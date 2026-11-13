Гарбузова каша з рисом. Фото: кадр з відео

Ця домашня страва нагадує смак дитинства: солодкувата гарбузова м’якоть чудово поєднується з розвареним рисом і вершковим маслом. Кашу можна подавати як самостійну страву або доповнювати улюбленими солодкими чи солоними додатками.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, Просто та Доступно, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

гарбуз — 400 г;

вода — 1 склянка;

рис — 1 склянка;

молоко — 2–3 склянки;

вершкове масло — 50 г;

сіль — 1 ч. л.

Приготування каші. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Гарбуз очистити, нарізати невеликими шматочками, залити водою та варити до м’якості. Додати промитий рис і молоко, посолити та готувати на невеликому вогні, періодично помішуючи, до готовності рису. Наприкінці додати вершкове масло, перемішати й залишити кашу під кришкою на кілька хвилин. Для рідшої консистенції використати більше молока.

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