Залить тыкву с 4 яйцами и сыром: рецепт в духовке за 20 минут
Ua ru
5 ноября 2026 23:44
Фото: smachnenke.com.ua
Тыква со специями. Фото: smachnenke.com.ua
Для этой запеканки понадобятся доступные продукты и минимум усилий. Сначала тыкву нужно немного запечь со специями, а затем залить смесью яиц, творога и зелени и довести до готовности.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- очищенная сырая тыква — 550 г;
- соль — ⅔ ч. л. или по вкусу;
- орегано — щепотка;
- тимьян — щепотка;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — 4–5 ст. л.;
- лук — 1 шт. (примерно 120 г);
- чеснок — 1–2 зубчика;
- яйца — 4 шт.;
- твёрдый сыр — 100 г;
- петрушка — 20 г.
Способ приготовления
- Тыкву нарезать небольшими кубиками, выложить в форму, добавить половину соли, специи и 1–1,5 ст. л. растительного масла.
- Перемешать и запекать при температуре 180 °C в течение 10 минут.
- Лук нарезать четвертькольцами и обжарить на оставшемся растительном масле до мягкости.
- Добавить измельченный чеснок и прогреть еще несколько секунд.
- Яйца взбить с оставшейся солью. Добавить натертый сыр и нарезанную петрушку, перемешать.
- На тыкву выложить лук с чесноком, залить яично-сырной смесью.
- Запекать ещё примерно 20 минут, пока тыква не станет мягкой, а заливка полностью не схватится.
- Перед подачей немного остудить и нарезать порциями.
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