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Главная Вкус Тыквенный крем-суп с перцем: все запечь и измельчить в блендере

Тыквенный крем-суп с перцем: все запечь и измельчить в блендере

Ua ru
22 октября 2026 01:04
Тыквенный крем-суп из запеченных овощей: нежный вкус и минимум хлопот
Тыквенный крем-суп с перцем. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматный тыквенный суп получается густым, нежным и насыщенным на вкус. Запекание помогает овощам раскрыть естественную сладость, а крем-сыр придает блюду приятную сливочность. Подавать суп можно с сухариками, зеленью или тыквенными семечками.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • очищенная тыква — 600 г;
  • болгарский перец — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 1 головка;
  • крем-сыр без добавок — 2 ст. л.;
  • горячая вода или бульон — от 250 мл.;
  • оливковое масло — по необходимости;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • соль и молотый черный перец — по вкусу;
  • розмарин и тимьян — по вкусу.

Для подачи: тыквенные семечки, зелень, сухарики, сыр — по желанию.

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Тыквенный суп. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Тыкву, морковь, лук и перец нарезать, выложить в форму вместе с чесноком со срезанной верхушкой.
  2. Добавить соль, перец, паприку, розмарин и тимьян, сбрызнуть оливковым маслом и перемешать.
  3. Запекать при температуре 200 °C примерно 40–45 минут, пока овощи не станут мягкими.
  4. Дать чесноку немного остыть и выжать мягкие зубчики из шелухи.
  5. Переложить овощи в кастрюлю, добавить крем-сыр и часть горячего бульона.
  6. Взбить блендером до однородной консистенции, постепенно вливая оставшуюся жидкость до желаемой густоты. При необходимости добавить соль и перец, затем немного прогреть суп на слабом огне.
  7. Подавать горячим, украсив зеленью, тыквенными семечками, сухариками или тертым сыром.

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тыква рецепт суп сладкий перец
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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