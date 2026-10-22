Гарбузовий крем-суп із запечених овочів: ніжний смак і мінімум клопоту

Гарбузовий крем-суп із перцем. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматний гарбузовий суп виходить густим, ніжним і насиченим на смак. Запікання допомагає овочам розкрити природну солодкість, а крем-сир додає страві приємної вершковості. Подавати суп можна із сухариками, зеленню або гарбузовим насінням.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

очищений гарбуз — 600 г;

болгарський перець — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 1 головка;

крем-сир без добавок — 2 ст. л.;

гаряча вода або бульйон — від 250 мл;

оливкова олія — за потреби;

паприка — 1 ч. л.;

сіль і мелений чорний перець — за смаком;

розмарин і чебрець — за смаком.

Для подачі: гарбузове насіння, зелень, сухарики, сир — за бажанням.

Гарбузовий суп. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Гарбуз, моркву, цибулю та перець нарізати, викласти у форму разом із часником зі зрізаною верхівкою. Додати сіль, перець, паприку, розмарин і чебрець, полити оливковою олією та перемішати. Запікати за температури 200 °C приблизно 40–45 хвилин, доки овочі не стануть м’якими. Дати часнику трохи охолонути й вичавити м’які зубчики з лушпиння. Перекласти овочі в каструлю, додати крем-сир і частину гарячого бульйону. Збити блендером до однорідності, поступово вливаючи решту рідини до бажаної густоти. За потреби додати сіль і перець, потім трохи прогріти суп на слабкому вогні. Подавати гарячим, прикрасивши зеленню, гарбузовим насінням, сухариками або тертим сиром.

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