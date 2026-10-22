Тыквенный крем-суп из запеченных овощей: нежный вкус и минимум хлопот

Тыквенный крем-суп с перцем. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматный тыквенный суп получается густым, нежным и насыщенным на вкус. Запекание помогает овощам раскрыть естественную сладость, а крем-сыр придает блюду приятную сливочность. Подавать суп можно с сухариками, зеленью или тыквенными семечками.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

очищенная тыква — 600 г;

болгарский перец — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 1 головка;

крем-сыр без добавок — 2 ст. л.;

горячая вода или бульон — от 250 мл.;

оливковое масло — по необходимости;

паприка — 1 ч. л.;

соль и молотый черный перец — по вкусу;

розмарин и тимьян — по вкусу.

Для подачи: тыквенные семечки, зелень, сухарики, сыр — по желанию.

Тыквенный суп. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Тыкву, морковь, лук и перец нарезать, выложить в форму вместе с чесноком со срезанной верхушкой. Добавить соль, перец, паприку, розмарин и тимьян, сбрызнуть оливковым маслом и перемешать. Запекать при температуре 200 °C примерно 40–45 минут, пока овощи не станут мягкими. Дать чесноку немного остыть и выжать мягкие зубчики из шелухи. Переложить овощи в кастрюлю, добавить крем-сыр и часть горячего бульона. Взбить блендером до однородной консистенции, постепенно вливая оставшуюся жидкость до желаемой густоты. При необходимости добавить соль и перец, затем немного прогреть суп на слабом огне. Подавать горячим, украсив зеленью, тыквенными семечками, сухариками или тертым сыром.

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