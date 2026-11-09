Тыквенная каша. Фото: кадр из видео

Для приготовления понадобятся простые сезонные продукты и всего полстакана пшена. Каша отлично подойдет для сытного завтрака или легкого ужина, а измельченные орехи придадут ей приятную хрусткость.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

тыква — 500 г;

пшено — ½ стакана;

молоко — 2 стакана;

вода — 1 стакан;

сахар — 1–2 ст. л.;

ванильный сахар — 1 пакетик;

сливочное масло — 30–50 г;

соль — щепотка;

орехи — для подачи.

Тыква и пшено. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Тыкву очистить, натереть на крупной терке и переложить в кастрюлю. Добавить воду и соль, накрыть крышкой и варить после закипания примерно 10 минут. Пшено тщательно промыть несколько раз, залить кипятком на 2 минуты и слить воду. Добавить крупу к тыкве, влить молоко, всыпать обычный и ванильный сахар, положить масло. Перемешать и довести до кипения. Переложить смесь в форму для запекания и готовить в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут. Перед подачей посыпать измельчёнными орехами.

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