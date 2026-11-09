Забута гарбузова каша: ще знадобиться пів стакана пшона
Ua ru
9 листопада 2026 01:04
Фото: кадр з відео
Гарбузова каша. Фото: кадр з відео
Для приготування знадобляться прості сезонні продукти та лише пів склянки пшона. Каша чудово підійде для поживного сніданку або легкої вечері, а подрібнені горіхи додадуть їй приємної хрусткості.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- гарбуз — 500 г;
- пшоно — ½ склянки;
- молоко — 2 склянки;
- вода — 1 склянка;
- цукор — 1–2 ст. л.;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- вершкове масло — 30–50 г;
- сіль — дрібка;
- горіхи — для подачі.
Спосіб приготування
- Гарбуз очистити, натерти на великій тертці та перекласти в каструлю.
- Додати воду й сіль, накрити кришкою та варити після закипання приблизно 10 хвилин.
- Пшоно ретельно промити кілька разів, залити окропом на 2 хвилини й злити воду.
- Додати крупу до гарбуза, влити молоко, всипати звичайний і ванільний цукор, покласти масло. Перемішати та довести до кипіння.
- Перекласти суміш у форму для запікання й готувати в розігрітій до 180 °C духовці 15–20 хвилин. Перед подачею посипати подрібненими горіхами.
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