — для подавання;
  • лимонний сік — за бажанням.
рецепт гарбуза з сочевицею
Страва з гарбузом та сочевицею. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Очистити гарбуз і нарізати невеликими кубиками, цибулю дрібно посікти, сочевицю добре промити.
  2. Розігріти олію в глибокій сковороді, пасерувати цибулю до м’якості, додати гарбуз і готувати ще 3 хвилини.
  3. Додати сочевицю, перемішати та прогріти 1–2 хвилини.
  4. Додати гарячу воду, посолити й поперчити, довести до кипіння, накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні близько 15 хвилин. За потреби підлити трохи гарячої води.
  5. Додати подрібнений часник і зелень, перемішати та зняти з вогню.
  6. Подавати з густим йогуртом або сметаною, за бажанням доповнити лимонним соком.

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гарбуз Вечеря рецепт сочевиця
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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