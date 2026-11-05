Гарбуз зі спеціями. Фото: smachnenke.com.ua

Для цієї запіканки знадобляться доступні продукти й мінімум зусиль. Спочатку гарбуз трохи запекти зі спеціями, а потім залити сумішшю яєць, сиру та зелені й довести до готовності.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

очищений сирий гарбуз — 550 г;

сіль — ⅔ ч. л. або за смаком;

орегано — дрібка;

тим’ян — дрібка;

чорний мелений перець — за смаком;

олія — 4–5 ст. л.;

цибуля — 1 шт. (приблизно 120 г);

часник — 1–2 зубчики;

яйця — 4 шт.;

твердий сир — 100 г;

петрушка — 20 г.

Спосіб приготування

Гарбуз нарізати невеликими кубиками, викласти у форму, додати половину солі, спеції та 1–1,5 ст. л. олії. Перемішати й запікати за температури 180 °C протягом 10 хвилин. Цибулю нарізати чвертькільцями та обсмажити на решті олії до м’якості. Додати подрібнений часник і прогріти ще кілька секунд. Яйця збити з рештою солі. Додати натертий сир і посічену петрушку, перемішати. На гарбуз викласти цибулю з часником, залити яєчно-сирною сумішшю. Запікати ще приблизно 20 хвилин, доки гарбуз стане м’яким, а заливка повністю схопиться. Перед подачею трохи охолодити й нарізати порціями.

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