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Главная Вкус Залить тыкву с 4 яйцами и сыром: рецепт в духовке за 20 минут

Залить тыкву с 4 яйцами и сыром: рецепт в духовке за 20 минут

Ua ru
5 ноября 2026 23:44
Тыквенная запеканка с яйцами и сыром: простое осеннее блюдо, приготовленное в духовке Фото: smachnenke.com.ua
Тыква со специями. Фото: smachnenke.com.ua

Для этой запеканки понадобятся доступные продукты и минимум усилий. Сначала тыкву нужно немного запечь со специями, а затем залить смесью яиц, творога и зелени и довести до готовности.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • очищенная сырая тыква — 550 г;
  • соль — ⅔ ч. л. или по вкусу;
  • орегано — щепотка;
  • тимьян — щепотка;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — 4–5 ст. л.;
  • лук — 1 шт. (примерно 120 г);
  • чеснок — 1–2 зубчика;
  • яйца — 4 шт.;
  • твёрдый сыр — 100 г;
  • петрушка — 20 г.

Способ приготовления

  1. Тыкву нарезать небольшими кубиками, выложить в форму, добавить половину соли, специи и 1–1,5 ст. л. растительного масла.
  2. Перемешать и запекать при температуре 180 °C в течение 10 минут.
  3. Лук нарезать четвертькольцами и обжарить на оставшемся растительном масле до мягкости.
  4. Добавить измельченный чеснок и прогреть еще несколько секунд.
  5. Яйца взбить с оставшейся солью. Добавить натертый сыр и нарезанную петрушку, перемешать.
  6. На тыкву выложить лук с чесноком, залить яично-сырной смесью.
  7. Запекать ещё примерно 20 минут, пока тыква не станет мягкой, а заливка полностью не схватится.
  8. Перед подачей немного остудить и нарезать порциями.

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осень тыква сыр рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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