Тыква с чечевицей: сытный ужин без мяса за 20 минут

Тыква и 1 стакан чечевицы: рецепт без мяса №1 на ужин
Ua ru
1 октября 2026 20:44
Тыква и стакан чечевицы. Фото: smachnenke.com.ua
Тыква и красная чечевица прекрасно сочетаются в одном блюде — овощи придают нежность, а бобовые делают ужин более сытным. Приготовление не требует сложных ингредиентов и занимает совсем немного времени.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- красная чечевица — 230 г;
- очищенная тыква — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- горячая вода — 500 мл.;
- чеснок — 2 зубчика;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- укроп или петрушка — по вкусу;
- густой йогурт или сметана — для подачи;
- лимонный сок — по желанию.
Способ приготовления
- Очистить тыкву и нарезать небольшими кубиками, лук мелко нарезать, чечевицу хорошо промыть.
- Разогреть масло в глубокой сковороде, обжарить лук до мягкости, добавить тыкву и готовить ещё 3 минуты.
- Добавить чечевицу, перемешать и прогреть 1–2 минуты.
- Добавить горячую воду, посолить и поперчить, довести до кипения, накрыть крышкой и тушить на слабом огне около 15 минут. При необходимости подлить немного горячей воды.
- Добавить измельченный чеснок и зелень, перемешать и снять с огня.
- Подавать с густым йогуртом или сметаной, по желанию с лимонным соком.
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