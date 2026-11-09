Забытая тыквенная каша: ещё понадобится полстакана пшена
Ua ru
9 ноября 2026 01:04
Фото: кадр из видео
Тыквенная каша. Фото: кадр из видео
Для приготовления понадобятся простые сезонные продукты и всего полстакана пшена. Каша отлично подойдет для сытного завтрака или легкого ужина, а измельченные орехи придадут ей приятную хрусткость.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- тыква — 500 г;
- пшено — ½ стакана;
- молоко — 2 стакана;
- вода — 1 стакан;
- сахар — 1–2 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- сливочное масло — 30–50 г;
- соль — щепотка;
- орехи — для подачи.
Способ приготовления
- Тыкву очистить, натереть на крупной терке и переложить в кастрюлю.
- Добавить воду и соль, накрыть крышкой и варить после закипания примерно 10 минут.
- Пшено тщательно промыть несколько раз, залить кипятком на 2 минуты и слить воду.
- Добавить крупу к тыкве, влить молоко, всыпать обычный и ванильный сахар, положить масло. Перемешать и довести до кипения.
- Переложить смесь в форму для запекания и готовить в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут. Перед подачей посыпать измельчёнными орехами.
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