Тыквенная каша с рисом. Фото: кадр из видео

Это домашнее блюдо напоминает вкус детства: сладковатая тыквенная мякоть прекрасно сочетается с разваренным рисом и сливочным маслом. Кашу можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнять любимыми сладкими или солеными гарнирами.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно, просто и доступно, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

тыква — 400 г;

вода — 1 стакан;

рис — 1 стакан;

молоко — 2–3 стакана;

сливочное масло — 50 г;

соль — 1 ч. л.

Приготовление каши. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Тыкву очистить, нарезать небольшими кусочками, залить водой и варить до мягкости. Добавить промытый рис и молоко, посолить и варить на небольшом огне, периодически помешивая, до готовности риса. В конце добавить сливочное масло, перемешать и оставить кашу под крышкой на несколько минут. Для более жидкой консистенции использовать больше молока.

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