Тыква с чечевицей: сытный ужин без мяса за 20 минут

Тыква и стакан чечевицы. Фото: smachnenke.com.ua

Тыква и красная чечевица прекрасно сочетаются в одном блюде — овощи придают нежность, а бобовые делают ужин более сытным. Приготовление не требует сложных ингредиентов и занимает совсем немного времени.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

красная чечевица — 230 г;

очищенная тыква — 500 г;

лук — 1 шт.;

горячая вода — 500 мл.;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

укроп или петрушка — по вкусу;

густой йогурт или сметана — для подачи;

лимонный сок — по желанию.

Блюдо с тыквой и чечевицей. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Очистить тыкву и нарезать небольшими кубиками, лук мелко нарезать, чечевицу хорошо промыть. Разогреть масло в глубокой сковороде, обжарить лук до мягкости, добавить тыкву и готовить ещё 3 минуты. Добавить чечевицу, перемешать и прогреть 1–2 минуты. Добавить горячую воду, посолить и поперчить, довести до кипения, накрыть крышкой и тушить на слабом огне около 15 минут. При необходимости подлить немного горячей воды. Добавить измельченный чеснок и зелень, перемешать и снять с огня. Подавать с густым йогуртом или сметаной, по желанию с лимонным соком.

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