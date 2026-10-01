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Главная Вкус Тыква и 1 стакан чечевицы: рецепт без мяса №1 на ужин

Тыква и 1 стакан чечевицы: рецепт без мяса №1 на ужин

Ua ru
1 октября 2026 20:44
Тыква с чечевицей: сытный ужин без мяса за 20 минут
Тыква и стакан чечевицы. Фото: smachnenke.com.ua

Тыква и красная чечевица прекрасно сочетаются в одном блюде — овощи придают нежность, а бобовые делают ужин более сытным. Приготовление не требует сложных ингредиентов и занимает совсем немного времени.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • красная чечевица — 230 г;
  • очищенная тыква — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • горячая вода — 500 мл.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу;
  • укроп или петрушка — по вкусу;
  • густой йогурт или сметана — для подачи;
  • лимонный сок — по желанию.
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Блюдо с тыквой и чечевицей. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Очистить тыкву и нарезать небольшими кубиками, лук мелко нарезать, чечевицу хорошо промыть.
  2. Разогреть масло в глубокой сковороде, обжарить лук до мягкости, добавить тыкву и готовить ещё 3 минуты.
  3. Добавить чечевицу, перемешать и прогреть 1–2 минуты.
  4. Добавить горячую воду, посолить и поперчить, довести до кипения, накрыть крышкой и тушить на слабом огне около 15 минут. При необходимости подлить немного горячей воды.
  5. Добавить измельченный чеснок и зелень, перемешать и снять с огня.
  6. Подавать с густым йогуртом или сметаной, по желанию с лимонным соком.

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тыква Ужин рецепт чечевица
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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