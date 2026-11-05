Тыква со специями. Фото: smachnenke.com.ua

Для этой запеканки понадобятся доступные продукты и минимум усилий. Сначала тыкву нужно немного запечь со специями, а затем залить смесью яиц, творога и зелени и довести до готовности.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

очищенная сырая тыква — 550 г;

соль — ⅔ ч. л. или по вкусу;

орегано — щепотка;

тимьян — щепотка;

чёрный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — 4–5 ст. л.;

лук — 1 шт. (примерно 120 г);

чеснок — 1–2 зубчика;

яйца — 4 шт.;

твёрдый сыр — 100 г;

петрушка — 20 г.

Способ приготовления

Тыкву нарезать небольшими кубиками, выложить в форму, добавить половину соли, специи и 1–1,5 ст. л. растительного масла. Перемешать и запекать при температуре 180 °C в течение 10 минут. Лук нарезать четвертькольцами и обжарить на оставшемся растительном масле до мягкости. Добавить измельченный чеснок и прогреть еще несколько секунд. Яйца взбить с оставшейся солью. Добавить натертый сыр и нарезанную петрушку, перемешать. На тыкву выложить лук с чесноком, залить яично-сырной смесью. Запекать ещё примерно 20 минут, пока тыква не станет мягкой, а заливка полностью не схватится. Перед подачей немного остудить и нарезать порциями.

Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы

Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.

Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.

Читайте также:

Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.

Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.

Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.