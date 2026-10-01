Гарбуз із сочевицею: ситна вечеря без м’яса за 20 хвилин

Гарбуз і 1 склянка сочевиці: рецепт без м’яса №1 на вечерю
Ua ru
1 жовтня 2026 20:44
Гарбуз і склянка сочевиці. Фото: smachnenke.com.ua
Гарбуз і червона сочевиця чудово поєднуються в одній страві — овочі додають ніжності, а бобові роблять вечерю більш ситною. Приготування не потребує складних інгредієнтів і займає зовсім небагато часу.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Реклама
Вам знадобиться:
- червона сочевиця — 230 г;
- гарбуз очищений — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- гаряча вода — 500 мл;
- часник — 2 зубчики;
- олія — 2 ст. л.;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- кріп або петрушка — за смаком;
- густий йогурт або сметана — для подавання;
- лимонний сік — за бажанням.
Спосіб приготування
- Очистити гарбуз і нарізати невеликими кубиками, цибулю дрібно посікти, сочевицю добре промити.
- Розігріти олію в глибокій сковороді, пасерувати цибулю до м’якості, додати гарбуз і готувати ще 3 хвилини.
- Додати сочевицю, перемішати та прогріти 1–2 хвилини.
- Додати гарячу воду, посолити й поперчити, довести до кипіння, накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні близько 15 хвилин. За потреби підлити трохи гарячої води.
- Додати подрібнений часник і зелень, перемішати та зняти з вогню.
- Подавати з густим йогуртом або сметаною, за бажанням доповнити лимонним соком.
Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза
Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю.
Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю.
Читайте також:
Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я.
Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку.
Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.