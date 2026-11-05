Залити гарбуз 4 яйцями із сиром: рецепт в духовці за 20 хвилин
Ua ru
5 листопада 2026 23:44
Фото: smachnenke.com.ua
Гарбуз зі спеціями. Фото: smachnenke.com.ua
Для цієї запіканки знадобляться доступні продукти й мінімум зусиль. Спочатку гарбуз трохи запекти зі спеціями, а потім залити сумішшю яєць, сиру та зелені й довести до готовності.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Реклама
Вам знадобиться:
- очищений сирий гарбуз — 550 г;
- сіль — ⅔ ч. л. або за смаком;
- орегано — дрібка;
- тим’ян — дрібка;
- чорний мелений перець — за смаком;
- олія — 4–5 ст. л.;
- цибуля — 1 шт. (приблизно 120 г);
- часник — 1–2 зубчики;
- яйця — 4 шт.;
- твердий сир — 100 г;
- петрушка — 20 г.
Спосіб приготування
- Гарбуз нарізати невеликими кубиками, викласти у форму, додати половину солі, спеції та 1–1,5 ст. л. олії.
- Перемішати й запікати за температури 180 °C протягом 10 хвилин.
- Цибулю нарізати чвертькільцями та обсмажити на решті олії до м’якості.
- Додати подрібнений часник і прогріти ще кілька секунд.
- Яйця збити з рештою солі. Додати натертий сир і посічену петрушку, перемішати.
- На гарбуз викласти цибулю з часником, залити яєчно-сирною сумішшю.
- Запікати ще приблизно 20 хвилин, доки гарбуз стане м’яким, а заливка повністю схопиться.
- Перед подачею трохи охолодити й нарізати порціями.
Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза
Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю.
Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю.
Читайте також:
Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я.
Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку.
Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.