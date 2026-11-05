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Головна Смак Залити гарбуз 4 яйцями із сиром: рецепт в духовці за 20 хвилин

Залити гарбуз 4 яйцями із сиром: рецепт в духовці за 20 хвилин

Ua ru
5 листопада 2026 23:44
Гарбузова запіканка з яйцями та сиром: проста осіння страва в духовці Фото: smachnenke.com.ua
Гарбуз зі спеціями. Фото: smachnenke.com.ua

Для цієї запіканки знадобляться доступні продукти й мінімум зусиль. Спочатку гарбуз трохи запекти зі спеціями, а потім залити сумішшю яєць, сиру та зелені й довести до готовності.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • очищений сирий гарбуз — 550 г;
  • сіль — ⅔ ч. л. або за смаком;
  • орегано — дрібка;
  • тим’ян — дрібка;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • олія — 4–5 ст. л.;
  • цибуля — 1 шт. (приблизно 120 г);
  • часник — 1–2 зубчики;
  • яйця — 4 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • петрушка — 20 г.

Спосіб приготування

  1. Гарбуз нарізати невеликими кубиками, викласти у форму, додати половину солі, спеції та 1–1,5 ст. л. олії.
  2. Перемішати й запікати за температури 180 °C протягом 10 хвилин.
  3. Цибулю нарізати чвертькільцями та обсмажити на решті олії до м’якості.
  4. Додати подрібнений часник і прогріти ще кілька секунд.
  5. Яйця збити з рештою солі. Додати натертий сир і посічену петрушку, перемішати.
  6. На гарбуз викласти цибулю з часником, залити яєчно-сирною сумішшю.
  7. Запікати ще приблизно 20 хвилин, доки гарбуз стане м’яким, а заливка повністю схопиться.
  8. Перед подачею трохи охолодити й нарізати порціями.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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