Гарбузова каша. Фото: кадр з відео

Для приготування знадобляться прості сезонні продукти та лише пів склянки пшона. Каша чудово підійде для поживного сніданку або легкої вечері, а подрібнені горіхи додадуть їй приємної хрусткості.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

гарбуз — 500 г;

пшоно — ½ склянки;

молоко — 2 склянки;

вода — 1 склянка;

цукор — 1–2 ст. л.;

ванільний цукор — 1 пакетик;

вершкове масло — 30–50 г;

сіль — дрібка;

горіхи — для подачі.

Гарбуз та пшоно. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Гарбуз очистити, натерти на великій тертці та перекласти в каструлю. Додати воду й сіль, накрити кришкою та варити після закипання приблизно 10 хвилин. Пшоно ретельно промити кілька разів, залити окропом на 2 хвилини й злити воду. Додати крупу до гарбуза, влити молоко, всипати звичайний і ванільний цукор, покласти масло. Перемішати та довести до кипіння. Перекласти суміш у форму для запікання й готувати в розігрітій до 180 °C духовці 15–20 хвилин. Перед подачею посипати подрібненими горіхами.

Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза

Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю.

Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю.

Читайте також:

Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я.

Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку.

Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.