Гарбузовий крем-суп із запечених овочів: ніжний смак і мінімум клопоту

Гарбузовий крем-суп із перцем: все запекти й збити блендером
Ароматний гарбузовий суп виходить густим, ніжним і насиченим на смак. Запікання допомагає овочам розкрити природну солодкість, а крем-сир додає страві приємної вершковості. Подавати суп можна із сухариками, зеленню або гарбузовим насінням.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- очищений гарбуз — 600 г;
- болгарський перець — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 1 головка;
- крем-сир без добавок — 2 ст. л.;
- гаряча вода або бульйон — від 250 мл;
- оливкова олія — за потреби;
- паприка — 1 ч. л.;
- сіль і мелений чорний перець — за смаком;
- розмарин і чебрець — за смаком.
Для подачі: гарбузове насіння, зелень, сухарики, сир — за бажанням.
Спосіб приготування
- Гарбуз, моркву, цибулю та перець нарізати, викласти у форму разом із часником зі зрізаною верхівкою.
- Додати сіль, перець, паприку, розмарин і чебрець, полити оливковою олією та перемішати.
- Запікати за температури 200 °C приблизно 40–45 хвилин, доки овочі не стануть м’якими.
- Дати часнику трохи охолонути й вичавити м’які зубчики з лушпиння.
- Перекласти овочі в каструлю, додати крем-сир і частину гарячого бульйону.
- Збити блендером до однорідності, поступово вливаючи решту рідини до бажаної густоти. За потреби додати сіль і перець, потім трохи прогріти суп на слабкому вогні.
- Подавати гарячим, прикрасивши зеленню, гарбузовим насінням, сухариками або тертим сиром.
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