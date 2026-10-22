Тыквенный крем-суп из запеченных овощей: нежный вкус и минимум хлопот

Тыквенный крем-суп с перцем: все запечь и измельчить в блендере
Ароматный тыквенный суп получается густым, нежным и насыщенным на вкус. Запекание помогает овощам раскрыть естественную сладость, а крем-сыр придает блюду приятную сливочность. Подавать суп можно с сухариками, зеленью или тыквенными семечками.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- очищенная тыква — 600 г;
- болгарский перец — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 1 головка;
- крем-сыр без добавок — 2 ст. л.;
- горячая вода или бульон — от 250 мл.;
- оливковое масло — по необходимости;
- паприка — 1 ч. л.;
- соль и молотый черный перец — по вкусу;
- розмарин и тимьян — по вкусу.
Для подачи: тыквенные семечки, зелень, сухарики, сыр — по желанию.
Способ приготовления
- Тыкву, морковь, лук и перец нарезать, выложить в форму вместе с чесноком со срезанной верхушкой.
- Добавить соль, перец, паприку, розмарин и тимьян, сбрызнуть оливковым маслом и перемешать.
- Запекать при температуре 200 °C примерно 40–45 минут, пока овощи не станут мягкими.
- Дать чесноку немного остыть и выжать мягкие зубчики из шелухи.
- Переложить овощи в кастрюлю, добавить крем-сыр и часть горячего бульона.
- Взбить блендером до однородной консистенции, постепенно вливая оставшуюся жидкость до желаемой густоты. При необходимости добавить соль и перец, затем немного прогреть суп на слабом огне.
- Подавать горячим, украсив зеленью, тыквенными семечками, сухариками или тертым сыром.
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