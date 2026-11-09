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Главная Вкус Забытая тыквенная каша: ещё понадобится полстакана пшена

Забытая тыквенная каша: ещё понадобится полстакана пшена

Ua ru
9 ноября 2026 01:04
Тыквенная каша с пшеном в духовке: нежная, ароматная и сливочная Фото: кадр из видео
Тыквенная каша. Фото: кадр из видео

Для приготовления понадобятся простые сезонные продукты и всего полстакана пшена. Каша отлично подойдет для сытного завтрака или легкого ужина, а измельченные орехи придадут ей приятную хрусткость.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • тыква — 500 г;
  • пшено — ½ стакана;
  • молоко — 2 стакана;
  • вода — 1 стакан;
  • сахар — 1–2 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • сливочное масло — 30–50 г;
  • соль — щепотка;
  • орехи — для подачи.
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Тыква и пшено. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Тыкву очистить, натереть на крупной терке и переложить в кастрюлю.
  2. Добавить воду и соль, накрыть крышкой и варить после закипания примерно 10 минут.
  3. Пшено тщательно промыть несколько раз, залить кипятком на 2 минуты и слить воду.
  4. Добавить крупу к тыкве, влить молоко, всыпать обычный и ванильный сахар, положить масло. Перемешать и довести до кипения.
  5. Переложить смесь в форму для запекания и готовить в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут. Перед подачей посыпать измельчёнными орехами.

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тыква рецепт каша пшено
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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