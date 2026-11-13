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Головна Смак Гарбузова каша з рисом: рецепт, як в бабусі

Гарбузова каша з рисом: рецепт, як в бабусі

Ua ru
13 листопада 2026 01:04
Вершкова гарбузова каша з рисом: простий рецепт Фото: кадр з відео
Гарбузова каша з рисом. Фото: кадр з відео

Ця домашня страва нагадує смак дитинства: солодкувата гарбузова м’якоть чудово поєднується з розвареним рисом і вершковим маслом. Кашу можна подавати як самостійну страву або доповнювати улюбленими солодкими чи солоними додатками.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, Просто та Доступно, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • гарбуз — 400 г;
  • вода — 1 склянка;
  • рис — 1 склянка;
  • молоко — 2–3 склянки;
  • вершкове масло — 50 г;
  • сіль — 1 ч. л.
рецепт гарбузової каші
Приготування каші. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Гарбуз очистити, нарізати невеликими шматочками, залити водою та варити до м’якості.
  2. Додати промитий рис і молоко, посолити та готувати на невеликому вогні, періодично помішуючи, до готовності рису.
  3. Наприкінці додати вершкове масло, перемішати й залишити кашу під кришкою на кілька хвилин.
  4. Для рідшої консистенції використати більше молока.

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гарбуз рис рецепт каша
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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