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Главная Вкус Тыквенная каша с рисом: рецепт, как у бабушки

Тыквенная каша с рисом: рецепт, как у бабушки

Ua ru
13 ноября 2026 01:04
Сливочная тыквенная каша с рисом: простой рецепт Фото: кадр из видео
Тыквенная каша с рисом. Фото: кадр из видео

Это домашнее блюдо напоминает вкус детства: сладковатая тыквенная мякоть прекрасно сочетается с разваренным рисом и сливочным маслом. Кашу можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнять любимыми сладкими или солеными гарнирами.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно, просто и доступно, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • тыква — 400 г;
  • вода — 1 стакан;
  • рис — 1 стакан;
  • молоко — 2–3 стакана;
  • сливочное масло — 50 г;
  • соль — 1 ч. л.
рецепт тыквеной каши
Приготовление каши. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Тыкву очистить, нарезать небольшими кусочками, залить водой и варить до мягкости.
  2. Добавить промытый рис и молоко, посолить и варить на небольшом огне, периодически помешивая, до готовности риса.
  3. В конце добавить сливочное масло, перемешать и оставить кашу под крышкой на несколько минут.
  4. Для более жидкой консистенции использовать больше молока.

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тыква рис рецепт каша
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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