Тыквенная каша с рисом: рецепт, как у бабушки
Ua ru
13 ноября 2026 01:04
Фото: кадр из видео
Тыквенная каша с рисом. Фото: кадр из видео
Это домашнее блюдо напоминает вкус детства: сладковатая тыквенная мякоть прекрасно сочетается с разваренным рисом и сливочным маслом. Кашу можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнять любимыми сладкими или солеными гарнирами.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно, просто и доступно, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- тыква — 400 г;
- вода — 1 стакан;
- рис — 1 стакан;
- молоко — 2–3 стакана;
- сливочное масло — 50 г;
- соль — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Тыкву очистить, нарезать небольшими кусочками, залить водой и варить до мягкости.
- Добавить промытый рис и молоко, посолить и варить на небольшом огне, периодически помешивая, до готовности риса.
- В конце добавить сливочное масло, перемешать и оставить кашу под крышкой на несколько минут.
- Для более жидкой консистенции использовать больше молока.
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