Гарбузова каша з рисом: рецепт, як в бабусі
Ua ru
13 листопада 2026 01:04
Фото: кадр з відео
Гарбузова каша з рисом. Фото: кадр з відео
Ця домашня страва нагадує смак дитинства: солодкувата гарбузова м’якоть чудово поєднується з розвареним рисом і вершковим маслом. Кашу можна подавати як самостійну страву або доповнювати улюбленими солодкими чи солоними додатками.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, Просто та Доступно, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- гарбуз — 400 г;
- вода — 1 склянка;
- рис — 1 склянка;
- молоко — 2–3 склянки;
- вершкове масло — 50 г;
- сіль — 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Гарбуз очистити, нарізати невеликими шматочками, залити водою та варити до м’якості.
- Додати промитий рис і молоко, посолити та готувати на невеликому вогні, періодично помішуючи, до готовності рису.
- Наприкінці додати вершкове масло, перемішати й залишити кашу під кришкою на кілька хвилин.
- Для рідшої консистенції використати більше молока.
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