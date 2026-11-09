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Головна Смак Забута гарбузова каша: ще знадобиться пів стакана пшона

Забута гарбузова каша: ще знадобиться пів стакана пшона

Ua ru
9 листопада 2026 01:04
Гарбузова каша з пшоном у духовці: ніжна, ароматна та вершкова Фото: кадр з відео
Гарбузова каша. Фото: кадр з відео

Для приготування знадобляться прості сезонні продукти та лише пів склянки пшона. Каша чудово підійде для поживного сніданку або легкої вечері, а подрібнені горіхи додадуть їй приємної хрусткості.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • гарбуз — 500 г;
  • пшоно — ½ склянки;
  • молоко — 2 склянки;
  • вода — 1 склянка;
  • цукор — 1–2 ст. л.;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • вершкове масло — 30–50 г;
  • сіль — дрібка;
  • горіхи — для подачі.
рецепт гарбузової каші з пшоном
Гарбуз та пшоно. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Гарбуз очистити, натерти на великій тертці та перекласти в каструлю.
  2. Додати воду й сіль, накрити кришкою та варити після закипання приблизно 10 хвилин.
  3. Пшоно ретельно промити кілька разів, залити окропом на 2 хвилини й злити воду.
  4. Додати крупу до гарбуза, влити молоко, всипати звичайний і ванільний цукор, покласти масло. Перемішати та довести до кипіння.
  5. Перекласти суміш у форму для запікання й готувати в розігрітій до 180 °C духовці 15–20 хвилин. Перед подачею посипати подрібненими горіхами.

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гарбуз рецепт каша пшоно
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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